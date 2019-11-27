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  • Газинский – о 0:5 с «Базелем»: «Счет был не по игре. Завтра есть шанс взять реванш»

Газинский – о 0:5 с «Базелем»: «Счет был не по игре. Завтра есть шанс взять реванш»

27 ноября 2019, 15:39
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем».

«Чувствую себя прекрасно, постепенно набираю форму, плечо уже не беспокоит. Что касается матча в Базеле, конечно, я его смотрел и переживал. Игра сложилась не так, как мы хотели, было очередное крупное поражение. Не скажу, что не хватило меня, у команды в целом не совсем все получилось. Счет был не по игре, но завтра есть шанс взять реванш.

На этом этапе в Лиге Европы нет слабых команд. Сегодня тренерский штаб подскажет, как нам нужно действовать завтра, мы разберем ошибки, которые были допущены в прошлом матче. Я думаю, что мы отлично подготовимся к этому матчу и покажем качественный футбол.

Не могу сказать, что уже достиг полного понимания с одноклубниками. В команду пришли новые ребята, я отсутствовал долгое время, мы сейчас еще сыгрываемся. Что касается футболистов нашего клуба, все играют на высоком уровне, нам просто нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу», – сказал Газинский.

  • В 1-м туре группового этапа ЛЕ «Базель» дома разгромил «Краснодар» со счетом 5:0.
  • Ответная игра между командами пройдет на стадионе краснодарцев в четверг, начало матча –в 18:50 мск.
  • «Краснодар» после четырех туров занимает третье место в группе с 6 очками, отставая от швейцарцев на 4 очка.

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Краснодар Базель Газинский Юрий
Комментарии (3)
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tushkanlz
1574860026
Реванш-ш-ш!Только реванш!!!
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BAIv
1574866979
Однако ждем реванша,
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Бугимен
1574872328
УДАЧИ БЫКИ!!!!!
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