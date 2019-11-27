Газинский – о 0:5 с «Базелем»: «Счет был не по игре. Завтра есть шанс взять реванш»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем».

«Чувствую себя прекрасно, постепенно набираю форму, плечо уже не беспокоит. Что касается матча в Базеле, конечно, я его смотрел и переживал. Игра сложилась не так, как мы хотели, было очередное крупное поражение. Не скажу, что не хватило меня, у команды в целом не совсем все получилось. Счет был не по игре, но завтра есть шанс взять реванш.

На этом этапе в Лиге Европы нет слабых команд. Сегодня тренерский штаб подскажет, как нам нужно действовать завтра, мы разберем ошибки, которые были допущены в прошлом матче. Я думаю, что мы отлично подготовимся к этому матчу и покажем качественный футбол.

Не могу сказать, что уже достиг полного понимания с одноклубниками. В команду пришли новые ребята, я отсутствовал долгое время, мы сейчас еще сыгрываемся. Что касается футболистов нашего клуба, все играют на высоком уровне, нам просто нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу», – сказал Газинский.