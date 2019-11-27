Президент WADA Банька: «Отстранение России вряд ли коснется проведения Евро-2020 и финала Лиги чемпионов»

Новый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что Россия, скорее всего, сможет принять матчи Евро-2020 года и финал ЛЧ-2021 в Петербурге.

«Рекомендации комитета по соответствию WADA включают в себя отстранение России от главных спортивных мероприятий, к которым относятся Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Европейские игры и чемпионаты мира. Таким образом, санкции вряд ли коснутся проведения матчей финальной части чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов», – приводит слова Баньки RMF24.

Банька вступит в должность президента WADA с 1 января.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому ФИФА отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.

WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

Итоговое решение WADA примет 9 декабря. У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

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