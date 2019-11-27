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  • Президент WADA Банька: «Отстранение России вряд ли коснется проведения Евро-2020 и финала Лиги чемпионов»

Президент WADA Банька: «Отстранение России вряд ли коснется проведения Евро-2020 и финала Лиги чемпионов»

27 ноября 2019, 12:29
7

Новый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что Россия, скорее всего, сможет принять матчи Евро-2020 года и финал ЛЧ-2021 в Петербурге.

«Рекомендации комитета по соответствию WADA включают в себя отстранение России от главных спортивных мероприятий, к которым относятся Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Европейские игры и чемпионаты мира. Таким образом, санкции вряд ли коснутся проведения матчей финальной части чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов», – приводит слова Баньки RMF24.

  • Банька вступит в должность президента WADA с 1 января.
  • Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому ФИФА отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.
  • WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • Итоговое решение WADA примет 9 декабря. У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

Журналист Ингл: «Рекомендации WADA не распространяются на Евро-2020. Дисквалификация России может затронуть только ЧМ»

Источник: RMF24
Россия Россия
Комментарии (7)
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Decorhome
1574847370
Но все равно они как то но напакостят
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Давид59
1574847701
Выражение "вряд ли" в русском языке означает не 100- процентную уверенность.
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qaze27
1574848826
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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woyser
1574849047
Этот вопрос с УЕФА будет по-сложнее решить, чем с другими федерациями.
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Мага 13
1574860331
эту Баньку топить пора) за все пoдлянки
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