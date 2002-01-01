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    Президент WADA Банька: «Отстранение России вряд ли коснется проведения Евро-2020 и финала Лиги чемпионов»

    Новый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что Россия, скорее всего, сможет принять матчи Евро-2020 года и финал ЛЧ-2021 в Петербурге.

    «Рекомендации комитета по соответствию WADA включают в себя отстранение России от главных спортивных мероприятий, к которым относятся Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Европейские игры и чемпионаты мира. Таким образом, санкции вряд ли коснутся проведения матчей финальной части чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов», – приводит слова Баньки RMF24.

    • Банька вступит в должность президента WADA с 1 января.
    • Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому ФИФА отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.
    • WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • Итоговое решение WADA примет 9 декабря. У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

    Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

    Журналист Ингл: «Рекомендации WADA не распространяются на Евро-2020. Дисквалификация России может затронуть только ЧМ»

    Источник: RMF24

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3116

      woyser 1 час назад

      Этот вопрос с УЕФА будет по-сложнее решить, чем с другими федерациями.

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      Рейтинг: +4

      qaze27 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +805

      Давид59 1 час назад

      Выражение "вряд ли" в русском языке означает не 100- процентную уверенность.

      0
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      Рейтинг: +1108

      Decorhome 1 час назад

      Но все равно они как то но напакостят

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