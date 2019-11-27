Леонардо – об эпизоде с Куртуа: «Не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал эпизод с отменой удаления вратаря Тибо Куртуа в матче Лиги чемпионов против «Реала» (2:2).
«Я уже обещал прекратить высказываться о судействе. Мне кажется, не нужно было давать красную карточку Куртуа, но судья сделал это. Но после того, как он посмотрел VAR, после чего решил отменить наказание. В регламенте понятным языком заявлено, что он имеет право сделать это, если допущена серьезная ошибка, но, если честно, эта ошибка не является серьезной. Он мог своим решением сыграть ключевую роль в дальнейшей игре. Не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ», хотя понимаю ярость болельщиков», – заявил Леонардо.
- В первом тайме вратарь «Реала» Тибо Куртуа сбил форварда «ПСЖ» Мауро Икарди в своей штрафной, и арбитр назначил пенальти, а также показал красную карточку голкиперу.
- После использования системы VAR арбитр отменил оба решения, зафиксировав фол на защитнике «Реала» Марсело со стороны полузащитника парижан Идрисса Гуйе.
Источник: Daily Mercato