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    Леонардо – об эпизоде с Куртуа: «Не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал эпизод с отменой удаления вратаря Тибо Куртуа в матче Лиги чемпионов против «Реала» (2:2).

    «Я уже обещал прекратить высказываться о судействе. Мне кажется, не нужно было давать красную карточку Куртуа, но судья сделал это. Но после того, как он посмотрел VAR, после чего решил отменить наказание. В регламенте понятным языком заявлено, что он имеет право сделать это, если допущена серьезная ошибка, но, если честно, эта ошибка не является серьезной. Он мог своим решением сыграть ключевую роль в дальнейшей игре. Не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ», хотя понимаю ярость болельщиков», – заявил Леонардо.

    • В первом тайме вратарь «Реала» Тибо Куртуа сбил форварда «ПСЖ» Мауро Икарди в своей штрафной, и арбитр назначил пенальти, а также показал красную карточку голкиперу.
    • После использования системы VAR арбитр отменил оба решения, зафиксировав фол на защитнике «Реала» Марсело со стороны полузащитника парижан Идрисса Гуйе.

    Источник: Daily Mercato

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