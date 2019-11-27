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  • Леонардо – об эпизоде с Куртуа: «Не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

Леонардо – об эпизоде с Куртуа: «Не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

27 ноября 2019, 07:29
9

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал эпизод с отменой удаления вратаря Тибо Куртуа в матче Лиги чемпионов против «Реала» (2:2).

«Я уже обещал прекратить высказываться о судействе. Мне кажется, не нужно было давать красную карточку Куртуа, но судья сделал это. Но после того, как он посмотрел VAR, после чего решил отменить наказание. В регламенте понятным языком заявлено, что он имеет право сделать это, если допущена серьезная ошибка, но, если честно, эта ошибка не является серьезной. Он мог своим решением сыграть ключевую роль в дальнейшей игре. Не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ», хотя понимаю ярость болельщиков», – заявил Леонардо.

  • В первом тайме вратарь «Реала» Тибо Куртуа сбил форварда «ПСЖ» Мауро Икарди в своей штрафной, и арбитр назначил пенальти, а также показал красную карточку голкиперу.
  • После использования системы VAR арбитр отменил оба решения, зафиксировав фол на защитнике «Реала» Марсело со стороны полузащитника парижан Идрисса Гуйе.

Источник: Daily Mercato
Лига чемпионов ПСЖ Реал Леонардо
Комментарии (9)
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Cules2013
1574836044
Что за чушь он несёт. ВАР всё чётко рассудил, а ПСЖ, как обычно, понты кидал в конце матча при счёте 2-0, и заслуженно пропустил двушку в концовке. Пока игроки ПСЖ не станут настоящей боевитой командой, а не кучкой понторезов-миллионеров, они никогда не возьмут ЛЧ. Даже до финала не дойдут. Леонардо и руководство в целом вот о чём должны беспокоиться. Если честно, до сих пор удивляюсь, как люди бывают предвзяты в своих мнениях на таком уровне. Будто бы не спортивный директор это говорит, а какой-то глор.
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OBOLEV
1574839205
Реал вчера был бесподобен) В принципе Фортуна отплатила Парижу. В первом случае не кто не понял что сделал Варан , а во втором так попасть надо было постараться. Смысл сейчас что то говорить !?
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Psih86
1574842394
Пенальти был и надо было его ставить, только вы думаете Перес у себя на стадионе такое допустит, ха не смешите. Вот вам и вар, толку ни какого. Якобы было нарушение на Марсело, как же он красиво падал,аж смешно... да я сына двух летнего сильнее толкаю он ни куда и падать не собирается. С использованием вар появилось время подумать в какую сторону что назначить. Поэтому как было все продано так и осталось.
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ivanovaleksandrybkm
1574845139
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано--------- https://yas.li/press
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Fin035
1574863905
Судье однозначно шепнули, чтобы он изменил решение в пользу Реала, это видели все! Эпизод с Марсело был уже заигран, поэтому пенальти был 100%!
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