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  • Семак: «Мысль только одна – о завтрашнем матче с «Лионом». Никто не думает о следующей игре со «Спартаком»

Семак: «Мысль только одна – о завтрашнем матче с «Лионом». Никто не думает о следующей игре со «Спартаком»

26 ноября 2019, 17:43
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».

— При вас «Зенит» трижды встречался со «Спартаком» и каждый раз проигрывал перед этим матчем. В чем причина? Перенастрой на «Спартак»?

— Мысль только одна — о завтрашнем матче. Никто не думает о следующей игре, нас это не интересует на данный момент.

— То, что «Зениту» завтра надо играть на победу, это проще или сложнее?

— В каждом матче футболисты и тренерский штаб настраиваются только на победу. Понятно, что нынешняя ситуация диктуется нашим местом в турнирной таблице, отставанием от «Лиона». Мы это понимаем. Но повторюсь, что любую игру мы хотим выиграть. Иногда это удается, иногда — нет, – сказал Семак.

  • «Зенит» сыграет с «Лионом» в среду, начало матча – в 20:55 мск.
  • После четырех туров «Зенит» занимает третье место в группе с 4 очками.
  • Питерцы сыграют со «Спартаком» 1 декабря.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Зенит Лион Спартак Семак Сергей
Комментарии (12)
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Серж 69
1574779559
И это правильно,за двумя зайцами погонишься,ни одного не поймаешь.
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vka1970
1574779714
Разумные рассуждения.Теперь доведи всё это до игроков, а особенно до игрочишки.Иначе он тебя в тренеришки запишет.Заочно.
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Valeron2790
1574781124
Ну если, товарищ Семак, дома с Лейпцигом был настрой на победу, тогда даже не знаю, что и сказать. Лично я увидел какой то автобус из пяти номинальных защитников и постоянные, ничего не приносящие закидухи на Дзюбу. Если это на победу, то и с Лионом всё будет печально, а очень бы не хотелось. Уж если играете в «Уфу» своего образца, в Лч, то пусть это хотя бы результат приносит. Про настрой сколько угодно можно говорить, а вот то, что нет не рисунка, не скорости, бросается в глаза довольно быстро.
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paracetamol
1574782270
Правильно. Свиней одной левой, а Лион - соперник!
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aaaaahhhh
1574784025
вот тут вам и вдуют по полной:))) со всей французской любовью:)))))
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n0rd88
1574787156
молчал бы уже тренеришка обосратый,завтра вам французики вколотят по самые не балуй!!
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GoLenaStop
1574799547
Всё правильно - Зеньке в ЛЧ надо научиться выигрывать за счёт футбольного мастерства, это только дома можно за счёт газовой атаки... И потом стадион проветривать надо...
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lаcotsi
1574802769
Eсли делaете ставки -> portal-bet.ru
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Скук
1574806935
)) Мысль только одна — о завтрашнем матче. Семак.... дкмать нужно о футболе, о том, как в него легко играть (каждый в Зените это отлично умеет). А не загружать игроков - только победа только давай давай давай... Тренеры, дайте им играть. С тактикой до 22 лет - любой игрок, который получает миллионы, знаком и место своё знает. Не е-те им мозги своими "накачками". пжлста
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Ден 781
1574807925
А Караваев вон думает
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