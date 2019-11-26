Семак: «Мысль только одна – о завтрашнем матче с «Лионом». Никто не думает о следующей игре со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».

— При вас «Зенит» трижды встречался со «Спартаком» и каждый раз проигрывал перед этим матчем. В чем причина? Перенастрой на «Спартак»?

— Мысль только одна — о завтрашнем матче. Никто не думает о следующей игре, нас это не интересует на данный момент.

— То, что «Зениту» завтра надо играть на победу, это проще или сложнее?

— В каждом матче футболисты и тренерский штаб настраиваются только на победу. Понятно, что нынешняя ситуация диктуется нашим местом в турнирной таблице, отставанием от «Лиона». Мы это понимаем. Но повторюсь, что любую игру мы хотим выиграть. Иногда это удается, иногда — нет, – сказал Семак.