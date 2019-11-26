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    Семак: «Мысль только одна – о завтрашнем матче с «Лионом». Никто не думает о следующей игре со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».

    — При вас «Зенит» трижды встречался со «Спартаком» и каждый раз проигрывал перед этим матчем. В чем причина? Перенастрой на «Спартак»?

    — Мысль только одна — о завтрашнем матче. Никто не думает о следующей игре, нас это не интересует на данный момент.

    — То, что «Зениту» завтра надо играть на победу, это проще или сложнее?

    — В каждом матче футболисты и тренерский штаб настраиваются только на победу. Понятно, что нынешняя ситуация диктуется нашим местом в турнирной таблице, отставанием от «Лиона». Мы это понимаем. Но повторюсь, что любую игру мы хотим выиграть. Иногда это удается, иногда — нет, – сказал Семак.

    • «Зенит» сыграет с «Лионом» в среду, начало матча – в 20:55 мск.
    • После четырех туров «Зенит» занимает третье место в группе с 4 очками.
    • Питерцы сыграют со «Спартаком» 1 декабря.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2089

      aaaaahhhh 7 минут назад

      вот тут вам и вдуют по полной:))) со всей французской любовью:)))))

      0
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      Рейтинг: +4204

      paracetamol 37 минут назад

      Правильно. Свиней одной левой, а Лион - соперник!

      2
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      Рейтинг: +140

      Valeron2790 56 минут назад

      Ну если, товарищ Семак, дома с Лейпцигом был настрой на победу, тогда даже не знаю, что и сказать. Лично я увидел какой то автобус из пяти номинальных защитников и постоянные, ничего не приносящие закидухи на Дзюбу. Если это на победу, то и с Лионом всё будет печально, а очень бы не хотелось. Уж если играете в «Уфу» своего образца, в Лч, то пусть это хотя бы результат приносит. Про настрой сколько угодно можно говорить, а вот то, что нет не рисунка, не скорости, бросается в глаза довольно быстро.

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      Рейтинг: +10252

      vka1970 1 час назад

      Разумные рассуждения.Теперь доведи всё это до игроков, а особенно до игрочишки.Иначе он тебя в тренеришки запишет.Заочно.

      1
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      Рейтинг: +628

      Серж 69 1 час назад

      И это правильно,за двумя зайцами погонишься,ни одного не поймаешь.

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      Рейтинг: +469

      KPCCSPB > Серж 69 1 час назад

      это про сриптак, они уже 19 лет это делают)

      2
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      Рейтинг: +983

      Romio-xxx > KPCCSPB 48 минут назад

      Слова подбирай читабельные!

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