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Караваев: «Постараемся выиграть и у «Лиона», и у «Спартака»

26 ноября 2019, 17:27
18

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о предстоящем матче с «Лионом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Какой матч более важный – с «Лионом» или со «Спартаком»? Все важные. Мы не делим матчи по важности. Постараемся выиграть оба. Я чувствую себя хорошо, готов на сто процентов. Надеюсь, помогу команде добиться положительного результата.

Что касается отсутствия у «Лиона» Мемфиса Депая, мы готовимся ко всей команде, а не к отдельным игрокам. Насколько я знаю, заменивший Депая футболист забил гол. Это быстрая и опасная команда.

Слова Шатова? Мне сложно ответить на этот вопрос. «Лейпциг» и «Лион» – разные команды. Но очень сильные. Прежде всего, в атакующем плане. Я бы не хотел вдаваться в подробности насчет сильных и слабых сторон соперника. У «Лиона», прежде всего, очень сильные игроки в атаке. Естественно, есть и свои слабости. Тренеры нам подскажут, как использовать их», – сказал Караваев.

  • «Зенит» сыграет с «Лионом» в среду, начало матча – в 20:55 мск.
  • После четырех туров «Зенит» занимает третье место в группе с 4 очками.
  • Питерцы сыграют со «Спартаком» 1 декабря.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит Лион Спартак Караваев Вячеслав
Комментарии (18)
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vka1970
1574779189
Желание Вячеслава понятно.Победить хотят все, но всё упирается в возможности. Плох тот солдат который не хочет стать генералом.
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Волька
1574780098
Каравай каравай ......бало не разевай.Ты кто недоносок?
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VVM1964
1574780971
Добавь - " будем драться как львы " )))
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paracetamol
1574782338
Надо обоих делать как мелких.
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Frankfurt Am Main
1574782538
Без году неделя в команде а тикие громкие заявление несёт, в состав попади сначала и там покажешь на что ты способен!!
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Диктор
1574783297
Мечты мечты
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subbotaspartak
1574784435
Много языком лижет, От этого победы не ближе.
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Фан666
1574788931
Мы уже видели как сражаются львы
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ДяДь ПашА
1574794140
Да Семак как и в прошло году поджав хвост , сольёт ЛЧ)), он всегда боялся Спартака.
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piligrim1986
1574828879
силенок хватит? в себя поверил прям
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