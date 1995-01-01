Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Караваев: «Постараемся выиграть и у «Лиона», и у «Спартака»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о предстоящем матче с «Лионом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Какой матч более важный – с «Лионом» или со «Спартаком»? Все важные. Мы не делим матчи по важности. Постараемся выиграть оба. Я чувствую себя хорошо, готов на сто процентов. Надеюсь, помогу команде добиться положительного результата.

    Что касается отсутствия у «Лиона» Мемфиса Депая, мы готовимся ко всей команде, а не к отдельным игрокам. Насколько я знаю, заменивший Депая футболист забил гол. Это быстрая и опасная команда.

    Слова Шатова? Мне сложно ответить на этот вопрос. «Лейпциг» и «Лион» – разные команды. Но очень сильные. Прежде всего, в атакующем плане. Я бы не хотел вдаваться в подробности насчет сильных и слабых сторон соперника. У «Лиона», прежде всего, очень сильные игроки в атаке. Естественно, есть и свои слабости. Тренеры нам подскажут, как использовать их», – сказал Караваев.

    • «Зенит» сыграет с «Лионом» в среду, начало матча – в 20:55 мск.
    • После четырех туров «Зенит» занимает третье место в группе с 4 очками.
    • Питерцы сыграют со «Спартаком» 1 декабря.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:27
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4627

      subbotaspartak 1 минуту назад

      Много языком лижет,
      От этого победы не ближе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8902

      Диктор 20 минут назад

      Мечты мечты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      Frankfurt Am Main 33 минуты назад

      Без году неделя в команде а тикие громкие заявление несёт, в состав попади сначала и там покажешь на что ты способен!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4204

      paracetamol 36 минут назад

      Надо обоих делать как мелких.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19301

      VVM1964 59 минут назад

      Добавь - " будем драться как львы " )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19301

      VVM1964 > VVM1964 50 минут назад

      Ждем выступление " главного льва " , а то что-то он замолк , не иначе как обиделся и губки надул )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1129

      ААМ 1 час назад

      Его слова, да богу в уши, и на бога надейся, а сам не плошай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Волька 1 час назад

      Каравай каравай ......бало не разевай.Ты кто недоносок?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -57

      Аден 1 час назад

      Широко шагаешь, каравайка, штаны себе порвешь. Как бы не от сосать, в обоих случаях.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10252

      vka1970 1 час назад

      Желание Вячеслава понятно.Победить хотят все, но всё упирается в возможности.
      Плох тот солдат который не хочет стать генералом.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74572
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru