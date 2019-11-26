Караваев: «Постараемся выиграть и у «Лиона», и у «Спартака»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о предстоящем матче с «Лионом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Какой матч более важный – с «Лионом» или со «Спартаком»? Все важные. Мы не делим матчи по важности. Постараемся выиграть оба. Я чувствую себя хорошо, готов на сто процентов. Надеюсь, помогу команде добиться положительного результата.

Что касается отсутствия у «Лиона» Мемфиса Депая, мы готовимся ко всей команде, а не к отдельным игрокам. Насколько я знаю, заменивший Депая футболист забил гол. Это быстрая и опасная команда.

Слова Шатова? Мне сложно ответить на этот вопрос. «Лейпциг» и «Лион» – разные команды. Но очень сильные. Прежде всего, в атакующем плане. Я бы не хотел вдаваться в подробности насчет сильных и слабых сторон соперника. У «Лиона», прежде всего, очень сильные игроки в атаке. Естественно, есть и свои слабости. Тренеры нам подскажут, как использовать их», – сказал Караваев.