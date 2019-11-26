ФИФА – об отстранении России от ЧМ-2022: «Пока мы не будем принимать какие-либо решения»

В ФИФА прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года из-за нарушения допинговых правил со стороны РУСАДА.

«Мы будем ждать окончательного рассмотрения Исполнительным комитетом WADA по этому вопросу. Пока ФИФА не будет принимать какие-либо решения. ФИФА находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF», – сказали в пресс-службе ФИФА.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому ФИФА отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.

WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

Итоговое решение WADA примет 9 декабря.

У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

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