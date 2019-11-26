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  • ФИФА – об отстранении России от ЧМ-2022: «Пока мы не будем принимать какие-либо решения»

ФИФА – об отстранении России от ЧМ-2022: «Пока мы не будем принимать какие-либо решения»

26 ноября 2019, 16:20
14

В ФИФА прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года из-за нарушения допинговых правил со стороны РУСАДА.

«Мы будем ждать окончательного рассмотрения Исполнительным комитетом WADA по этому вопросу. Пока ФИФА не будет принимать какие-либо решения. ФИФА находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF», – сказали в пресс-службе ФИФА.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому ФИФА отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.

  • WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • Итоговое решение WADA примет 9 декабря.
  • У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

Журналист Ингл: «Рекомендации WADA не распространяются на Евро-2020. Дисквалификация России может затронуть только ЧМ»

Источник: Sport24
Россия Россия
Комментарии (14)
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neveldomha
1574776105
Газпром заплатил и еще заплатит в период с 2018 года по 2020 год. порядка 210 млн. евро в УЕФА по спонсорскому контракту. И это только официальные данные. Не говоря об отступных, всяких парашютов и 13-ых, квартальных и тому подобных премиальных. Тут вопрос главный, кто заменит Газпром в случае приостановки полномочий нашей федерации на международном уровне? В нынешних экономических условиях, уверен, никто. А УЕФА это денежный мешок ФИФА.
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Январь 59
1574777059
Как бы пиндосы не бесились , запретить СП2 не получится. Европа поняла , что лучше дружить с Россией и делать вид что они поддерживают принятые 6 лет назад санкции. Включать новые санкции, никто не будет ,тем более по антидопинговой линии, видя как как кристально чистая Серена Вильямс в неравной борьбе побеждает напичканную стероидами и прочими допингами М.Шарапову, а бедные биатлонисты-астматики из Норвегии из последних сил на витаминах пробивают дорогу к пьедесталу. Всему виной Северный поток, и факт того что Европа уходит из под влияния Америки.
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Decorhome
1574777962
Это уже хорошо
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Valeron2790
1574781512
****, если они с такой игрой еще и допинг принимают, то это пи...ц, я просто ору)))
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Stavropolets
1574782391
Конечно же не будете. Путин не зря ж встречу назначил
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zritelx
1574782856
Тут многие правильно говорят Газпром пока один из основных спонсоров УЕФА , а в ближайшие дни , а может и часы предложит УЕФА такое, что от которого нельзя будет отказаться, все решают деньги , так-что с Европы мы не вылетим, жаль что эти деньги идут как говорят за бугор, а не на спорт страны- настоящий , а не показушный.
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sochi-2013
1574783446
Пора бы уже Путину принять решение. Такое, окончательное решение, чтобы ни одна гнида, не смела хвост в сторону России не то чтобы задирать, а этой частью тела к нам повернуться!
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lаcotsi
1574802794
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