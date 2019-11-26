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    ФИФА – об отстранении России от ЧМ-2022: «Пока мы не будем принимать какие-либо решения»

    В ФИФА прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года из-за нарушения допинговых правил со стороны РУСАДА.

    «Мы будем ждать окончательного рассмотрения Исполнительным комитетом WADA по этому вопросу. Пока ФИФА не будет принимать какие-либо решения. ФИФА находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF», – сказали в пресс-службе ФИФА.

    Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому ФИФА отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.

    • WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • Итоговое решение WADA примет 9 декабря.
    • У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

    Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

    Журналист Ингл: «Рекомендации WADA не распространяются на Евро-2020. Дисквалификация России может затронуть только ЧМ»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3938

      sochi-2013 17 минут назад

      Пора бы уже Путину принять решение. Такое, окончательное решение, чтобы ни одна гнида, не смела хвост в сторону России не то чтобы задирать, а этой частью тела к нам повернуться!

      0
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      Рейтинг: +2098

      zritelx 27 минут назад

      Тут многие правильно говорят Газпром пока один из основных спонсоров УЕФА , а в ближайшие дни , а может и часы предложит УЕФА такое, что от которого нельзя будет отказаться, все решают деньги , так-что с Европы мы не вылетим, жаль что эти деньги идут как говорят за бугор, а не на спорт страны- настоящий , а не показушный.

      0
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      Рейтинг: +1077

      Stavropolets 35 минут назад

      Конечно же не будете. Путин не зря ж встречу назначил

      0
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      Рейтинг: +140

      Valeron2790 49 минут назад

      ****, если они с такой игрой еще и допинг принимают, то это пи...ц, я просто ору)))

      0
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      Рейтинг: +814

      solodealer 1 час назад

      Беда державе, где главней
      кто хитрожопей и говней
      (И.Губерман)

      2
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      Рейтинг: +347

      Cleaner 1 час назад

      Наши спортивные начальники так старательно прикрывали свой зад, что теперь Россию пинком выкидывают из приличного общества. За МНОГОЛЕТНЮЮ ЛОЖЬ. Нужно дать этим управленцам РЕАЛЬНЫЕ и длительные сроки за жульничество и мошенничество. Чтобы те, кто придет им на смену боялись даже шаг сделать в сторону. По другому НИКАК...

      5
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      ...
      Рейтинг: +1160

      playsh > Cleaner 1 час назад

      Один из таковых это придурок Мутко,которого вместо того,что бы гнать поганой метлой,перевели разваливать другую отрасль.

      6
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      Рейтинг: +814

      solodealer > playsh 1 час назад

      Если Мутко "-придурок", то как Вы назовёте того, кто "не погнал поганой метлой" и "перевёл разваливать другую отрасль"?))+
      И вообще...скольких ПРИДУОКОВ ... не погнал и перевёл?))

      1
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      Рейтинг: +1160

      playsh > solodealer 38 минут назад

      Точно так же назвал бы -- придурок,только более высокого уровня.
      ФИО не знаю, но государственный деятель из министерства,не ниже.Это точно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1101

      Decorhome 1 час назад

      Это уже хорошо

      2
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      Рейтинг: -17105

      Январь 59 2 часа назад

      Как бы пиндосы не бесились , запретить СП2 не получится. Европа поняла , что лучше дружить с Россией и делать вид что они поддерживают принятые 6 лет назад санкции. Включать новые санкции, никто не будет ,тем более по антидопинговой линии, видя как как кристально чистая Серена Вильямс в неравной борьбе побеждает напичканную стероидами и прочими допингами М.Шарапову, а бедные биатлонисты-астматики из Норвегии из последних сил на витаминах пробивают дорогу к пьедесталу. Всему виной Северный поток, и факт того что Европа уходит из под влияния Америки.

      0
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      ...
      Рейтинг: +340

      OrenburgFC > Январь 59 1 час назад

      А ты что такой заминусованный)))))) Путина любишь, поди!?)))

      5
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      Рейтинг: -17105

      Январь 59 > OrenburgFC 35 минут назад

      А тут есть ещё несколько таких заминусованных, я у модератов спросил, почему они заминусованные, и меня заминусовали. Кроме того я не красна девица, что бы любить мужика с деньгами и властью. И ты то что такой агрессивный в адрес нашего президента??? Хохол что ли?

      0
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      Рейтинг: +1770

      neveldomha 2 часа назад

      Газпром заплатил и еще заплатит в период с 2018 года по 2020 год. порядка 210 млн. евро в УЕФА по спонсорскому контракту. И это только официальные данные. Не говоря об отступных, всяких парашютов и 13-ых, квартальных и тому подобных премиальных. Тут вопрос главный, кто заменит Газпром в случае приостановки полномочий нашей федерации на международном уровне? В нынешних экономических условиях, уверен, никто. А УЕФА это денежный мешок ФИФА.

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