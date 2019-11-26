Булыкин: «Байер» будет идти вперед и много атаковать»

Бывший форвард «Локомотива» и «Байера», советник генерального директора московского клуба Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча российской и немецкой команды

«Нас ждет игра на результат. «Байеру» необходима победа, и он будет идти вперед, много атаковать. Важно, чем на это ответят «железнодорожники», – приводят «Известия» слова Булыкина.