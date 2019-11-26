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Булыкин: «Байер» будет идти вперед и много атаковать»

26 ноября 2019, 14:38

Бывший форвард «Локомотива» и «Байера», советник генерального директора московского клуба Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча российской и немецкой команды

«Нас ждет игра на результат. «Байеру» необходима победа, и он будет идти вперед, много атаковать. Важно, чем на это ответят «железнодорожники», – приводят «Известия» слова Булыкина.

  • Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.
  • Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.

Источник: «Известия»
Лига чемпионов Байер Локомотив Булыкин Дмитрий
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