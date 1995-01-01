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    Булыкин: «Байер» будет идти вперед и много атаковать»

    Бывший форвард «Локомотива» и «Байера», советник генерального директора московского клуба Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча российской и немецкой команды

    «Нас ждет игра на результат. «Байеру» необходима победа, и он будет идти вперед, много атаковать. Важно, чем на это ответят «железнодорожники», – приводят «Известия» слова Булыкина.

    • Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.
    • Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.

    Источник: «Известия»

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