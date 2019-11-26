The Telegraph: отстранение сборной России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии

Британское издание The Telegraph в материале о возможном отстранении сборной России от участия в Евро-2020 предположило, что в случае реальной дисквалификации россиян вакантное место может достаться Шотландии.

«Их отстранение может потенциально открыть дверь для Шотландии, которая финишировала позади в своей квалификационной группе», – говорится в тексте публикации.