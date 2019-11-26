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  • The Telegraph: отстранение сборной России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии

The Telegraph: отстранение сборной России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии

26 ноября 2019, 07:39
19

Британское издание The Telegraph в материале о возможном отстранении сборной России от участия в Евро-2020 предположило, что в случае реальной дисквалификации россиян вакантное место может достаться Шотландии.

«Их отстранение может потенциально открыть дверь для Шотландии, которая финишировала позади в своей квалификационной группе», – говорится в тексте публикации.

  • В отборочной группе I Россия заняла второе место с 24 очками.
  • Шотландия расположилась на третьей строчке с 15 баллами.
  • Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года.
  • Решение по этому поводу будет принято 9 декабря.

Источник: The Telegraph
Отбор ЧЕ-2020 Россия Шотландия
Комментарии (19)
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neveldomha
1574745340
А без газа четыре года гейропа не хочет пожить?
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alex1951
1574749740
Здраствуй Ж. новый год! Весело живем! Пора кремлевскую камарилью - на вилы!
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Decorhome
1574751472
Это может произойти, ЧМ не получилось забрать, а здесь вполне смогут
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DOCTOR PENALTY
1574754110
Придётся пить виски у телека.
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Из Твери Леха
1574754731
Потекло г...по трубам.
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helllacoste
1574754972
почему то даже не хочется защищать ни футболеров, ни функционеров
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Давид59
1574755063
Похоже у кого-то есть желание "отбомбиться по Воронежу". Тенденция "себя наказывать" в ответ на действия Запада. Мои всем поздравления!
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fhnv
1574755216
Что за падла такая постоянно палку в колёса суёт!!! Англичане с америкосами воду мутят суки!
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Дядя Серёжа
1574756045
Что бы мы тут не писали - маховик крутится и не видно попыток его остановить, если руководитель РУСАДА практически сознаётся в махинациях.
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FanatSerj
1574757533
Шляпу пусть пососут, билеты уже проданы на Евро-2020. Бриташки вечно в обиженных ходят.
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