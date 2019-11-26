The Telegraph: отстранение сборной России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии

Британское издание The Telegraph в материале о возможном отстранении сборной России от участия в Евро-2020 предположило, что в случае реальной дисквалификации россиян вакантное место может достаться Шотландии.
«Их отстранение может потенциально открыть дверь для Шотландии, которая финишировала позади в своей квалификационной группе», – говорится в тексте публикации.
- В отборочной группе I Россия заняла второе место с 24 очками.
- Шотландия расположилась на третьей строчке с 15 баллами.
- Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года.
- Решение по этому поводу будет принято 9 декабря.
Источник: The Telegraph