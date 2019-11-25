Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    The Telegraph: отстранение сборной России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии

    Британское издание The Telegraph в материале о возможном отстранении сборной России от участия в Евро-2020 предположило, что в случае реальной дисквалификации россиян вакантное место может достаться Шотландии.

    «Их отстранение может потенциально открыть дверь для Шотландии, которая финишировала позади в своей квалификационной группе», – говорится в тексте публикации.

    • В отборочной группе I Россия заняла второе место с 24 очками.
    • Шотландия расположилась на третьей строчке с 15 баллами.
    • Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года.
    • Решение по этому поводу будет принято 9 декабря.

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:39
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1074

      Decorhome 11 минут назад

      Это может произойти, ЧМ не получилось забрать, а здесь вполне смогут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7718

      alex1951 40 минут назад

      Здраствуй Ж. новый год!
      Весело живем!
      Пора кремлевскую камарилью - на вилы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      Boeung777 1 час назад

      Бл@ть, эти бриты никак угомониться не могут. Всем нормально, а эти спать не могут, только бы гадость изрыгать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      STAFOR13 1 час назад

      думаю Англия уступит свое место Шотландии, т.к на Евро ловить нечего им, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Италия это ещё раз докажут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      neveldomha 1 час назад

      А без газа четыре года гейропа не хочет пожить?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +261

      vsolon > neveldomha 1 час назад

      газом будут пенсии и зарплату платить?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1945

      Alekxei Z. > neveldomha 35 минут назад

      Ты за Лёшу Миллера не переживай, ребята из Газпрома своё возьмут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +974

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      совсем там Е бобо?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74572
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru