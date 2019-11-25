Главные новости дня. Погба отказывается выступать за «МЮ», игру «Зенит» – «Спартак» не покажут по «Матч ТВ»

«Спартаку» могут закрыть фанатский сектор, если оскорбления Дзюбы продолжатся.

РУСАДА проверила на допинг восемь игроков из российских клубов в прошлом месяце.

Федун не желает переносить кубковый матч «Спартак» – ЦСКА в «Лужники».

По «Матч ТВ» не будут показывать игру «Зенит» – «Спартак».

Стерлинг не продлевает контракт с «Ман Сити» из-за неопределенности с будущим Гвардиолы.

Россия будет готовиться в Австрии к Евро-2020.

Григорян стал тренером клуба в Армении.

Итальянские СМИ пишут, что «Ювентус» начал переговоры о приобретении Алексея Миранчука.

«Ливерпуль», «Челси» и «Севилья» интересуются Чаловым.

Погба не хочет играть за «МЮ».

Кто сыграет на клубном чемпионате мира