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Главные новости дня. Погба отказывается выступать за «МЮ», игру «Зенит» – «Спартак» не покажут по «Матч ТВ»

25 ноября 2019, 22:27
5

«Спартаку» могут закрыть фанатский сектор, если оскорбления Дзюбы продолжатся.

РУСАДА проверила на допинг восемь игроков из российских клубов в прошлом месяце.

Федун не желает переносить кубковый матч «Спартак» – ЦСКА в «Лужники».

По «Матч ТВ» не будут показывать игру «Зенит» – «Спартак».

Стерлинг не продлевает контракт с «Ман Сити» из-за неопределенности с будущим Гвардиолы.

Россия будет готовиться в Австрии к Евро-2020.

Григорян стал тренером клуба в Армении.

Итальянские СМИ пишут, что «Ювентус» начал переговоры о приобретении Алексея Миранчука.

«Ливерпуль», «Челси» и «Севилья» интересуются Чаловым.

Погба не хочет играть за «МЮ».

Кто сыграет на клубном чемпионате мира

Источник: «Бомбардир.ру»
Комментарии (5)
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Ссппааррттаакк
1574710938
Это все дела Зеленского с Трампом , Сто процентов Меркель не виновата.
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polt
1574714314
Главные новости дня. Россия может потерять право на проведение Евро-2020 и финала Лиги чемпионов-2020/21. New York Times: ВАДА порекомендовало отстранить Россию от чемпионата мира-2022. Руководитель проекта ВАР в России: «В феврале провайдер увезет ВАР-фургоны из страны». «Матч ТВ» не покажет матч «Зенита» и «Спартака». Вместо него – «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Одним словом - ****.......сь!!!
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laсotsi
1574721018
Если делаете ставки -> portal-bet.ru
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Proker
1574743223
За оскорбления джуюбы не покажете?
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xkixerx
1574747555
Что бы вся страна не слышала, как Дзюбу обласкают)))
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