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  • Конов: «Спартаку» не избежать закрытия сектора, если скандирования в адрес Дзюбы прозвучат в Петербурге»

Конов: «Спартаку» не избежать закрытия сектора, если скандирования в адрес Дзюбы прозвучат в Петербурге»

25 ноября 2019, 08:17
77

Журналист Василий Конов прокомментировал поведение фанатов «Спартака», которые во время матча с «Уралом» (0:0) скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

  • Ранее форварда оскорбляли фанаты сборной России на матче с Сан-Марино.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака», он покинул клуб в 2015 году.
  • РПЛ начала проверку произошедшего на матче в Екатеринбурге.

«Понимаю, что все обсуждают в свете сегодняшних скандирований в адрес Дзюбы статью 112 дисциплинарного регламента РФС, где за «скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и после матча» предусмотрено «наказывается штрафом и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на один матч» и больше всего обсуждений/опасений – не закроют ли сектор «Спартака» оперативно уже 1 декабря на игре с «Зенитом»?

Уверен, что в РПЛ/РФС все здоровы и не пойдут на провоцирование и уберегут Петербург от столкновений болельщиков (которых не избежать в такой ситуации). А вот после того, как скандирования прозвучат и в Петербурге (теперь уже нет сомнений, что так и будет), закрытия сектора не избежать», – сообщил Конов.

Медведев – об оскорблениях Дзюбы: «Эти люди не имеют права быть на наших стадионах»

Источник: Телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (77)
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Сильвербой
1574659442
Ооо....Поверь, они прозвучат, да еще с какой силой!!! Этого ублюдка, возомнившего из себя ХЗ кого, Бога как минимум, будут материть еще очень долго!!!
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МасСуд
1574662507
А этот гоблин не может быть послан на х.й что ли? Его к лику святых приставили???? Говно он, и говном был.... Других футболистов как ни окрикивай - молчали глухо... Этого ******* назвали как есть - рфс на дыбы встал.... Он чей то родстенник из верхушки по ходу
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vladimir-7
1574662515
А может быть сделать проще и не закрывать сектор, а просто не выпускать Дзюбу на поле и оставить его в раздевалке.
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Из Твери Леха
1574663562
Не, ну в натуре, из Дзюбы лепят идола. Этакий депутат среди футболистов, имеющий мандат на неприкосновенность. Это уже идиотизмом попахивает. Даже если вспомнить прошлое, то сами фаны Зенита кричали про Ромку Широкова что-то про банан, ну и ничего, пережили, а тут как будто святого всея РПЛ обижают...
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Серж 69
1574665868
Ну,чему быть,тому не миновать.Скандировать точно будут,и много и разнообразно,поэтому могут и закрыть,от греха подальше,и,как говорится,из "лучших" побуждений.Дзюба у нас как примадонна,какой впечатлительный и нежный мальчик,лепят из него идола какого-то..
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NEONFOL
1574666679
Зенит боится армии фанов спартака, и любым методом хочет устранить их, Дзюбик то чё вписался, пусть ещё слезу пустит, у нас тут расизм во всю, а он ещё и ноет что ему кричат что-то ерундовое
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ab15488
1574672579
Дело не в дзюбе и не в любом другом игроке, а в отмороженных фанатах из за которых нет никакого желания идти на стадион ни одному ни с семьёй.
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РМЗ
1574674063
Дискриминация . Хотят и кричат . Или че дзюба не прикосновенный
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GermanVo
1574681895
Как всегда одно и то же. На матчах фанаты перекрикиваются матными оскорблениями в адрес Спартака и за это только штраф и ничего более. А как обидели немытую святую ..ю.у, так понеслась пи по кочкам. Мне всё равно, что он в сборной и кто он в сборной. Для меня он навсегда останется треплом и иудой, который топтался на красно-белой розе клуба, который из него сделал футболиста.
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fedser
1574681902
Болельщики "народной" команды в очередной раз показали, какая часть народа болеет за спартак. Насрать им на сборную своей страны!
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