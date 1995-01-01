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    Конов: «Спартаку» не избежать закрытия сектора, если скандирования в адрес Дзюбы прозвучат в Петербурге»

    Журналист Василий Конов прокомментировал поведение фанатов «Спартака», которые во время матча с «Уралом» (0:0) скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    • Ранее форварда оскорбляли фанаты сборной России на матче с Сан-Марино.
    • Дзюба – воспитанник «Спартака», он покинул клуб в 2015 году.
    • РПЛ начала проверку произошедшего на матче в Екатеринбурге.

    «Понимаю, что все обсуждают в свете сегодняшних скандирований в адрес Дзюбы статью 112 дисциплинарного регламента РФС, где за «скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и после матча» предусмотрено «наказывается штрафом и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на один матч» и больше всего обсуждений/опасений – не закроют ли сектор «Спартака» оперативно уже 1 декабря на игре с «Зенитом»?

    Уверен, что в РПЛ/РФС все здоровы и не пойдут на провоцирование и уберегут Петербург от столкновений болельщиков (которых не избежать в такой ситуации). А вот после того, как скандирования прозвучат и в Петербурге (теперь уже нет сомнений, что так и будет), закрытия сектора не избежать», – сообщил Конов.

    Медведев – об оскорблениях Дзюбы: «Эти люди не имеют права быть на наших стадионах»

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии6
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      Рейтинг: -32516

      пьяныйхоровод 4 минуты назад

      Да ладно , пусть похрюкают .

      0
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      Рейтинг: +1287

      AZ 13 минут назад

      Я думал Кононов написал)

      0
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      Рейтинг: +666

      Иван Петров 1986 17 минут назад

      Да... Попал зюба в переплет.

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      Рейтинг: +8343

      silver29 19 минут назад

      Слово правды не задушишь !!!! Болельщики Спартака-это Сила ! ее не испугать.

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      Рейтинг: +439

      Vepras > silver29 13 минут назад

      Дзюба занял позицию жалобщика-терпилы, таких не уважают.

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      Рейтинг: +5469

      Сильвербой 35 минут назад

      Ооо....Поверь, они прозвучат, да еще с какой силой!!! Этого ублюдка, возомнившего из себя ХЗ кого, Бога как минимум, будут материть еще очень долго!!!

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