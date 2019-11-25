Конов: «Спартаку» не избежать закрытия сектора, если скандирования в адрес Дзюбы прозвучат в Петербурге»

Журналист Василий Конов прокомментировал поведение фанатов «Спартака», которые во время матча с «Уралом» (0:0) скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее форварда оскорбляли фанаты сборной России на матче с Сан-Марино.

Дзюба – воспитанник «Спартака», он покинул клуб в 2015 году.

РПЛ начала проверку произошедшего на матче в Екатеринбурге.

«Понимаю, что все обсуждают в свете сегодняшних скандирований в адрес Дзюбы статью 112 дисциплинарного регламента РФС, где за «скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и после матча» предусмотрено «наказывается штрафом и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на один матч» и больше всего обсуждений/опасений – не закроют ли сектор «Спартака» оперативно уже 1 декабря на игре с «Зенитом»?

Уверен, что в РПЛ/РФС все здоровы и не пойдут на провоцирование и уберегут Петербург от столкновений болельщиков (которых не избежать в такой ситуации). А вот после того, как скандирования прозвучат и в Петербурге (теперь уже нет сомнений, что так и будет), закрытия сектора не избежать», – сообщил Конов.

Медведев – об оскорблениях Дзюбы: «Эти люди не имеют права быть на наших стадионах»