Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Медведев – об оскорблениях Дзюбы: «Эти люди не имеют права быть на наших стадионах»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на поведение болельщиков «Спартака», которые во время матча 17-го тура РПЛ против «Урала» скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего петербургской команды Артема Дзюбы.

    «Эти люди не имеют права быть на наших стадионах. Я бы хотел, чтобы лидеры активного боления и рядовые болельщики, которых очень много в России, дали оценку поведению группы людей, которые решают не только кому играть и кому тренировать, но и агрессивно нападают на игроков других команд и капитана сборной России. Артему крайне неприятно такое слышать, но он понимает, откуда это идет», – сказал Медведев.

    • Ранее Дзюбу оскорбляли фанаты сборной России на матче с Сан-Марино.
    • Форвард – воспитанник «Спартака», он покинул клуб в 2015 году.
    • РПЛ начала проверку произошедшего на матче в Екатеринбурге.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10178

      vka1970 43 секунды назад

      Может Медведев за нас решит сколько раз в день нам есть и вообще трахаться ?
      Не много ли он на себя берёт.С таким подходом у него скоро вообще зрителей на матче будет с гулькин нос.Пусть повышает посещаемость и манекенов по всему стадиону расставляет борец керов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1823

      Борат 2 минуты назад

      Да этим хрякам нужно запретить вообще вход на все стадионы мира! Пускай кукуют в рыгаловках у экранов телевизоров! Вот умора!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      david17 6 минут назад

      Не тебе решать кому и где быть

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74557
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru