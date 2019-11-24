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  • Медведев – об оскорблениях Дзюбы: «Эти люди не имеют права быть на наших стадионах»

Медведев – об оскорблениях Дзюбы: «Эти люди не имеют права быть на наших стадионах»

24 ноября 2019, 22:59
44

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на поведение болельщиков «Спартака», которые во время матча 17-го тура РПЛ против «Урала» скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего петербургской команды Артема Дзюбы.

«Эти люди не имеют права быть на наших стадионах. Я бы хотел, чтобы лидеры активного боления и рядовые болельщики, которых очень много в России, дали оценку поведению группы людей, которые решают не только кому играть и кому тренировать, но и агрессивно нападают на игроков других команд и капитана сборной России. Артему крайне неприятно такое слышать, но он понимает, откуда это идет», – сказал Медведев.

  • Ранее Дзюбу оскорбляли фанаты сборной России на матче с Сан-Марино.
  • Форвард – воспитанник «Спартака», он покинул клуб в 2015 году.
  • РПЛ начала проверку произошедшего на матче в Екатеринбурге.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Урал Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (44)
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david17
1574626951
Не тебе решать кому и где быть
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vka1970
1574627279
Может Медведев за нас решит сколько раз в день нам есть и вообще трахаться ? Не много ли он на себя берёт.С таким подходом у него скоро вообще зрителей на матче будет с гулькин нос.Пусть повышает посещаемость и манекенов по всему стадиону расставляет борец керов.
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Frankfurt Am Main
1574627998
Медведь за свою команду следи и отвечай, и за болельщиков тоже, за пределы Питера даже и не смей заикаться, у каждой команды свои хозяева и директора понятно, и смотри много не бизди то губы потрескаются.
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ArReal
1574630812
Вот именно - по Фрейду...на ваших стадионах...за наши бабки построенных...
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Hektor 84
1574630816
Вот я нейтральный болельщик. Мне ровно на Дзюбу, зенит и всех остальных. Но вот тут мне кажется что это всё кем то спланировано оговорить болел спартака чтоб закрыть гостевой сектор на игру со спартаком. Они все только и трепятся. Этот Гена Орлов и Медведев не замолкает. И началось это от игры с сан Марино. Но ни фактов ни фамилий. Только один трёп.
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Great Tartaria
1574633177
а не пошел бы этот патриций Медведев вместе со своим капитаном по указанному маршруту ??? ешь ананасы, рябчиков жуй........ и не вякай!!!
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Диктор
1574650566
А что свободу слова ы нашей стране кто то отменял??? Люди выражают свое мнение к данному персонажу.И я считаю имеют право.
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Viper for CSKA
1574661236
Ой, какой кошмар, барин запретил высказывать свое мнение болельщикам на стадионах, построенных на деньги граждан, про игрочишку, получающего зарплату из денег граждан. Не вам указывать народу, где ему место. Особенно, когда вы забыли своё.
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Чец
1574663492
А вы еще при входе на стадион рты скотче заклеивайте, авось поможет.
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vladimir-7
1574665485
У вас всего один стадион-Газпром Арена, а чтобы Дзюбу не обижали все остальные болельщики, не выпускайте его на других стадионах России
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