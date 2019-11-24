Медведев – об оскорблениях Дзюбы: «Эти люди не имеют права быть на наших стадионах»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на поведение болельщиков «Спартака», которые во время матча 17-го тура РПЛ против «Урала» скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего петербургской команды Артема Дзюбы.

«Эти люди не имеют права быть на наших стадионах. Я бы хотел, чтобы лидеры активного боления и рядовые болельщики, которых очень много в России, дали оценку поведению группы людей, которые решают не только кому играть и кому тренировать, но и агрессивно нападают на игроков других команд и капитана сборной России. Артему крайне неприятно такое слышать, но он понимает, откуда это идет», – сказал Медведев.