Федун: «Зачем переносить кубковый матч с ЦСКА в «Лужники»? У «Спартака» прекрасный стадион»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не будет переносить домашний матч 1/4 финала Кубка России против ЦСКА с «Открытие Арены» в «Лужники».

«Зачем «Лужники»? У нас прекрасный стадион, который по своей комфортабельности превосходит «Лужники», болельщикам добираться удобнее. Мы в состоянии организовать прекрасный матч на своей арене. Если будет 45 тысяч зрителей, они все получат удовольствие от этого матча», – сказал Федун.

Матч пройдет 4 или 5 марта 2020 года на стадионе «Спартака».

Арена в Лужниках заявлена «Спартаком» в качестве резервной на сезон-2019/20.

«Спартак» будет хозяином поля в кубковом матче с ЦСКА



