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  • Федун: «Зачем переносить кубковый матч с ЦСКА в «Лужники»? У «Спартака» прекрасный стадион»

Федун: «Зачем переносить кубковый матч с ЦСКА в «Лужники»? У «Спартака» прекрасный стадион»

25 ноября 2019, 18:22
20

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не будет переносить домашний матч 1/4 финала Кубка России против ЦСКА с «Открытие Арены» в «Лужники».

«Зачем «Лужники»? У нас прекрасный стадион, который по своей комфортабельности превосходит «Лужники», болельщикам добираться удобнее. Мы в состоянии организовать прекрасный матч на своей арене. Если будет 45 тысяч зрителей, они все получат удовольствие от этого матча», – сказал Федун.

  • Матч пройдет 4 или 5 марта 2020 года на стадионе «Спартака».
  • Арена в Лужниках заявлена «Спартаком» в качестве резервной на сезон-2019/20.

«Спартак» будет хозяином поля в кубковом матче с ЦСКА


Источник: «Р-Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Федун Леонид
Комментарии (20)
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bset
1574696011
Лучше бы сделали двухматчевое противостояние. Вот это заруба была бы.
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Диктор
1574699995
Логичное высказывание.
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Жентус
1574701339
Стадион Спартак комфортабельнее Лужников? Головой ударился? Прежде чем чушь нести, лучше бы башкой своей думать научился, где Лужники и где этот свинарник. Сравнил г***он.
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vka1970
1574701343
У Федуна в первую очередь финансовый вопрос стоит.Об этом забывать не стоит.В Луже аренда, на Открытии совсем другой коленкор.
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VVM1964
1574701947
А и правда - зачем ?
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Ссппааррттаакк
1574702591
А зачем вообще играть ? Спартак чемпион.
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Владислав Vlad
1574724044
На Открывашке явно есть всякие магазинчики и т.п. И все они платят арендную плату. Ясен пень, что им выгоднее, что бы матч был на Открывашке, а не в Луже. Федун прав - Спартак - частный клуб и прибыль зависит и от арендаторов. Но если арендаторам предложат место в Луже на этот матч и они не будут против, то и Федун не откажет. Ну и смотря куда пойдут бабки за билеты.
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Томик
1574767059
Как зачем? 1. Чтобы заработали хозяева Лужников. 2. Чтобы этот матч не был домашним для Спартака.
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zigbert
1574774337
Желания заработать у московских властей ,понятны. Все хотят заработать.
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ramos6548
1574847300
Все верно говорит Федун. Надо проводить на своем стадионе
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