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    Федун: «Зачем переносить кубковый матч с ЦСКА в «Лужники»? У «Спартака» прекрасный стадион»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не будет переносить домашний матч 1/4 финала Кубка России против ЦСКА с «Открытие Арены» в «Лужники».

    «Зачем «Лужники»? У нас прекрасный стадион, который по своей комфортабельности превосходит «Лужники», болельщикам добираться удобнее. Мы в состоянии организовать прекрасный матч на своей арене. Если будет 45 тысяч зрителей, они все получат удовольствие от этого матча», – сказал Федун.

    • Матч пройдет 4 или 5 марта 2020 года на стадионе «Спартака».
    • Арена в Лужниках заявлена «Спартаком» в качестве резервной на сезон-2019/20.

    «Спартак» будет хозяином поля в кубковом матче с ЦСКА


    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1940

      Alekxei Z. 4 минуты назад

      А кто вообще задал этот вопрос ?
      Спартак заработает на матче, дураку понятно, плюс свои трибуны !!!

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    • ...
      Рейтинг: +12669

      bset 10 минут назад

      Лучше бы сделали двухматчевое противостояние. Вот это заруба была бы.

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