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    «Спартак» будет хозяином поля в кубковом матче с ЦСКА

    В пятницу состоялась жеребьевка хозяев полей в матчах 1/4 финала Кубка России.

    Согласно ее результатам, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в гостях. «Шинник» примет «Урал».

    «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Грозном. «Химки» будут хозяевами поля в матче с «Торпедо».

    Игры пройдут 4 или 5 марта, точные дата и время начала будут определены позднее.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19150

      VVM1964 11 минут назад

      Надеюсь до марта Тедеско удастся сделать из Спартака сыгранную боеспособную команду , думаю сейчас время должно работать на нас . Ну а свое поле будет всего лишь вспомогательным бонусом .

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