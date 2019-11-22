«Спартак» будет хозяином поля в кубковом матче с ЦСКА

В пятницу состоялась жеребьевка хозяев полей в матчах 1/4 финала Кубка России.

Согласно ее результатам, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в гостях. «Шинник» примет «Урал».

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в Грозном. «Химки» будут хозяевами поля в матче с «Торпедо».

Игры пройдут 4 или 5 марта, точные дата и время начала будут определены позднее.