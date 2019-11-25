The Sun: Стерлинг отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити» из-за неопределенности с будущим Гвардиолы

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг приостановил переговоры с клубом о продлении действующего контракта.

По информации The Sun, футболист отказывается подписывать новое соглашение с зарплатой 23,4 миллиона фунтов в год из-за главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, который пока не определился со своим будущим.

Если испанский специалист по истечении договора летом 2021 года решит покинуть клуб, то Стерлинг хотел бы последовать за ним.