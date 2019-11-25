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  • The Sun: Стерлинг отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити» из-за неопределенности с будущим Гвардиолы

The Sun: Стерлинг отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити» из-за неопределенности с будущим Гвардиолы

25 ноября 2019, 11:38
6

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг приостановил переговоры с клубом о продлении действующего контракта.

По информации The Sun, футболист отказывается подписывать новое соглашение с зарплатой 23,4 миллиона фунтов в год из-за главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, который пока не определился со своим будущим.

Если испанский специалист по истечении договора летом 2021 года решит покинуть клуб, то Стерлинг хотел бы последовать за ним.

  • Контракт игрока с «Сити» рассчитан до 2023 года.
  • В текущем сезоне 24-летний Стерлинг забил 14 голов и сделал пять ассистов в 18 матчах.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Стерлинг Рахим Гвардиола Хосеп
Комментарии (6)
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OBOLEV
1574672925
Звучит как то не правдоподобно )
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helllacoste
1574679392
Брат за брата
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dinar7777dinar
1574693830
the sun ! можно и не читать !
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zigbert
1574769556
Не похоже на правду.
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