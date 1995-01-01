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    The Sun: Стерлинг отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити» из-за неопределенности с будущим Гвардиолы

    Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг приостановил переговоры с клубом о продлении действующего контракта.

    По информации The Sun, футболист отказывается подписывать новое соглашение с зарплатой 23,4 миллиона фунтов в год из-за главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, который пока не определился со своим будущим.

    Если испанский специалист по истечении договора летом 2021 года решит покинуть клуб, то Стерлинг хотел бы последовать за ним.

    • Контракт игрока с «Сити» рассчитан до 2023 года.
    • В текущем сезоне 24-летний Стерлинг забил 14 голов и сделал пять ассистов в 18 матчах.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8396

      KLIM777 10 минут назад

      не вместе еще живут?

      0
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      Рейтинг: +14

      helllacoste 23 минуты назад

      Брат за брата

      0
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      Рейтинг: -5

      qaze22 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +294

      dragoon000320 1 час назад

      А если Гвардиолу в Китай или Катар пригласят, тоже поедет за ним?)

      1
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      Рейтинг: +382

      ursosan > dragoon000320 1 час назад

      За такие деньги и на Марс полетит

      0
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      Рейтинг: +591

      OBOLEV 2 часа назад

      Звучит как то не правдоподобно )

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