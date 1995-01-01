Сборная России будет готовиться к Евро-2020 в Австрии

А что у нас тренироваться нельзя? Зачем куда-то весной и летом уезжать?
Сборная России будет готовиться к чемпионату Европы-2020 в Австрии. Об этом сообщают «Известия».
Сбор пройдет в городе Нойштифт и продлится около десяти дней. Команда Станислава Черчесова тренировалась там перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира.
- Россияне вышли на Евро, заняв второе место в своей группе в отборочном турнире.
- Соперниками сборной станут Бельгия и Дания. Четвертая команда станет известна в результате жеребьевки 30 ноября.