Сборная России будет готовиться к Евро-2020 в Австрии

Сборная России будет готовиться к чемпионату Европы-2020 в Австрии. Об этом сообщают «Известия».

Сбор пройдет в городе Нойштифт и продлится около десяти дней. Команда Станислава Черчесова тренировалась там перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира.