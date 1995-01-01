Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Сборная России будет готовиться к Евро-2020 в Австрии

    Сборная России будет готовиться к чемпионату Европы-2020 в Австрии. Об этом сообщают «Известия».

    Сбор пройдет в городе Нойштифт и продлится около десяти дней. Команда Станислава Черчесова тренировалась там перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира.

    • Россияне вышли на Евро, заняв второе место в своей группе в отборочном турнире.
    • Соперниками сборной станут Бельгия и Дания. Четвертая команда станет известна в результате жеребьевки 30 ноября.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:28
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +666

      Иван Петров 1986 14 минут назад

      А что у нас тренироваться нельзя? Зачем куда-то весной и летом уезжать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +647

      evgevg13 18 минут назад

      а как же патриотизм, Родина???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74569
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru