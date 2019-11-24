COPE: Погба отказался выходить на поле в футболке «МЮ»

Иди в уй, да побыстрее. Всегда бесил меня. Есть кем заменить
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба восстановился от травмы ступни, однако не желает выходить на поле.
Погба твердо решил покинуть команду зимой. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер готов рассмотреть продажу француза за приемлемые деньги, несмотря на то, что ранее не хотел его отпускать.
- В этом сезоне Погба сыграл пять матчей, отдал два ассиста.
- В последний раз французский хавбек выходил на поле 30 сентября в матче с «Арсеналом» (1:1).
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