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COPE: Погба отказался выходить на поле в футболке «МЮ»

25 ноября 2019, 16:38
32

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба восстановился от травмы ступни, однако не желает выходить на поле.

Погба твердо решил покинуть команду зимой. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер готов рассмотреть продажу француза за приемлемые деньги, несмотря на то, что ранее не хотел его отпускать.

  • В этом сезоне Погба сыграл пять матчей, отдал два ассиста.
  • В последний раз французский хавбек выходил на поле 30 сентября в матче с «Арсеналом» (1:1).

Ok Diario: «Реал» в январе предложит 150 миллионов за Погба

Источник: COPE

COPE – испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (32)
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neveldomha
1574690082
В КИТАЙ, КИТАЙ, КИТАЙ!!!!
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Ден 781
1574690419
По пути Баллотели?
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Xiko
1574691342
Ну и времена...без хребетные футболеры, одно нытье! За такой легендарный клуб играть и не уважать его.
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Dizayner
1574691902
го в маями интер, к Бэксу, он те быстро мозги вправит как нужно уважать М.Ю. потом еще умолять будешь забрать тебя обратно
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BARCLAYS_APL
1574695122
Чтоб все клубы мира отказались-отказались-отказались. Логти кусать будет лысым будет ходить поймет прически не главное.
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Бухбух
1574695142
За такие выкидоны МЮ нужно этому футболеру не только не платить ЗП, но и взыскать неустойку за причиненный вред.
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PREDATOR 007
1574696390
Иди в уй, да побыстрее. Всегда бесил меня. Есть кем заменить
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dinar7777dinar
1574700730
Второй Балотелли. Уголь .
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MU-fanatic
1574702410
еще летом надо было удалять эту заносчивую обезьяну!
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тётя ASYA
1574705816
Как это возможно?!что за не желает??? Он контракт подписал,епрст . Я мляха тоже не хочу на работу ходить , но иду и работаю . и выполняю свои обязательства.А ***** не желает ... Лишить его всего, да ещё оштрафовать надо.
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