COPE: Погба отказался выходить на поле в футболке «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба восстановился от травмы ступни, однако не желает выходить на поле.

Погба твердо решил покинуть команду зимой. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер готов рассмотреть продажу француза за приемлемые деньги, несмотря на то, что ранее не хотел его отпускать.

В этом сезоне Погба сыграл пять матчей, отдал два ассиста.

В последний раз французский хавбек выходил на поле 30 сентября в матче с «Арсеналом» (1:1).

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