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    COPE: Погба отказался выходить на поле в футболке «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба восстановился от травмы ступни, однако не желает выходить на поле.

    Погба твердо решил покинуть команду зимой. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер готов рассмотреть продажу француза за приемлемые деньги, несмотря на то, что ранее не хотел его отпускать.

    • В этом сезоне Погба сыграл пять матчей, отдал два ассиста.
    • В последний раз французский хавбек выходил на поле 30 сентября в матче с «Арсеналом» (1:1).

    Ok Diario: «Реал» в январе предложит 150 миллионов за Погба

    Источник: COPE

    COPE – испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии16
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      Рейтинг: +12

      PREDATOR 007 4 минуты назад

      Иди в уй, да побыстрее. Всегда бесил меня. Есть кем заменить

      0
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      Рейтинг: +1515

      Бухбух 24 минуты назад

      За такие выкидоны МЮ нужно этому футболеру не только не платить ЗП, но и взыскать неустойку за причиненный вред.

      1
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      Рейтинг: -78

      BARCLAYS_APL 25 минут назад

      Чтоб все клубы мира отказались-отказались-отказались. Логти кусать будет лысым будет ходить поймет прически не главное.

      -1
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      Рейтинг: +1316

      Dizayner 1 час назад

      го в маями интер, к Бэксу, он те быстро мозги вправит как нужно уважать М.Ю. потом еще умолять будешь забрать тебя обратно

      1
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      Рейтинг: +779

      Давид59 1 час назад

      Ему бы усатого в тренеры. Тот показал бы ему кузькину мать (см. историю с Гариком)

      1
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      Рейтинг: +445

      Xiko 1 час назад

      Ну и времена...без хребетные футболеры, одно нытье! За такой легендарный клуб играть и не уважать его.

      5
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      Рейтинг: +601

      Juve1897 1 час назад

      В Юве, где он феерил, в обмен на Жука, Джана и что то в районе 50лямов. Возможно и кого то из пары Рабью/Рэмзи впарят.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1444

      Ден 781 1 час назад

      По пути Баллотели?

      8
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      Рейтинг: +1137

      playsh > Ден 781 1 час назад

      Уж Марио-то балОванный пацанчик,с гонором.

      0
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      Рейтинг: +1137

      playsh 1 час назад

      Что случилось,кто знает?

      1
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      Рейтинг: +8397

      KLIM777 > playsh 1 час назад

      просто не хочет играть за этот супер-клуб, который борется за места в лиге европы

      0
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      Рейтинг: +781

      solodealer > playsh 1 час назад

      Все знают. Случилось давно. Погба выстпил ГОВНОМ в увольнении Моура. Организовал слив. Потом, после прихода Сульшера, ЗАИГРАЛ на время (после месяцев БЕЗДЕЛЬЯ!) и во главе группы бунтовщиков , организовал тот самый ЧУДЕСНЫЙ период сплошных побед для норвежца...Но... привыкнув ШАНТАЖОМ зарабатывать бабло (СУМАСШЕДШЕЕ!) , в конечнм итоге, сдулся со всей бандой...и стало очевидно, что прав был Моур: ДАВИТЬ БУНТОВЩИКОВ, ПЫТАЮЩИХСЯ МАНИПУЛИРОВАТЬ ТРЕНЕРАМИ В СВОЮ ЛИЧНУЮ ПОЛЬЗУ!

      5
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      Рейтинг: +1137

      playsh > solodealer 1 час назад

      Благодарю Вас за исчерпывающий ответ.

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      Рейтинг: +253

      jengais > solodealer 1 час назад

      лучше и не скажешь

      0
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      Рейтинг: +1765

      neveldomha 1 час назад

      В КИТАЙ, КИТАЙ, КИТАЙ!!!!

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