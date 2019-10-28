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Ok Diario: «Реал» в январе предложит 150 миллионов за Погба

28 октября 2019, 07:35
13

«Реал» не утратил интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Ok Diario.

По информации источника, во время зимнего трансферного окна мадридский клуб предпримет новую попытку купить 26-летнего футболиста.

«Реал» готов предложить за француза 150 миллионов евро плюс бонусы до 25 миллионов.

В Мадриде уверены, что переговоры пройдут успешно, поскольку сам Погба хочет перебраться на «Сантьяго Бернабеу», и, к тому же, отказывается продлевать контракт с «МЮ», истекающий в 2021 году.

Источник: Ok Diario

Испанская цифровая газета, основанная в сентябре 2015 года. В августе 2017-го аудитория издания оценивалась в 32 миллиона читателей.

Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (13)
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Oldtrafford83
1572238575
Забирайте и поскорее!!!
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InterMilLano1908
1572238873
Продавать и не думать, на эти деньги милинковича из лацио можно купить и он будет намного лучше негра
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Sterh
1572243245
Ок, диарея.. Можно верить)
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DOCTOR PENALTY
1572245913
Не верится, что Реал включил программу на самоуничтожение.
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DyadyaWel
1572249497
Отдавать и не раздумывая. Можно даже платочком помахать.
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Saracen Jr
1572251419
ну это будет во многом зависеть от зидана, протянет ли он до зимы. это ж именно он еще летом продвигал кандудатуру погба. но вот будет ли готов перес зимой брать игрока, которого хочет зидан - увидим
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DeStar
1572253083
жопа полная, копили на мбаппе а купят погба? неужели они считают ,что это лучший вариант? ну такого ведь быть не может. не совсем же дибилы там.
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Ko$ya4eK
1572254057
Я не пойму одного,зачем столько полузащитников,если нужен хороший вратарь и нападающий
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ivanthebest
1572268046
Кому на подарочную упаковку деньги выслать, чтобы Погба отправили в Мадрид первым же рейсом?
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erma
1572355441
Ну и дураки. Сейчас от Погбы осталось только смешное имя. Хотя, может, футболок продадут миллионов на 100.
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