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    Ok Diario: «Реал» в январе предложит 150 миллионов за Погба

    «Реал» не утратил интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Ok Diario.

    По информации источника, во время зимнего трансферного окна мадридский клуб предпримет новую попытку купить 26-летнего футболиста.

    «Реал» готов предложить за француза 150 миллионов евро плюс бонусы до 25 миллионов.

    В Мадриде уверены, что переговоры пройдут успешно, поскольку сам Погба хочет перебраться на «Сантьяго Бернабеу», и, к тому же, отказывается продлевать контракт с «МЮ», истекающий в 2021 году.

    Источник: Ok Diario

    Испанская цифровая газета, основанная в сентябре 2015 года. В августе 2017-го аудитория издания оценивалась в 32 миллиона читателей.

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +21

      Ko$ya4eK 3 часа назад

      Я не пойму одного,зачем столько полузащитников,если нужен хороший вратарь и нападающий

      0
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      Рейтинг: +8743

      DeStar 3 часа назад

      жопа полная, копили на мбаппе а купят погба? неужели они считают ,что это лучший вариант? ну такого ведь быть не может. не совсем же дибилы там.

      0
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      Рейтинг: +1803

      SarJr 3 часа назад

      ну это будет во многом зависеть от зидана, протянет ли он до зимы. это ж именно он еще летом продвигал кандудатуру погба. но вот будет ли готов перес зимой брать игрока, которого хочет зидан - увидим

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      Рейтинг: +278

      Николай71 > SarJr 1 час назад

      Мбаппе будет тогда для Барселоны. Если не договорятся с Интером по Лоутаро Мартинес.

      0
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      Рейтинг: +111

      DyadyaWel 4 часа назад

      Отдавать и не раздумывая. Можно даже платочком помахать.

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      Рейтинг: +14627

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Не верится, что Реал включил программу на самоуничтожение.

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      Рейтинг: +123

      Sterh 6 часов назад

      Ок, диарея..
      Можно верить)

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      Рейтинг: +2536

      InterMilLano1908 7 часов назад

      Продавать и не думать, на эти деньги милинковича из лацио можно купить и он будет намного лучше негра

      0
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      Рейтинг: +27

      KyLe2712 > InterMilLano1908 6 часов назад

      Он хоть чего-то добился, стал чемпионом мира. А ты, пьяный расист?

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      Рейтинг: +128

      Oldtrafford83 7 часов назад

      Забирайте и поскорее!!!

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