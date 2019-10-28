Ok Diario: «Реал» в январе предложит 150 миллионов за Погба

«Реал» не утратил интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Ok Diario.

По информации источника, во время зимнего трансферного окна мадридский клуб предпримет новую попытку купить 26-летнего футболиста.

«Реал» готов предложить за француза 150 миллионов евро плюс бонусы до 25 миллионов.

В Мадриде уверены, что переговоры пройдут успешно, поскольку сам Погба хочет перебраться на «Сантьяго Бернабеу», и, к тому же, отказывается продлевать контракт с «МЮ», истекающий в 2021 году.