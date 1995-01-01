Кто сыграет на клубном чемпионате мира

Ждем Салаха, Клоппа, Хави и Витиньо.

Сегодня «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» в финале Кубка Либертадорес и стал последним участником клубного чемпионата мира. Так выглядит полный список:

Клубный чемпионат мира пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря. Уже известна турнирная сетка. В первом матче плей-офф сыграют «Аль-Садд» и «Иенген» – они определят, кто будет в четвертьфинальной паре с «Монтерреем». Второй парой четвертьфиналистов будут «Аль-Хиляль» и «Эсперанс».

Победитель первой пары сыграет в полуфинале с «Ливерпулем». Победитель второй – с «Фламенго». Финал и матч за третье место пройдут в Дохе 21 декабря.

Как и всегда, главным фаворитом считается победитель Лиги чемпионов. Сейчас это «Ливерпуль», который уже играл на клубном ЧМ в 2005 году, но занял второе место. Юрген Клопп об этом турнире говорил так: «О, я не тот человек, который первый должен высадиться на другую планету или стать первым тренером-победителем чемпионата мира вместе с «Ливерпулем». Я не считаю, что мы однозначные фавориты. Приедут команды из Мексики и Бразилии, и это очень интересно. Они часто показывают крутой футбол».

Материалы по теме:

До Клоппа «Ливерпуль» играл бестолково, а специальный комитет делал трансферы, не спрашивая тренера

Главный форвард Бразилии совсем не Неймар – а парень, который однажды провалился в Италии и сел на диету