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    Кто сыграет на клубном чемпионате мира


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    Голосов: 1
    Сегодня, 18:36
    Ждем Салаха, Клоппа, Хави и Витиньо.

    Сегодня «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» в финале Кубка Либертадорес и стал последним участником клубного чемпионата мира. Так выглядит полный список:

    Клубный чемпионат мира пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря. Уже известна турнирная сетка. В первом матче плей-офф сыграют «Аль-Садд» и «Иенген» – они определят, кто будет в четвертьфинальной паре с «Монтерреем». Второй парой четвертьфиналистов будут «Аль-Хиляль» и «Эсперанс».

    Победитель первой пары сыграет в полуфинале с «Ливерпулем». Победитель второй – с «Фламенго». Финал и матч за третье место пройдут в Дохе 21 декабря.

    Как и всегда, главным фаворитом считается победитель Лиги чемпионов. Сейчас это «Ливерпуль», который уже играл на клубном ЧМ в 2005 году, но занял второе место. Юрген Клопп об этом турнире говорил так: «О, я не тот человек, который первый должен высадиться на другую планету или стать первым тренером-победителем чемпионата мира вместе с «Ливерпулем». Я не считаю, что мы однозначные фавориты. Приедут команды из Мексики и Бразилии, и это очень интересно. Они часто показывают крутой футбол».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Xinhua, imago-images.de, imago sportfotodienst, yangyuanyong, augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press, «Аль-Хиляль», FIFA
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8814

      Cules2013 24 минуты назад

      Чуток не хватило Аль-Садду с Хави, чтобы выйти в финал азиатской ЛЧ. Было бы круто, если Хави сразу бы взял трофей в качестве тренера.
      Но зато проскочили, как чемпионы из страны хозяйки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +182

      Ушат Помоев 2 часа назад

      Пусть победит Пль-Халяль!)))

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