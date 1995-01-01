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    В октябре РУСАДА проверила на допинг 8 футболистов российских клубов

    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в течение октября протестировало на допинг восемь футболистов.

    По информации ТАСС, в прошлом месяце были проверены по два игрока из «Динамо», «Краснодара», «Торпедо» и молодежной команды «Спартака».

    Это Антон Шунин, Вячеслав Грулев, Сергей Петров, Магомед-Шапи Сулейманов, Игорь Лебеденко, Иван Сергеев, Даниил Петрунин и Дмитрий Маркитесов.

    Для Сулейманова и Грулева эта проверка стала второй за 2019 год.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1815

      Борат 15 минут назад

      надо было хряков на бромонтан проверить, наверняка нанюханные все !
      стыдно за спартак !

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