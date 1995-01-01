В октябре РУСАДА проверила на допинг 8 футболистов российских клубов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в течение октября протестировало на допинг восемь футболистов.

По информации ТАСС, в прошлом месяце были проверены по два игрока из «Динамо», «Краснодара», «Торпедо» и молодежной команды «Спартака».

Это Антон Шунин, Вячеслав Грулев, Сергей Петров, Магомед-Шапи Сулейманов, Игорь Лебеденко, Иван Сергеев, Даниил Петрунин и Дмитрий Маркитесов.

Для Сулейманова и Грулева эта проверка стала второй за 2019 год.