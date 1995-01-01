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    Егоров – о матче «Динамо» – «Ростов»: «Ассистент должен был дать сигнал, что Шунин сошел с линии, поэтому пенальти нужно перебить. Но он ошибся»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитров в матче 17-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Ростовом» (2:1).

    «По мнению департамента, все пенальти в матче «Динамо» и «Ростов» назначены справедливо. В некоторых СМИ была фотография, где Шунин вышел, но это фото некорректно – из-за ракурса мы не можем понять, в какой точке был мяч.

    Я разговаривал с ассистентом судьи, он сказал, что вратарь чуть-чуть ушел с линии. Он должен был дать сигнал судье, что вратарь сошел с линии, поэтому пенальти нужно перебить. Но он ошибся.

    В моменте с первым пенальти – это фол по неосторожности. Где-то я читал, что услышали переговоры Казарцева, где он говорит то ли легкий, то ли неосторожный фол. Он должен был проговорить это перед тем, как уйти от монитора – таковы правила. Это нормальный судейский термин», – сказал Егоров.

    РПЛ. «Динамо» благодаря двум голам с пенальти обыграло «Ростов»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +270

      nominum 32 минуты назад

      Да хрен с ним, с судьёй. Игрок сборной не должен так коряво бить пенальти.

      0
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      Рейтинг: +1162

      Genz 34 минуты назад

      Уже расписаны места РПЛ и деньги перечислены

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3601

      TOL47 35 минут назад

      Странно все ошибки в одну сторону?

      0
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      Рейтинг: +1162

      Genz 36 минут назад

      Ассистенты боковые в теме. Им по 30000 евро банкир перевел в карман. Главному 70000. Им удобно признаться в ошибках и , чтобы их не наказали

      1
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      Рейтинг: +189

      Ушат Помоев 42 минуты назад

      Нашли крайнего!А сам судья хотите сказать не видел этого????

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