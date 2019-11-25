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  • Егоров – о матче «Динамо» – «Ростов»: «Ассистент должен был дать сигнал, что Шунин сошел с линии, поэтому пенальти нужно перебить. Но он ошибся»

Егоров – о матче «Динамо» – «Ростов»: «Ассистент должен был дать сигнал, что Шунин сошел с линии, поэтому пенальти нужно перебить. Но он ошибся»

25 ноября 2019, 13:30
19

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитров в матче 17-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Ростовом» (2:1).

«По мнению департамента, все пенальти в матче «Динамо» и «Ростов» назначены справедливо. В некоторых СМИ была фотография, где Шунин вышел, но это фото некорректно – из-за ракурса мы не можем понять, в какой точке был мяч.

Я разговаривал с ассистентом судьи, он сказал, что вратарь чуть-чуть ушел с линии. Он должен был дать сигнал судье, что вратарь сошел с линии, поэтому пенальти нужно перебить. Но он ошибся.

В моменте с первым пенальти – это фол по неосторожности. Где-то я читал, что услышали переговоры Казарцева, где он говорит то ли легкий, то ли неосторожный фол. Он должен был проговорить это перед тем, как уйти от монитора – таковы правила. Это нормальный судейский термин», – сказал Егоров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Шунин Антон Егоров Александр Казарцев Василий
Комментарии (19)
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Ушат Помоев
1574678256
Нашли крайнего!А сам судья хотите сказать не видел этого????
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TOL47
1574678672
Странно все ошибки в одну сторону?
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nominum
1574678845
Да хрен с ним, с судьёй. Игрок сборной не должен так коряво бить пенальти.
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nemolod
1574681022
Чуть-чуть не считается,но почему с помощью VAR не отследили правильность исполнения штрафного во время матча?
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fedser
1574681643
Супер! Интересно, хоть пяток пенальти за сезон наберется, чтобы вратарь не ушел с линии? Его задача не пропустить! Задача напа - забить и играют потому на грани офсайда и за ней - заметят - не заметят, главное гол забить! А иначе им всем - и вратарям, и напам = надо сидеть дома
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Hektor 84
1574706444
Пока в рпл будут свою хреновую игру оправдывать судейскими ошибками наши клубы в еврокубках и дальше будут лететь всем подряд. Надо было играть чтоб потом не искать оправдания. Вратарь рано дернулся, да и вообще чего он в воротах стоял? Судья не свистнул. Бредятина. Начинают теперь слушать о чем судьи переговариваются. Надо играть а не ходить пешком по полю. И меньше обращать внимание на работу судей. Надо самим играть. А то такое бабло получают и не понятно за что. И вечно на судей пиняют, а потом ференцварошам, мольде, базелям и им подобным летят в одну калитку.
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Суворов_лучший
1574709983
чего ж ты его не научил?
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zigbert
1574771141
Егоров просто хочет прикрыть Казарцева ,возложив всю вину на бокового судью.
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zarsm
1574787658
Топят всеми доступными способами. Но им еще аукнется)
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