Егоров – о матче «Динамо» – «Ростов»: «Ассистент должен был дать сигнал, что Шунин сошел с линии, поэтому пенальти нужно перебить. Но он ошибся»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитров в матче 17-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Ростовом» (2:1).

«По мнению департамента, все пенальти в матче «Динамо» и «Ростов» назначены справедливо. В некоторых СМИ была фотография, где Шунин вышел, но это фото некорректно – из-за ракурса мы не можем понять, в какой точке был мяч.

Я разговаривал с ассистентом судьи, он сказал, что вратарь чуть-чуть ушел с линии. Он должен был дать сигнал судье, что вратарь сошел с линии, поэтому пенальти нужно перебить. Но он ошибся.

В моменте с первым пенальти – это фол по неосторожности. Где-то я читал, что услышали переговоры Казарцева, где он говорит то ли легкий, то ли неосторожный фол. Он должен был проговорить это перед тем, как уйти от монитора – таковы правила. Это нормальный судейский термин», – сказал Егоров.

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