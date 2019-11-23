РПЛ. «Динамо» благодаря двум голам с пенальти обыграло «Ростов»

В матче 17-го тура РПЛ «Динамо» обыграло «Ростов» – 2:1. На последних секундах матча полузащитник гостей Алексей Ионов не реализовал пенальти.

Москвичи набрали 21 очко и поднялись на седьмое место. У ростовчан 30 очков и завтра они рискуют спуститься с третьего места на пятое.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Попов, 13; 1:1 – Филипп, с пенальти, 33; 2:1 – Филипп, с пенальти, 90.

Динамо: Шунин, Рыков, Плиев (Паршивлюк, 38), Нойштедтер, Морозов, Евгеньев (Шунич, 72), Юсупов, Рауш, Шиманьски, Филипп, Игбун (Н'Жие, 81).

Ростов: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Хаджикадунич, Ионов, Попов, Байрамян (Долгов, 90), Норманн, Глебов (Зайнутдинов, 59), Шомуродов.

Предупреждения: Шиманьски, 60; Нойштедтер, 90 – Хаджикадунич, 2; Паршивлюк, 90.

Незабитые пенальти: нет – Ионов, 90.

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