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    РПЛ. «Динамо» благодаря двум голам с пенальти обыграло «Ростов»

    В матче 17-го тура РПЛ «Динамо» обыграло «Ростов» – 2:1. На последних секундах матча полузащитник гостей Алексей Ионов не реализовал пенальти.

    Москвичи набрали 21 очко и поднялись на седьмое место. У ростовчан 30 очков и завтра они рискуют спуститься с третьего места на пятое.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Попов, 13; 1:1 – Филипп, с пенальти, 33; 2:1 – Филипп, с пенальти, 90.

    Динамо: Шунин, Рыков, Плиев (Паршивлюк, 38), Нойштедтер, Морозов, Евгеньев (Шунич, 72), Юсупов, Рауш, Шиманьски, Филипп, Игбун (Н'Жие, 81).

    Ростов: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Хаджикадунич, Ионов, Попов, Байрамян (Долгов, 90), Норманн, Глебов (Зайнутдинов, 59), Шомуродов.

    Предупреждения: Шиманьски, 60; Нойштедтер, 90 – Хаджикадунич, 2; Паршивлюк, 90.

    Незабитые пенальти: нет – Ионов, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии90
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    • ...
      Рейтинг: +4179

      paracetamol 7 минут назад

      Сразу было видно, чей человек судья.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      Olymp2 > paracetamol 1 минуту назад

      А спасти Ростов не смог! Ионов - динамовец бывший

      0
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    • ...
      Рейтинг: -16

      rammax fcsm 16 минут назад

      как ты не поймешь, гомосек, мне пох на плюсики, на минусики.... просто пох.....

      0
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      ...
      Рейтинг: -16

      rammax fcsm > rammax fcsm 9 минут назад

      вот тебе новый ник, падаль pamagiti_vOlera_ipet_menya_v_jopy_i_zastavljaet_vsex_minysit

      0
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    • ...
      Рейтинг: -16

      rammax fcsm 22 минуты назад

      волера-пряжка сосёт у всех....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40

      Dinamo 31 45 минут назад

      Удар ногой был? Был. Что за спор. Зачем он бил ногой его удар ничего не решал но он ударил получи пенальти. Вперед Динамо!

      1
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      ...
      Рейтинг: +35140

      MaxRnD > Dinamo 31 38 минут назад

      Вся печаль в том, что если бы был удар ногой, то вряд ли бы кто-то осмелился оспаривать судейское решение. Повтор тебе в помощь
      Смысл в комментах искажать действительность, если не видел эпизод ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +40

      Dinamo 31 > MaxRnD 37 минут назад

      Эпизод видят все по разному ты так я подругому и может быть много мнений это не цифры 2-1 где видят все их одинаково.так что не переживай это жизнь и не все в ней закономерно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35140

      MaxRnD > Dinamo 31 34 минуты назад

      Жизненная философия в данной ситуации не имеет отношения к объективной реальности

      2
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      Рейтинг: +40

      Dinamo 31 > MaxRnD 32 минуты назад

      Еще как имеет. Не плачь смотри Милан Интер.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35140

      MaxRnD > Dinamo 31 22 минуты назад

      Мои соболезнования по поводу неуклюжего детского троллинга ..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +35140

      MaxRnD 46 минут назад

      Поставить в ворота гостей в игре, которая плавно катилась к ничьей, полностью придуманный пеналь на 90-ой минуте - тут надо быть либо на голову отмороженным, либо купленным, либо беспредельно тупым ...
      PS До сего дня был о Казарцеве лучшего мнения

      2
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    • ...
      Рейтинг: +476

      qawzsexdr 52 минуты назад

      Очень неожиданно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5574

      GoLenaStop 52 минуты назад

      Не, ребята, это уже не игра в футбол. Это просто тупая баблорубка.
      Если уже всё превратилось в шоу, так хотя бы красиво его сделайте!
      ..Не верю!
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!
      С ув.

      1
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      Рейтинг: +714

      Из Твери Леха 59 минут назад

      Российская Пенальтиевая Лига...

      3
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      Рейтинг: +5574

      GoLenaStop > Из Твери Леха 52 минуты назад

      Ага!

      0
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      Рейтинг: +1815

      Борат 1 час назад

      Валера опять сел в лужу!
      Какому-то днищу продуть это позор!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +638

      evgevg13 1 час назад

      Как бы там не было- Динамо с победой!!!

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