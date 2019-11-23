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  • РПЛ. «Динамо» благодаря двум голам с пенальти обыграло «Ростов»

РПЛ. «Динамо» благодаря двум голам с пенальти обыграло «Ростов»

23 ноября 2019, 18:35
128

В матче 17-го тура РПЛ «Динамо» обыграло «Ростов» – 2:1. На последних секундах матча полузащитник гостей Алексей Ионов не реализовал пенальти.

Москвичи набрали 21 очко и поднялись на седьмое место. У ростовчан 30 очков и завтра они рискуют спуститься с третьего места на пятое.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Попов, 13; 1:1 – Филипп, с пенальти, 33; 2:1 – Филипп, с пенальти, 90.

Динамо: Шунин, Рыков, Плиев (Паршивлюк, 38), Нойштедтер, Морозов, Евгеньев (Шунич, 72), Юсупов, Рауш, Шиманьски, Филипп, Игбун (Н'Жие, 81).

Ростов: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Хаджикадунич, Ионов, Попов, Байрамян (Долгов, 90), Норманн, Глебов (Зайнутдинов, 59), Шомуродов.

Предупреждения: Шиманьски, 60; Нойштедтер, 90 – Хаджикадунич, 2; Паршивлюк, 90.

Незабитые пенальти: нет – Ионов, 90.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов
Комментарии (128)
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nominum
1574524140
Ростову надо было в первом тайме использовать свои моменты и класть болт на судейство. Динамо ничего не показало, как и Ростов во втором тайме. Казарцев лучший.
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GoLenaStop
1574524399
Москвачские команды все гнилые, как и зенька. Ну не могут кончить без помощи подсвечника-судьи... Грустно за футбол, лидеры и пиндеры! Не расстраивайся, Кузьмич - РОСТСЕЛЬМАШ, ты для меня -ЛУЧШИЙ!!!! С ув.
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омск55
1574524934
динамо тянут за уши
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MaxRnD
1574528601
Поставить в ворота гостей в игре, которая плавно катилась к ничьей, полностью придуманный пеналь на 90-ой минуте - тут надо быть либо на голову отмороженным, либо купленным, либо беспредельно тупым ... PS До сего дня был о Казарцеве лучшего мнения
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rammax fcsm
1574529997
волера-пряжка сосёт у всех....
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rammax fcsm
1574530363
как ты не поймешь, гомосек, мне пох на плюсики, на минусики.... просто пох.....
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Из Твери Леха
1574533424
Тянут Москву как могут. По ходу завтра в пользу сриптака тоже пару пеналей поставят.
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Zenit2312
1574533579
Повезло сегодня МВДэшникам с судьёй!
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Муруал
1574534117
Динамо будут помогать,как московскому клубу.Ахмат будут тянуть,как политпроект. Сочи нужный власти клуб и стадион чтобы не простаивал. Мне кажется,что борьба за выживание будет между Уфой,Арсеналом,Оренбургом и Тамбовом.
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ola1a
1574540633
Полный судейский шлак и беспредел. Вторая пенка - на камере отчетливо видно что игрок Динамо играет головой в мяч, игрок Ростова ногой, касания нет!!! и не вопите там со дна что было ибо если бы было касание то игрок динамо слег бы с конфузией похлеще чем тот игрок которому просто мяч в затылок прилетел. Кто смотрел матч на Матче отчетливо слышал что даже в лагере ДИнамо никто не верил что это пен! это раз. Шунин тащит пенку!! Перед ударом Ионова Шунин делает шаг на метр вперед и гасит дистанцию в бок, и валяется себе счастливый в 2 метрах спереди ворот с мячом, это перебитие пенки!!! Когда был матч Зенит Ростов и счет был 4 - 0 !! Бабурин сделал тоже самое!! и вы не поверите, Дзюба не увидел, Карасев не увидел, а ВАР УВИДЕЛ ЧТО БАБУРИН сделал движение вперед до удара и перебили. а здесь не увидел, у нас выборочный такой вар, на какого то работает на кого то нет, видимо доплачивать надо в кулуарах...
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