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    Червиченко: «Динамо» вошло в число активно работающих с судьями и захватило третью строчку в этом рейтинге»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после поражения «Ростова» от «Динамо» в субботнем матче 17-го тура РПЛ выразил мнение, что столичный клуб работает с судьями.

    – В первую очередь после матча «Динамо» – «Ростов» мы должны говорить о домашнем судействе. Оба пенальти в пользу «Динамо»... Если первый еще имел какой-то шанс быть назначенным, то второй – это нечто. В первом случае игрок успел ногу выставить, по ней попали, второй пенальти совсем за уши притянут. Один из повторов ясно показал, что ногой Норманн по лицу Филиппу не попал.

    – «Динамо» работает с судьями?

    – Что касается «Динамо», то этот клуб уже вошел в число активно работающих с судьями. Если раньше в этом отличались «Локомотив», «Спартак» и немного «Зенит», то теперь уже «Динамо» захватило третью строчку в этом рейтинге.

    «Ростов» очень недоволен двумя пенальти в конце игры с «Динамо». В матче работал VAR

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1628

      Axe111 18 минут назад

      Рпл помоечка

      0
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      Рейтинг: +2842

      vgarakh 19 минут назад

      Червиченко прав.

      0
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      Рейтинг: +22687

      zra78 30 минут назад

      Больше всего мне понравилось и немного Зенит... ахааххаа

      3
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      Рейтинг: +1933

      Alekxei Z. 43 минуты назад

      Что за человек ?Был президентом и владельцем , продал за дорого и не одного доброго слова не скажет о клубе...Редкая сволочь !!!
      Зенита нет в тройке.
      Голы из офсайда даже не расматриваются, весь матч-тв просто ангажированная свора.
      Обсуждают только Джикию. Руку выставил на пути , а тот рухнул как от удара Тайсона.
      Где и чем фолил ???
      Ларсона в первом тайме ударили как бы плечо в плечо, но почему то он щучкой улетает не вбок , а вперёд , нарушая все законы физики.
      Попробуйте это дома , получится ???
      Это никто не видит.
      Коррупция всё поглотила.

      2
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      Рейтинг: +765

      Давид59 58 минут назад

      Ну, наконец-то! А то я читал пару недель назад новость, и не понял о чём она. Там было написано: ВТБ банк не потерял интерес к Динамо.

      0
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      Рейтинг: +303

      АКМ-74У 1 час назад

      Так кто же закрыл программу "Свисток", где хоть как-то более-менее независимо разбирали судейские решения?

      2
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      Рейтинг: +22687

      zra78 > АКМ-74У 27 минут назад

      Газпром! Мечты сбываются!!

      2
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      Рейтинг: +1814

      Борат 1 час назад

      вся тройка - команды из москвы !
      пускай играют свой чемпионат москвабада !
      нам такой футбол не нужен !
      стыдно за наш футбол а особенно за спартак (клуб, запрещённый среди натуралов россии) !

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      Рейтинг: +3145

      RotBerg > Борат 1 час назад

      Мочишь))

      1
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      Рейтинг: +40

      NEONFOL 1 час назад

      не всё ж в одну сторону свистеть, разнообразие нужно

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      Рейтинг: +287

      Play 1 час назад

      Мне интересно кому интересно его мнение, и кто его это самое мнение вечно спрашивает, кто его записал в эксперты? Этот футбольный паразит в своей никчемной жизни выполняет только одну функцию, везде гадит, его "мнения" это сплошное дерьмо - все плохие, судьи, тренеры, игроки, владельцы, один он бл*ть хороший.

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      Рейтинг: +18

      Almo91 1 час назад

      Давай,давай лечиться....

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