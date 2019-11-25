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  • Червиченко: «Динамо» вошло в число активно работающих с судьями и захватило третью строчку в этом рейтинге»

Червиченко: «Динамо» вошло в число активно работающих с судьями и захватило третью строчку в этом рейтинге»

25 ноября 2019, 09:17
24

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после поражения «Ростова» от «Динамо» в субботнем матче 17-го тура РПЛ выразил мнение, что столичный клуб работает с судьями.

– В первую очередь после матча «Динамо» – «Ростов» мы должны говорить о домашнем судействе. Оба пенальти в пользу «Динамо»... Если первый еще имел какой-то шанс быть назначенным, то второй – это нечто. В первом случае игрок успел ногу выставить, по ней попали, второй пенальти совсем за уши притянут. Один из повторов ясно показал, что ногой Норманн по лицу Филиппу не попал.

– «Динамо» работает с судьями?

– Что касается «Динамо», то этот клуб уже вошел в число активно работающих с судьями. Если раньше в этом отличались «Локомотив», «Спартак» и немного «Зенит», то теперь уже «Динамо» захватило третью строчку в этом рейтинге.

«Ростов» очень недоволен двумя пенальти в конце игры с «Динамо». В матче работал VAR

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Динамо Червиченко Андрей
Комментарии (24)
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Дядя Серёжа
1574663308
Судьи просто дебилы. Червиченко тоже.
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ilichkadr
1574663745
Да, уж....хоть в чём-то Динамо опередило Зенит.
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Олег1204
1574664639
По мне лидеры по работе с судейками это срам и зеня
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АКС-74У
1574666950
Так кто же закрыл программу "Свисток", где хоть как-то более-менее независимо разбирали судейские решения?
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zra78
1574669596
Больше всего мне понравилось и немного Зенит... ахааххаа
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vgarakh
1574670267
Червиченко прав.
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yurdin
1574671865
ростовский хряк
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Чехов на Садовой
1574686545
Да уж, бабло систематически побеждает. А ежели добавить административный ресурс, то и чемпион практически известен.
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Azenkur
1574691488
«Немного Зенит», ох, не скромничайте, сударь! Там помимо судей ещё и парочка клубов работают на Зенит в РПЛ))
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MaxRnD
1574700791
Периферию у нас судят прямо-таки очень "непредвзято", непонятно как Бердыева в 2016 прощёлкали - видно не ожидали тотда от Курбана с полудохлым Ростовом такой прыти. Зато начало следующего за серебряным сезона : - В первых десяти турах - 6 КК+2 пеналя. Тогда уж за Бердыева взялись конкретно ...
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