Червиченко: «Динамо» вошло в число активно работающих с судьями и захватило третью строчку в этом рейтинге»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после поражения «Ростова» от «Динамо» в субботнем матче 17-го тура РПЛ выразил мнение, что столичный клуб работает с судьями.

– В первую очередь после матча «Динамо» – «Ростов» мы должны говорить о домашнем судействе. Оба пенальти в пользу «Динамо»... Если первый еще имел какой-то шанс быть назначенным, то второй – это нечто. В первом случае игрок успел ногу выставить, по ней попали, второй пенальти совсем за уши притянут. Один из повторов ясно показал, что ногой Норманн по лицу Филиппу не попал.

– «Динамо» работает с судьями?

– Что касается «Динамо», то этот клуб уже вошел в число активно работающих с судьями. Если раньше в этом отличались «Локомотив», «Спартак» и немного «Зенит», то теперь уже «Динамо» захватило третью строчку в этом рейтинге.

«Ростов» очень недоволен двумя пенальти в конце игры с «Динамо». В матче работал VAR