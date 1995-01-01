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    «Ростов» очень недоволен двумя пенальти в конце игры с «Динамо». В матче работал VAR


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    Сегодня, 22:42
    Филипп из «Динамо» тоже признал, что команде повезло.

    «Сейчас в раздевалке показали момент со вторым пенальти «Динамо» — это смех. Смеялись даже футболисты «Динамо»!», – говорит Валерий Карпин после матча, который его команда проиграла со счетом 1:2.

    Оба гола «Динамо» забило с пенальти – второй из них был назначен уже на 90-й минуте. И к нему после игры больше всего вопросов.

    Карпин не шутит: игроки «Динамо» действительно не поняли, почему арбитр назначил пенальти в их пользу. Максимилиан Филипп, на котором и был возможный фол, так прокомментировал эпизод после матча: «Будь момент со вторым пенальти в Англии, пенальти бы не было. Это было не очень вежливо – так ударить меня, но судья должен решать. Он воспользовался ВАР. Решили, что пенальти будет, и мы должны принять этот факт. Для меня ВАР – это не очень хорошо, потому что система портит игру. Сегодня нам повезло, но я бы предпочел обойтись без него».

    Уже спустя шесть минут после эпизода «Ростов» мог вновь сравнивать счет, когда арбитр назначил пенальти уже в ворота «Динамо». Ионов не забил – мяч прилетел точно в руки Шунину.

    Но и здесь появились возражения: вратарь «Ростова» Егор Бабурин уверен, что в таких ситуациях арбитры должны дать перебить удар, так как Антон Шунин не стоял на линии ворот.

    Четвертый гол в матче с «Зенитом»: мне бьет Дзюба – я ловлю. Арбитр Аверьянов уверенно говорит, что я вышел.

    Вот Антон Шунин выходит – это что? Это не то же самое? Наверное, это то же самое, только сегодня был решающий момент.

    Почему я не должен был отбить тот пенальти с «Зенитом», а Шунину можно было? Мне били два пенальти сегодня, и главный арбитр Казарцев все время говорил, что надо стоять на линии. Зачем тогда VAR, зачем Карасев (прим. «Бомбардира» – запасной арбитр на матче «Динамо» – «Ростов»)?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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