«Ростов» очень недоволен двумя пенальти в конце игры с «Динамо». В матче работал VAR

Филипп из «Динамо» тоже признал, что команде повезло.

«Сейчас в раздевалке показали момент со вторым пенальти «Динамо» — это смех. Смеялись даже футболисты «Динамо»!», – говорит Валерий Карпин после матча, который его команда проиграла со счетом 1:2.

Оба гола «Динамо» забило с пенальти – второй из них был назначен уже на 90-й минуте. И к нему после игры больше всего вопросов.

Карпин не шутит: игроки «Динамо» действительно не поняли, почему арбитр назначил пенальти в их пользу. Максимилиан Филипп, на котором и был возможный фол, так прокомментировал эпизод после матча: «Будь момент со вторым пенальти в Англии, пенальти бы не было. Это было не очень вежливо – так ударить меня, но судья должен решать. Он воспользовался ВАР. Решили, что пенальти будет, и мы должны принять этот факт. Для меня ВАР – это не очень хорошо, потому что система портит игру. Сегодня нам повезло, но я бы предпочел обойтись без него».

Уже спустя шесть минут после эпизода «Ростов» мог вновь сравнивать счет, когда арбитр назначил пенальти уже в ворота «Динамо». Ионов не забил – мяч прилетел точно в руки Шунину.

Но и здесь появились возражения: вратарь «Ростова» Егор Бабурин уверен, что в таких ситуациях арбитры должны дать перебить удар, так как Антон Шунин не стоял на линии ворот.