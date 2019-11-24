Акинфеев – лучший футболист матча с «Крыльями Советов». Он не пропустил

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 17-го тура между ЦСКА и «Крыльями Советов» (1:0). Им стал вратарь победителей Игорь Акинфеев.
Москвичами в этой игре руководил старший тренер Сергей Овчинников, поскольку Виктор Гончаренко отбывал дисквалификацию. В турнирной таблице ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов – на третье место.
- Гол забил Никола Влашич.
- В текущем сезоне РПЛ Акинфеев не пропустил ни одного матча.
- Игрок оценивается на рынке в 10 миллионов евро.
Источник: твиттер «Матч Премьер»