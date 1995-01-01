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    Акинфеев – лучший футболист матча с «Крыльями Советов». Он не пропустил

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 17-го тура между ЦСКА и «Крыльями Советов» (1:0). Им стал вратарь победителей Игорь Акинфеев.

    Москвичами в этой игре руководил старший тренер Сергей Овчинников, поскольку Виктор Гончаренко отбывал дисквалификацию. В турнирной таблице ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов – на третье место.

    • Гол забил Никола Влашич.
    • В текущем сезоне РПЛ Акинфеев не пропустил ни одного матча.
    • Игрок оценивается на рынке в 10 миллионов евро.

    Источник: твиттер «Матч Премьер»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      olnazubov 1 час назад

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://shorturl.ca/poyas

      0
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      Рейтинг: +4391

      3a zenit 1 час назад

      новость дня!Как там лучший в ЛЕ поживает?

      0
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      Рейтинг: +1017

      CSKA57 1 час назад

      Игорек, молодец!

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