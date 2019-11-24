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  • Акинфеев – лучший футболист матча с «Крыльями Советов». Он не пропустил

Акинфеев – лучший футболист матча с «Крыльями Советов». Он не пропустил

24 ноября 2019, 21:40
3

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 17-го тура между ЦСКА и «Крыльями Советов» (1:0). Им стал вратарь победителей Игорь Акинфеев.

Москвичами в этой игре руководил старший тренер Сергей Овчинников, поскольку Виктор Гончаренко отбывал дисквалификацию. В турнирной таблице ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов – на третье место.

  • Гол забил Никола Влашич.
  • В текущем сезоне РПЛ Акинфеев не пропустил ни одного матча.
  • Игрок оценивается на рынке в 10 миллионов евро.

Источник: твиттер «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Акинфеев Игорь
Комментарии (3)
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CSKA57
1574621258
Игорек, молодец!
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3a zenit
1574623079
новость дня!Как там лучший в ЛЕ поживает?
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olnazubov
1574623651
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://shorturl.ca/poyas
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