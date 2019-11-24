Удар Влашича из-за пределов штрафной принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич принес команде победу в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Хорват пробил из-за пределов штрафной. Видео доступно ниже.
Москвичами в этой игре руководил старший тренер Сергей Овчинников, поскольку Виктор Гончаренко отбывал дисквалификацию. В турнирной таблице ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов – на третье место.
- В текущем сезоне РПЛ Влашич не пропустил ни одного матча, забил семь голов, сделал четыре результативных паса.
- Игрок стоит 20 миллионов евро.
- ЦСКА летом выкупил Влашича у «Эвертона».
Источник: Rutube