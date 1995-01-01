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    Удар Влашича из-за пределов штрафной принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич принес команде победу в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Хорват пробил из-за пределов штрафной. Видео доступно ниже.

    Москвичами в этой игре руководил старший тренер Сергей Овчинников, поскольку Виктор Гончаренко отбывал дисквалификацию. В турнирной таблице ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов – на третье место.

    • В текущем сезоне РПЛ Влашич не пропустил ни одного матча, забил семь голов, сделал четыре результативных паса.
    • Игрок стоит 20 миллионов евро.
    • ЦСКА летом выкупил Влашича у «Эвертона».

    Источник: Rutube

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    Сегодня, 21:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      аноним567 3 минуты назад

      Считайте меня кем угодно, спамер, очередной лохотронщик и т.д. Я просто в свое время слил кучу бабла на этих чертовых ставках!
      Спасибо боже, что однажды, как сейчас, я наткнулся на комментарий одного парня который посоветовал сайт прогнозов, ДА, естественно они были платные!
      Какой смысл кому то ежедневно, бесплатно делится с вами прогнозами. Уже пол года я в стабильном плюсе и это не треп!
      ссылка http://king-ball.ru/viewtopic.php?id=1475
      Эти боги прогнозов оказывается работают еще с 2013 года. Только вдумайтесь! Уже 6 лет! Не верите? Проверите сами, когда зарегистрирован домен сайта или проверьте года
      были первые их публикации. Думаете они шесть лет выкладывали прогнозы ждали вас, развести вас на бабки!? Ладно думайте сами, голова у каждого своя!
      Просто если у вас отлично получается поднимать деньги на ставках самостоятельно, я за вас искренне рад, сайт не для вас и не надо никого обсирать!
      Этот пост для людей таких как я, которые хотят делать ставки, но получается только сливать.
      Если бы я узнал об этом сайте раньше, не слил бы кучу денег в свое время, возможно не было бы проблем которые решаю по сей день.
      Не судите меня строго, я просто хочу помочь вам как однажды помогли мне.

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      Рейтинг: +8885

      DeStar 31 минуту назад

      Не плохой, влашич может когда хочет, лишь бы не сдувался в этом чемпе, тут уже вопрос характера стоит.

      0
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      Рейтинг: +8

      olnazubov 1 час назад

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://yas.li/press

      0
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      Рейтинг: +1017

      CSKA57 1 час назад

      Красивый гол!

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      Рейтинг: +159

      Граф2019 1 час назад

      молодец Мыкола!!!

      0
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      Рейтинг: +1234

      PNZ1985 1 час назад

      вот такие легионеры и должны делать разницу!

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      Рейтинг: +580

      Elisey13 2 часа назад

      Пушка!КрасавчиГ.

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