Удар Влашича из-за пределов штрафной принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич принес команде победу в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Хорват пробил из-за пределов штрафной. Видео доступно ниже.

Москвичами в этой игре руководил старший тренер Сергей Овчинников, поскольку Виктор Гончаренко отбывал дисквалификацию. В турнирной таблице ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов – на третье место.