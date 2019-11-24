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  • Удар Влашича из-за пределов штрафной принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

Удар Влашича из-за пределов штрафной принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

24 ноября 2019, 21:10
8

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич принес команде победу в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Хорват пробил из-за пределов штрафной. Видео доступно ниже.

Москвичами в этой игре руководил старший тренер Сергей Овчинников, поскольку Виктор Гончаренко отбывал дисквалификацию. В турнирной таблице ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов – на третье место.

  • В текущем сезоне РПЛ Влашич не пропустил ни одного матча, забил семь голов, сделал четыре результативных паса.
  • Игрок стоит 20 миллионов евро.
  • ЦСКА летом выкупил Влашича у «Эвертона».

Источник: Rutube
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Влашич Никола
Комментарии (8)
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Elisey13
1574619542
Пушка!КрасавчиГ.
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PNZ1985
1574620268
вот такие легионеры и должны делать разницу!
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Граф2019
1574620710
молодец Мыкола!!!
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CSKA57
1574621293
Красивый гол!
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olnazubov
1574623665
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://yas.li/press
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DeStar
1574625439
Не плохой, влашич может когда хочет, лишь бы не сдувался в этом чемпе, тут уже вопрос характера стоит.
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аноним567
1574627112
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vladimir-7
1574666733
Н.Влашич засадил рыжику от всей души и такой гол отменить нельзя, как бы не упирался судейский корпус, выполняя указания РФС. Теперь посмотрим на их действия 1 декабря Зенит-спартак.
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