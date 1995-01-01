Удар Влашича из-за пределов штрафной принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

Считайте меня кем угодно, спамер, очередной лохотронщик и т.д. Я просто в свое время слил кучу бабла на этих чертовых ставках!
Спасибо боже, что однажды, как сейчас, я наткнулся на комментарий одного парня который посоветовал сайт прогнозов, ДА, естественно они были платные!
Какой смысл кому то ежедневно, бесплатно делится с вами прогнозами. Уже пол года я в стабильном плюсе и это не треп!
ссылка http://king-ball.ru/viewtopic.php?id=1475
Эти боги прогнозов оказывается работают еще с 2013 года. Только вдумайтесь! Уже 6 лет! Не верите? Проверите сами, когда зарегистрирован домен сайта или проверьте года
были первые их публикации. Думаете они шесть лет выкладывали прогнозы ждали вас, развести вас на бабки!? Ладно думайте сами, голова у каждого своя!
Просто если у вас отлично получается поднимать деньги на ставках самостоятельно, я за вас искренне рад, сайт не для вас и не надо никого обсирать!
Этот пост для людей таких как я, которые хотят делать ставки, но получается только сливать.
Если бы я узнал об этом сайте раньше, не слил бы кучу денег в свое время, возможно не было бы проблем которые решаю по сей день.
Не судите меня строго, я просто хочу помочь вам как однажды помогли мне.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич принес команде победу в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Хорват пробил из-за пределов штрафной. Видео доступно ниже.
Москвичами в этой игре руководил старший тренер Сергей Овчинников, поскольку Виктор Гончаренко отбывал дисквалификацию. В турнирной таблице ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов – на третье место.
- В текущем сезоне РПЛ Влашич не пропустил ни одного матча, забил семь голов, сделал четыре результативных паса.
- Игрок стоит 20 миллионов евро.
- ЦСКА летом выкупил Влашича у «Эвертона».