Тедеско – о ничьей с «Уралом»: «Нужно было реализовывать хотя бы один момент и выигрывать»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что в матче 17-го тура РПЛ против «Урала» (0:0) его команда создала более пяти голевых моментов. Об этом немец сказал на пресс-конференции.

«В первом тайме у нас поначалу были проблемы: «Урал» высоко прессинговал и много владел мячом. Но потом мы наладили игру в атаке, стали создавать много шансов.

Думаю, у нас было семь–восемь по-настоящему голевых моментов. Нужно было реализовывать хотя бы один и выигрывать. А еще мне не понравилось, что хозяевам удавались острые контратаки. В прошлых матчах мы выглядели в этом аспекте лучше», – сказал Тедеско.