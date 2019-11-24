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  • Тедеско – о ничьей с «Уралом»: «Нужно было реализовывать хотя бы один момент и выигрывать»

Тедеско – о ничьей с «Уралом»: «Нужно было реализовывать хотя бы один момент и выигрывать»

24 ноября 2019, 18:15
15

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что в матче 17-го тура РПЛ против «Урала» (0:0) его команда создала более пяти голевых моментов. Об этом немец сказал на пресс-конференции.

«В первом тайме у нас поначалу были проблемы: «Урал» высоко прессинговал и много владел мячом. Но потом мы наладили игру в атаке, стали создавать много шансов.

Думаю, у нас было семь–восемь по-настоящему голевых моментов. Нужно было реализовывать хотя бы один и выигрывать. А еще мне не понравилось, что хозяевам удавались острые контратаки. В прошлых матчах мы выглядели в этом аспекте лучше», – сказал Тедеско.

  • «Спартак» в РПЛ идет шестым.
  • «Урал» поднялся на восьмое место.
  • В первом круге уральцы победили со счетом 2:1.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Урал Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (15)
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Пельш 1
1574609566
Надо было, но извините, сами виноваты. Урал самая весёлая команда РПЛ, т. к. играет сама и даёт играть другим! Не забили - это ваши проблемы, Урал красавцы!!!!!
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Ушат Помоев
1574609801
Шурле что то не о чем совсем...Понсе надо было выпускать с первых минут!
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Иван Петров 1986
1574610029
Играли нормально, но много суеты в концовке - потому и не забили.
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vka1970
1574611867
Ни слова про соперников, судей, погоду, ну и естественно Бората.))Исключительно только о командных проблемах и действиях. Разительное отличие не только в словах , но и в делах от приснопамятного Пиджака.
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Plyash
1574613879
Мужики,ну за эту ничью нельзя ругать ребят,могли проиграть,могли выиграть,но то что они играли,у них не отнять..А с такой игрой результат придёт обязательно.Удачи.
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PNZ1985
1574614217
раньше побеждали с отскоками с блеклой игрой, теперь же есть игра, но нет результата.. весна покажет!
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Dizgen
1574615509
Вот вам и Тедеско(((
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olnazubov
1574623748
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- http://optis.2sms.ru
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Добрый Бобер
1574655164
Главное не расслабиться. Игру разобрать, люлей раздать, "Зенит" победить. Вперёд "Спартак"!
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ilichkadr
1574661745
Тедеско такой же немец, как Цорн эскимос........
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