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    Тедеско – о ничьей с «Уралом»: «Нужно было реализовывать хотя бы один момент и выигрывать»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что в матче 17-го тура РПЛ против «Урала» (0:0) его команда создала более пяти голевых моментов. Об этом немец сказал на пресс-конференции.

    «В первом тайме у нас поначалу были проблемы: «Урал» высоко прессинговал и много владел мячом. Но потом мы наладили игру в атаке, стали создавать много шансов.

    Думаю, у нас было семь–восемь по-настоящему голевых моментов. Нужно было реализовывать хотя бы один и выигрывать. А еще мне не понравилось, что хозяевам удавались острые контратаки. В прошлых матчах мы выглядели в этом аспекте лучше», – сказал Тедеско.

    • «Спартак» в РПЛ идет шестым.
    • «Урал» поднялся на восьмое место.
    • В первом круге уральцы победили со счетом 2:1.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +364

      Dizgen 48 минут назад

      Вот вам и Тедеско(((

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19222

      VVM1964 > Dizgen 21 минуту назад

      " Быстро только кошки родятся "

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1228

      PNZ1985 1 час назад

      раньше побеждали с отскоками с блеклой игрой, теперь же есть игра, но нет результата.. весна покажет!

      1
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      Рейтинг: +1122

      playsh 1 час назад

      Мужики,ну за эту ничью нельзя ругать ребят,могли проиграть,могли выиграть,но то что они играли,у них не отнять..А с такой игрой результат придёт обязательно.Удачи.

      1
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      Рейтинг: +8884

      Диктор 1 час назад

      Бывает.Не судьба.Жаль конечно

      0
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      Рейтинг: +10172

      vka1970 1 час назад

      Ни слова про соперников, судей, погоду, ну и естественно Бората.))Исключительно только о командных проблемах и действиях.
      Разительное отличие не только в словах , но и в делах от приснопамятного Пиджака.

      2
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      Рейтинг: +1823

      Борат 2 часа назад

      Верните пиджака! И то лучше играли!!! Тадеска аут!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19222

      VVM1964 > Борат 22 минуты назад

      Ааа - забздел , ну ну .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Играли нормально, но много суеты в концовке - потому и не забили.

      1
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      Рейтинг: +182

      Ушат Помоев 2 часа назад

      Шурле что то не о чем совсем...Понсе надо было выпускать с первых минут!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      Пельш 1 2 часа назад

      Надо было, но извините, сами виноваты. Урал самая весёлая команда РПЛ, т. к. играет сама и даёт играть другим! Не забили - это ваши проблемы, Урал красавцы!!!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +19222

      VVM1964 > Пельш 1 23 минуты назад

      А чем Урал то красавцы ? - отстойная игра 0 моментов , а будь Спартак по удачливее в реализации моментов ...

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