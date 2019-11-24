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  • Дзаньоло может покинуть «Рому». «ПСЖ» и «МЮ» готовы заплатить за него 60 миллионов

Дзаньоло может покинуть «Рому». «ПСЖ» и «МЮ» готовы заплатить за него 60 миллионов

24 ноября 2019, 11:46
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло стал трансферной целью двух европейских топ-клубов.

По информации Tuttomercatoweb, купить 20-летнего итальянца хотят «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

За хавбека парижане и манкунианцы готовы заплатить 60 миллионов евро.

  • Дзаньоло выступает за «Рому» с лета 2018 года.
  • Игрок провел 52 матча, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость футболиста – 40 миллионов евро.

Источник: Tuttomercatoweb

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Италия. Серия А Рома ПСЖ Манчестер Юнайтед Дзаньоло Николо
Комментарии (1)
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Adekvat07
1574587879
надо признать Колян стоит этих денег
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