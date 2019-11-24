Дзаньоло может покинуть «Рому». «ПСЖ» и «МЮ» готовы заплатить за него 60 миллионов

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло стал трансферной целью двух европейских топ-клубов.
По информации Tuttomercatoweb, купить 20-летнего итальянца хотят «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
За хавбека парижане и манкунианцы готовы заплатить 60 миллионов евро.
- Дзаньоло выступает за «Рому» с лета 2018 года.
- Игрок провел 52 матча, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 40 миллионов евро.
Источник: Tuttomercatoweb
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