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    Дзаньоло может покинуть «Рому». «ПСЖ» и «МЮ» готовы заплатить за него 60 миллионов

    Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло стал трансферной целью двух европейских топ-клубов.

    По информации Tuttomercatoweb, купить 20-летнего итальянца хотят «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

    За хавбека парижане и манкунианцы готовы заплатить 60 миллионов евро.

    • Дзаньоло выступает за «Рому» с лета 2018 года.
    • Игрок провел 52 матча, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 40 миллионов евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +167

      Adekvat07 2 часа назад

      надо признать Колян стоит этих денег

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