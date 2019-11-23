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  • Тедеско: «Москва – замечательный город, отличная инфраструктура. Красная площадь – любимое место»

Тедеско: «Москва – замечательный город, отличная инфраструктура. Красная площадь – любимое место»

23 ноября 2019, 23:15
12

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отозвался о Москве. По мнению немца, в столице развита инфраструктура.

«Красная площадь — удивительное место. Храм Василия Блаженного тоже. Москва — замечательный город. Ранее я не был в этом городе и был очень удивлeн, когда приехал. Отличная инфраструктура, красивый центр города. Да, есть пробки, это не очень хорошо. Но везде чисто, отличный сервис, вкусные рестораны. Но Красная площадь — моe любимое место», – сказал Тедеско.

  • .Немца назначили в «Спартак» в октябре.
  • Команда под руководством Тедеско поднялась на шестое место в РПЛ.
  • Завтра, 24 октября, «Спартак» сыграет с «Уралом» в 17-м туре чемпионата России

Источник: YouTube-канал «Дневник фаната»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (12)
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vka1970
1574545642
На свете много идиотов Большими карами грозят Но в целой куче бегемотов Лишь выделяется Борат Посмотрит вправо, там помойка Посмотрит влево, там бордель Он ждёт и переносит стойко Когда пошлют его.......в туннель.
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Диктор
1574563926
Полностью согласен.
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murealbest
1574572453
«Эгоист» - любимое место :)))
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Кузьмич на трибуне
1574578762
Да Москва город замечатеольный. В центре Москвы, на Красной Площади кладбище и саркофаг с мумией. Город конечно красивый но только за счёт того что глубинка с голой задницей. А если дать москвичам МРОТ и пенсию как по всей стране 8700-11900 рублей, я бы посмотрел на это зрелище.
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