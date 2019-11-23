Тедеско: «Москва – замечательный город, отличная инфраструктура. Красная площадь – любимое место»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отозвался о Москве. По мнению немца, в столице развита инфраструктура.

«Красная площадь — удивительное место. Храм Василия Блаженного тоже. Москва — замечательный город. Ранее я не был в этом городе и был очень удивлeн, когда приехал. Отличная инфраструктура, красивый центр города. Да, есть пробки, это не очень хорошо. Но везде чисто, отличный сервис, вкусные рестораны. Но Красная площадь — моe любимое место», – сказал Тедеско.