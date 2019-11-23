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    Тедеско: «Москва – замечательный город, отличная инфраструктура. Красная площадь – любимое место»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отозвался о Москве. По мнению немца, в столице развита инфраструктура.

    «Красная площадь — удивительное место. Храм Василия Блаженного тоже. Москва — замечательный город. Ранее я не был в этом городе и был очень удивлeн, когда приехал. Отличная инфраструктура, красивый центр города. Да, есть пробки, это не очень хорошо. Но везде чисто, отличный сервис, вкусные рестораны. Но Красная площадь — моe любимое место», – сказал Тедеско.

    • .Немца назначили в «Спартак» в октябре.
    • Команда под руководством Тедеско поднялась на шестое место в РПЛ.
    • Завтра, 24 октября, «Спартак» сыграет с «Уралом» в 17-м туре чемпионата России

    Источник: YouTube-канал «Дневник фаната»

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    23.11.2019 23:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10109

      vka1970 8 минут назад

      На свете много идиотов
      Большими карами грозят
      Но в целой куче бегемотов
      Лишь выделяется Борат
      Посмотрит вправо, там помойка
      Посмотрит влево, там бордель
      Он ждёт и переносит стойко
      Когда пошлют его.......в туннель.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1817

      Борат 34 минуты назад

      Можете минусить, но москвабад это просто клоака. Гнойный прыщ на теле России. Город-паразит, жирующий за счёт сотен других городов. Москва ничего эксклюзивного не производит, сплошное потребл*дство!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1817

      Борат 1 час назад

      А мне приснился сон прекрасный
      Москва сгорела целиком
      С локомотивом и динамо
      И с цска и спартаком!

      Никто не выжил - все сгорели
      Динамо, локо и спартак.
      И в ватутинках кони-пони
      Дымились окуе*но так!

      -2
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      Рейтинг: +1083

      playsh > Борат 1 час назад

      А мне приснилось,что Аркагалык твой сгорел и ты в списке без вести пропавших.
      И такая меня радость обуяла -- не в сказке сказать,не пером описать.

      1
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      Рейтинг: +1817

      Борат > playsh 31 минуту назад

      Замкадыш, иди проспись, утром на собаках поедешь ипотеку за свою убогую хрущёвку отрабатывать)))

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      Рейтинг: +1083

      playsh > Борат 31 минуту назад

      О, заминусовал меня,жив значит ещё,дышит...
      А про Москву ты зря вспомнил,нет у тебя чувства меры.Придурок,чего взять.

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      Рейтинг: +10109

      vka1970 > Борат 18 минут назад

      А мне приснился нынче Питер
      И вольная река Нева
      Я правда выпил чачи литер
      С утра болела голова
      Борат приснился с голой шопой
      Ещё приснился герб трубы
      Усем грозил своей Европой
      Совсем сошёл чувак с резьбы
      Всем говорил что он не филер
      Зачем он это объяснял ?
      А с банеров смеялся Миллер
      И всех пальцовками стращал.

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