Тедеско: «Москва – замечательный город, отличная инфраструктура. Красная площадь – любимое место»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отозвался о Москве. По мнению немца, в столице развита инфраструктура.
«Красная площадь — удивительное место. Храм Василия Блаженного тоже. Москва — замечательный город. Ранее я не был в этом городе и был очень удивлeн, когда приехал. Отличная инфраструктура, красивый центр города. Да, есть пробки, это не очень хорошо. Но везде чисто, отличный сервис, вкусные рестораны. Но Красная площадь — моe любимое место», – сказал Тедеско.
- .Немца назначили в «Спартак» в октябре.
- Команда под руководством Тедеско поднялась на шестое место в РПЛ.
- Завтра, 24 октября, «Спартак» сыграет с «Уралом» в 17-м туре чемпионата России
Источник: YouTube-канал «Дневник фаната»