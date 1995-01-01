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    Карпин: «У «Динамо» один фол за весь тайм! Какие-то комментарии еще нужны?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил причины поражения против «Динамо» (1:2) в рамках 17-го тура РПЛ.

    – Обычно у вас претензии к игрокам, особенно после поражений. Сегодня их нет?

    – Абсолютно нет. Вообще ни одной претензии. Поражение поражению рознь. Моментов у наших ворот… Я так сразу не вспомню, чтобы спасал вратарь нас. Не могу сразу вспомнить. Два пенальти – это на совести других людей.

    – Дайте комментарий, пожалуйста, по этим моментам. Эпизод с Норманном – это фол?

    – Не могу дать комментарий, потому что не знаю. Что тут давать? Вы же видели повторы.

    – По-вашему, это не пенальти?

    – Не знаю, еще раз. Вы же видели повторы. Что меня спрашиваете?

    – Если даже у арбитров была такая пауза, то и у них возникли сомнения.

    – Даже на ВАР не смогли увидеть, а потом он пошел и все-таки решил… Дело даже не в пенальти… После первого тайма один фол совершает «Динамо». Один фол за весь тайм! Какие-то комментарии еще нужны?

    – Закономерность есть какая-то в том, что фолы приводили еще и к заменам вынужденным?

    – Причем здесь замены? Это стечение обстоятельств. Дело не в этом. Можно фолить 25 раз мелко и не свистеть или наоборот свистеть. Травмы здесь ни при чем.

    – Затянувшаяся серия без побед давит? Как из этого выбираться?

    – Абсолютно ни на кого не давит. Поражение поражению рознь. В матче с «Тамбовом» была одна игра. Сегодняшнюю игру за поражение даже не считаю.

    • «Ростов» перед матчем с «Динамо» шел на третьем месте с 30 очками.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +320

      Olymp2 3 минуты назад

      Поплыл Ростов. Жаль...

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      Рейтинг: +4179

      paracetamol 6 минут назад

      Согласен с Валерой. Все куплено и перекуплено!

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