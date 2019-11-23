Карпин: «У «Динамо» один фол за весь тайм! Какие-то комментарии еще нужны?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил причины поражения против «Динамо» (1:2) в рамках 17-го тура РПЛ.

– Обычно у вас претензии к игрокам, особенно после поражений. Сегодня их нет?

– Абсолютно нет. Вообще ни одной претензии. Поражение поражению рознь. Моментов у наших ворот… Я так сразу не вспомню, чтобы спасал вратарь нас. Не могу сразу вспомнить. Два пенальти – это на совести других людей.

– Дайте комментарий, пожалуйста, по этим моментам. Эпизод с Норманном – это фол?

– Не могу дать комментарий, потому что не знаю. Что тут давать? Вы же видели повторы.

– По-вашему, это не пенальти?

– Не знаю, еще раз. Вы же видели повторы. Что меня спрашиваете?

– Если даже у арбитров была такая пауза, то и у них возникли сомнения.

– Даже на ВАР не смогли увидеть, а потом он пошел и все-таки решил… Дело даже не в пенальти… После первого тайма один фол совершает «Динамо». Один фол за весь тайм! Какие-то комментарии еще нужны?

– Закономерность есть какая-то в том, что фолы приводили еще и к заменам вынужденным?

– Причем здесь замены? Это стечение обстоятельств. Дело не в этом. Можно фолить 25 раз мелко и не свистеть или наоборот свистеть. Травмы здесь ни при чем.

– Затянувшаяся серия без побед давит? Как из этого выбираться?

– Абсолютно ни на кого не давит. Поражение поражению рознь. В матче с «Тамбовом» была одна игра. Сегодняшнюю игру за поражение даже не считаю.