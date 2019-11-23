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  • Карпин: «У «Динамо» один фол за весь тайм! Какие-то комментарии еще нужны?»

Карпин: «У «Динамо» один фол за весь тайм! Какие-то комментарии еще нужны?»

23 ноября 2019, 20:15
17

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил причины поражения против «Динамо» (1:2) в рамках 17-го тура РПЛ.

– Обычно у вас претензии к игрокам, особенно после поражений. Сегодня их нет?

– Абсолютно нет. Вообще ни одной претензии. Поражение поражению рознь. Моментов у наших ворот… Я так сразу не вспомню, чтобы спасал вратарь нас. Не могу сразу вспомнить. Два пенальти – это на совести других людей.

– Дайте комментарий, пожалуйста, по этим моментам. Эпизод с Норманном – это фол?

– Не могу дать комментарий, потому что не знаю. Что тут давать? Вы же видели повторы.

– По-вашему, это не пенальти?

– Не знаю, еще раз. Вы же видели повторы. Что меня спрашиваете?

– Если даже у арбитров была такая пауза, то и у них возникли сомнения.

– Даже на ВАР не смогли увидеть, а потом он пошел и все-таки решил… Дело даже не в пенальти… После первого тайма один фол совершает «Динамо». Один фол за весь тайм! Какие-то комментарии еще нужны?

– Закономерность есть какая-то в том, что фолы приводили еще и к заменам вынужденным?

– Причем здесь замены? Это стечение обстоятельств. Дело не в этом. Можно фолить 25 раз мелко и не свистеть или наоборот свистеть. Травмы здесь ни при чем.

– Затянувшаяся серия без побед давит? Как из этого выбираться?

– Абсолютно ни на кого не давит. Поражение поражению рознь. В матче с «Тамбовом» была одна игра. Сегодняшнюю игру за поражение даже не считаю.

  • «Ростов» перед матчем с «Динамо» шел на третьем месте с 30 очками.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1574530970
Согласен с Валерой. Все куплено и перекуплено!
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Lester84
1574532415
Короче понятно, Ростову всеми силами не дают занять место в ЛЕ.
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sochi-2013
1574534082
Неплохой тренер, но ..... ныыыыыыыыыыыыытик!
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GoLenaStop
1574535764
Вот как Ростсельмаш мешает московским проститутам типа спиртака, лохомота и бздинамо. И игрочьё типа паршивлюк, бздюба, и другое быдло только этому помогает. Запомните это слово ИГРОЧЬЁ - игрок без клуба,без флага, без Родины, без чести и совести. Ростсельмаш, никогда не бери к себе игрочьё, воспитывай своих, как Аякс!
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Красный май
1574538824
За-го-вор!
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arrivalgist
1574544435
Так все ж понятно, газпром питерский руку приложил ))) А если серьезно, то конечно Ростов заслужил победу, что тут говорить. Но надо реализовывать моменты. А судей нахиг надо всех менять!!!
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spartakuz
1574579400
А почему пенальти не дали пробить Шомуродову?
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Axe111
1574588249
Тянут за уши очередной позорный мешок с гос баблом фу
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Алекс636363
1574589418
карпин необъективен в свою пользу. да и требовать от тренеров объективности невозможно. каждому свое ближе. а во всех проигрышах у них всегда виноваты судьи, а не качество игры футболистов. может, тогда тренеры и не нужны, раз от тренировок ничего не зависит? пусть все подают в отставку как недееспособные тренеришки
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evgevg13
1574647967
Интересно получается: количество фолов от Динамо он по пальцам считал, а со стороны своих: не знаю, не видел. Валера что, в нытика и брехуна превращается?
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