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    Федотов – о поражении от «Ахмата»: «На первый план в матче вышли ребята со свистком»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов снова раскритиковал судейство в РПЛ.

    «Не только у меня есть вопросы к судейству, они есть у большей части населения страны. Обидно, что мы не смогли подарить болельщикам победу. На первый план в матче вышли ребята со свистком...

    Хочется извиниться перед болельщиками за очередное унижение, они приходят смотреть футбол. Мы отдаем все на поле. Мы и дальше будем доставать из себя все, чтобы радовать поклонников самоотдачей. Парни сделали все, чтобы уйти от поражения», – сказал Федотов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: -32307

      пьяныйхоровод 38 минут назад

      Хачатурянц ин экшн . С места в карьер . Его холуй взял и "убил" Оренбург ( без зазрения совести) . Москва ликует .

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      Рейтинг: +139

      Граф2019 54 минуты назад

      бабульки кончились!?

      0
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      Рейтинг: +35333

      portero 1 час назад

      есЬков пи..рас ,, причем без вариантов.
      что хочу то и вижу, но и погода везде уже зима, нах игры в это время рфс уроды.

      0
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      Рейтинг: +1593

      giluxa1963 1 час назад

      ну это болезнь РПФЛ

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      Рейтинг: +1057

      Decorhome 1 час назад

      Вот так живем

      0
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      Рейтинг: +1209

      rash1959 1 час назад

      "большей части населения страны" откровенно наsratь на Вас, гр. Федотов.

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      Рейтинг: +965

      AHTUNGBOL 1 час назад

      По любому это Зенит топит свои фарм клубы, кабинетный заговор на лицо..

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