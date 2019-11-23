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  • Федотов – о поражении от «Ахмата»: «На первый план в матче вышли ребята со свистком»

Федотов – о поражении от «Ахмата»: «На первый план в матче вышли ребята со свистком»

23 ноября 2019, 14:20
8

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов снова раскритиковал судейство в РПЛ.

«Не только у меня есть вопросы к судейству, они есть у большей части населения страны. Обидно, что мы не смогли подарить болельщикам победу. На первый план в матче вышли ребята со свистком...

Хочется извиниться перед болельщиками за очередное унижение, они приходят смотреть футбол. Мы отдаем все на поле. Мы и дальше будем доставать из себя все, чтобы радовать поклонников самоотдачей. Парни сделали все, чтобы уйти от поражения», – сказал Федотов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Ахмат Федотов Владимир
Комментарии (8)
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AHTUNGBOL
1574508887
По любому это Зенит топит свои фарм клубы, кабинетный заговор на лицо..
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rash1959
1574508964
"большей части населения страны" откровенно наsratь на Вас, гр. Федотов.
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Decorhome
1574509291
Вот так живем
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giluxa1963
1574509498
ну это болезнь РПФЛ
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portero
1574510101
есЬков пи..рас ,, причем без вариантов. что хочу то и вижу, но и погода везде уже зима, нах игры в это время рфс уроды.
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Граф2019
1574510778
бабульки кончились!?
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В натуре кипяток
1574518431
Смотрите видео повтор и делайте свои выводы..! Что вы здесь балаган развели...
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paracetamol
1574531647
Да уж. У судей сенокос.
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