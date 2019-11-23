Федотов – о поражении от «Ахмата»: «На первый план в матче вышли ребята со свистком»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов снова раскритиковал судейство в РПЛ.

«Оренбург» дома проиграл «Ахмату» со счетом 1:2.

Игру обслуживал арбитр Алексей Еськов.

«Не только у меня есть вопросы к судейству, они есть у большей части населения страны. Обидно, что мы не смогли подарить болельщикам победу. На первый план в матче вышли ребята со свистком...

Хочется извиниться перед болельщиками за очередное унижение, они приходят смотреть футбол. Мы отдаем все на поле. Мы и дальше будем доставать из себя все, чтобы радовать поклонников самоотдачей. Парни сделали все, чтобы уйти от поражения», – сказал Федотов.