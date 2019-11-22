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  • Уткин: «Сделка «Локомотива» и «Ювентуса» по Миранчуку максимально далека словно секс с девчонкой, с которой назначил встречу в тиндере»

Уткин: «Сделка «Локомотива» и «Ювентуса» по Миранчуку максимально далека словно секс с девчонкой, с которой назначил встречу в тиндере»

22 ноября 2019, 00:58
15

В Италии сообщили, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук летом перейдет в «Ювентус». Ситуацию оценил видеоблогер Василий Уткин.

«Фактом является выдача авторизации – так называется делегированное право на ведение переговоров. С точки зрения вероятности сделки это ни о чем не говорит, о предметном интересе – да.

Сейчас именно то время, когда серьезные клубы начинают работу по формированию состава на будущий год.

Миранчук во многом может быть сопоставлен с Александром Головиным. Головина «Ювентус» хотел, это тоже факт. Спортивный директор с тех пор не менялся – «Ювентус» думает, что понимает, как работать на таком специфическом рынке, как Россия.

Все это общие соображения. Сделка максимально далека. Как секс с девчонкой, с которой назначил встречу в тиндере», – написал Уткин.

  • В России интерес к Миранчуку проявляет «Зенит».
  • «Ювентус» лидирует в Серии А.
  • «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Локомотив Миранчук Алексей Уткин Василий
Комментарии (15)
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Shaitan.
1574375873
Вася видимо настоящий спец в сексе, только о нем и говорит... Похоже пора уже открывать передачу секс с Василием Уткиным
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Yev
1574377803
Это точно: у кого что болит - тот о том и говорит.
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Князев
1574380405
Ты мудак, закрой свой поганый рот. Научись вежливо излагать свои мысли. Кто тебя воспитывал? Из какой подворотни вылез?
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mihail200606
1574395286
Утя васькин видать давно без секса и без тиндера.. И он, секс в смысле, все дальше и дальше
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RotBerg
1574397422
Васе похер кого обсирать, лишь бы пахло сильнее
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InterMilLano1908
1574398964
Ну у меня с тиндером довольно быстро получается замутить)))
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neveldomha
1574400071
Похоже Вася хочет замутить с Миранчуком.
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Axe111
1574412394
Какой Ювентус может быть,просидит всю жизнь в чр помойке,нулевой
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dinar7777dinar
1574416274
очень жаль миранчука ! туринский автобус это говнище ! чемпы покупные ! )))))
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paracetamol
1574437984
Кто о чем, а толстопузый о сексе, хотя давно не стоит.
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