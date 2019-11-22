Уткин: «Сделка «Локомотива» и «Ювентуса» по Миранчуку максимально далека словно секс с девчонкой, с которой назначил встречу в тиндере»

В Италии сообщили, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук летом перейдет в «Ювентус». Ситуацию оценил видеоблогер Василий Уткин.

«Фактом является выдача авторизации – так называется делегированное право на ведение переговоров. С точки зрения вероятности сделки это ни о чем не говорит, о предметном интересе – да.

Сейчас именно то время, когда серьезные клубы начинают работу по формированию состава на будущий год.

Миранчук во многом может быть сопоставлен с Александром Головиным. Головина «Ювентус» хотел, это тоже факт. Спортивный директор с тех пор не менялся – «Ювентус» думает, что понимает, как работать на таком специфическом рынке, как Россия.

Все это общие соображения. Сделка максимально далека. Как секс с девчонкой, с которой назначил встречу в тиндере», – написал Уткин.