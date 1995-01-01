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    Уткин: «Сделка «Локомотива» и «Ювентуса» по Миранчуку максимально далека словно секс с девчонкой, с которой назначил встречу в тиндере»

    В Италии сообщили, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук летом перейдет в «Ювентус». Ситуацию оценил видеоблогер Василий Уткин.

    «Фактом является выдача авторизации – так называется делегированное право на ведение переговоров. С точки зрения вероятности сделки это ни о чем не говорит, о предметном интересе – да.

    Сейчас именно то время, когда серьезные клубы начинают работу по формированию состава на будущий год.

    Миранчук во многом может быть сопоставлен с Александром Головиным. Головина «Ювентус» хотел, это тоже факт. Спортивный директор с тех пор не менялся – «Ювентус» думает, что понимает, как работать на таком специфическом рынке, как Россия.

    Все это общие соображения. Сделка максимально далека. Как секс с девчонкой, с которой назначил встречу в тиндере», – написал Уткин.

    • В России интерес к Миранчуку проявляет «Зенит».
    • «Ювентус» лидирует в Серии А.
    • «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 00:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1436

      Shaitan. 8 минут назад

      Вася видимо настоящий спец в сексе, только о нем и говорит... Похоже пора уже открывать передачу секс с Василием Уткиным

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