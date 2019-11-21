Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Миранчука: «О договоренности «Локомотива» и «Ювентуса» мне неизвестно»

Агент Миранчука: «О договоренности «Локомотива» и «Ювентуса» мне неизвестно»

21 ноября 2019, 20:50

В Италии сообщили, что «Локомотив» и «Ювентус» договорились о летнем трансфере полузащитника Алексея Миранчука. Ситуацию прокомментировал агент игрока Вадим Шпинев.

«Мне неизвестно ни о каком Габриэле Джуффриде, который якобы выступает посредником. Насколько я знаю, «Локомотив» никому никаких авторизаций на Алексея Миранчука не давал. Мне неизвестно о существовании договорeнностей между сторонами. «Ювентус» и «Локомотив» — серьeзные европейские клубы, которые, если захотят, будут вести переговоры официально и открыто», – считает Шпинев.

  • В России интерес к Миранчуку проявляет «Зенит».
  • «Ювентус» лидирует в Серии А.
  • «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Ювентус Миранчук Алексей
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+