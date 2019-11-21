Агент Миранчука: «О договоренности «Локомотива» и «Ювентуса» мне неизвестно»

В Италии сообщили, что «Локомотив» и «Ювентус» договорились о летнем трансфере полузащитника Алексея Миранчука. Ситуацию прокомментировал агент игрока Вадим Шпинев.

«Мне неизвестно ни о каком Габриэле Джуффриде, который якобы выступает посредником. Насколько я знаю, «Локомотив» никому никаких авторизаций на Алексея Миранчука не давал. Мне неизвестно о существовании договорeнностей между сторонами. «Ювентус» и «Локомотив» — серьeзные европейские клубы, которые, если захотят, будут вести переговоры официально и открыто», – считает Шпинев.