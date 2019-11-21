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  • «Чемпионат»: «Саутгемптон», «Лейпциг» и «Бенфика» следят за двумя игроками юношеской сборной России

«Чемпионат»: «Саутгемптон», «Лейпциг» и «Бенфика» следят за двумя игроками юношеской сборной России

21 ноября 2019, 17:19
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Защитник Игорь Школик и хавбек Данила Прохин, выступающие за юношескую сборную России, привлекли внимание европейских клубов.

Скауты «Саутгемптона», «Лейпцига» и «Бенфики», а также других клубов Европы, наблюдали за действиями игроков в матчах 1-го квалификационного раунда Евро-2020, по итогам которого Россия U-19 заняла второе место в группе.

  • Прохин играет за «Зенит-2». В составе юношеской сборной он провел три матча и забил один гол.
  • Школик выступает за молодежную команду московского «Динамо». Он также провел три матча, забил два гола и сделал один ассист.

Юношеская сборная России разгромила Польшу и вышла в элитный раунд Евро-2020


Источник: «Чемпионат»
Россия. Молодежное первенство Англия. Премьер-лига Саутгемптон РБ Лейпциг Бенфика Россия Прохин Данила
Комментарии (4)
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InterMilLano1908
1574346451
Если не тухлый вброс, то собирать вещи, говорить маме и папе пока и ехать в Лейцпиг
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Олег1204
1574347423
Ну ничего, ща зеня исправит ситуацию со своим чудо воспитанием молодых игроков
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Fju-2
1574358942
"Защитник Игорь Школик и хавбек Данила Прохин" Амплуа как обычно перепутаны.
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