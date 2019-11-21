«Чемпионат»: «Саутгемптон», «Лейпциг» и «Бенфика» следят за двумя игроками юношеской сборной России

Защитник Игорь Школик и хавбек Данила Прохин, выступающие за юношескую сборную России, привлекли внимание европейских клубов.

Скауты «Саутгемптона», «Лейпцига» и «Бенфики», а также других клубов Европы, наблюдали за действиями игроков в матчах 1-го квалификационного раунда Евро-2020, по итогам которого Россия U-19 заняла второе место в группе.

Прохин играет за «Зенит-2». В составе юношеской сборной он провел три матча и забил один гол.

Школик выступает за молодежную команду московского «Динамо». Он также провел три матча, забил два гола и сделал один ассист.

Юношеская сборная России разгромила Польшу и вышла в элитный раунд Евро-2020



