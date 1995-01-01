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    «Чемпионат»: «Саутгемптон», «Лейпциг» и «Бенфика» следят за двумя игроками юношеской сборной России

    Защитник Игорь Школик и хавбек Данила Прохин, выступающие за юношескую сборную России, привлекли внимание европейских клубов.

    Скауты «Саутгемптона», «Лейпцига» и «Бенфики», а также других клубов Европы, наблюдали за действиями игроков в матчах 1-го квалификационного раунда Евро-2020, по итогам которого Россия U-19 заняла второе место в группе.

    • Прохин играет за «Зенит-2». В составе юношеской сборной он провел три матча и забил один гол.
    • Школик выступает за молодежную команду московского «Динамо». Он также провел три матча, забил два гола и сделал один ассист.

    Юношеская сборная России разгромила Польшу и вышла в элитный раунд Евро-2020


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2999

      InterMilLano1908 3 минуты назад

      Если не тухлый вброс, то собирать вещи, говорить маме и папе пока и ехать в Лейцпиг

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