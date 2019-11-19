Юношеская сборная России разгромила Польшу и вышла в элитный раунд Евро-2020

Россия U-19 под руководством Александра Кержакова в матче отборочного турнира Евро-2020 одержала крупную победу над сборной Польши U-19.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу россиян. На 20-й минуте отличился нападающий Кирилл Косарев, на 37-й минуте гол забил защитник Илья Вахания. Во второй половине встречи россияне забили еще дважды – отличились полузащитники Эдгар Севикян (50-я минута) и Игорь Школик (66-я минута).

На 80-й минуте за вторую желтую карточку заработал удаление форвард поляков Марцел Вендрыховски. на 90-й минуте красную карточку получил защитник россиян Илья Быковский.

Победа позволила занять России второе место в группе и выйти во второй отборочный турнир чемпионата Европы.

