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    Юношеская сборная России разгромила Польшу и вышла в элитный раунд Евро-2020

    Россия U-19 под руководством Александра Кержакова в матче отборочного турнира Евро-2020 одержала крупную победу над сборной Польши U-19.

    Матч завершился со счетом 4:0 в пользу россиян. На 20-й минуте отличился нападающий Кирилл Косарев, на 37-й минуте гол забил защитник Илья Вахания. Во второй половине встречи россияне забили еще дважды – отличились полузащитники Эдгар Севикян (50-я минута) и Игорь Школик (66-я минута).

    На 80-й минуте за вторую желтую карточку заработал удаление форвард поляков Марцел Вендрыховски. на 90-й минуте красную карточку получил защитник россиян Илья Быковский.

    Победа позволила занять России второе место в группе и выйти во второй отборочный турнир чемпионата Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6222

      mihail200606 35 минут назад

      Блин, у нас то юношеская, то молодёжные какие нибудь где то че то выигрывают, потом как со взрослой сборной так хрен..

      1
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      Рейтинг: +2361

      panmon > mihail200606 13 минут назад

      Они там ещё хуже играют при этом. Так что все норм

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