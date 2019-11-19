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  • Юношеская сборная России разгромила Польшу и вышла в элитный раунд Евро-2020

Юношеская сборная России разгромила Польшу и вышла в элитный раунд Евро-2020

19 ноября 2019, 18:54
16

Россия U-19 под руководством Александра Кержакова в матче отборочного турнира Евро-2020 одержала крупную победу над сборной Польши U-19.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу россиян. На 20-й минуте отличился нападающий Кирилл Косарев, на 37-й минуте гол забил защитник Илья Вахания. Во второй половине встречи россияне забили еще дважды – отличились полузащитники Эдгар Севикян (50-я минута) и Игорь Школик (66-я минута).

На 80-й минуте за вторую желтую карточку заработал удаление форвард поляков Марцел Вендрыховски. на 90-й минуте красную карточку получил защитник россиян Илья Быковский.

Победа позволила занять России второе место в группе и выйти во второй отборочный турнир чемпионата Европы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Европа Россия Польша Вахания Илья
Комментарии (16)
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mihail200606
1574180197
Блин, у нас то юношеская, то молодёжные какие нибудь где то че то выигрывают, потом как со взрослой сборной так хрен..
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Диктор
1574183210
Молодцы пацаны.
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erma
1574183327
Когда проходит невинная подающая надежды юность, то три "Б" начинают тянуть наш футбол вниз: бухло, бабло и бабье. А так молодцы.
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Вомбат
1574187248
В кои веки приятная новость (разгромы Сан-Марин и даже Шотландий приятной новостью лично для меня не являются, они, конечно показывают, что наша главная сборная добросовестно относится к своему делу, но это уже давно не новость, а переваренный факт).
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Сенситив
1574187316
полякам наши покер грузануть смогли никак?! вот, знать добрэнька смена подрастает, как-то так...))
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Enter2006
1574189800
Только не распродавайте их потом по Европам и мешайте засовывать в основные команды "пижонских мальчиков по блату", иначе снова будем считать выигрышь над сан марино важным и ставить против них основу с Дзюбой!
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Sedoi_Goblin
1574190064
Анатольич,молодец! Ты ,если что, своё "Бил, Бью и буду Бить" по попке,по розовой, воспитанникам, ремешком или бутсой( как САФ), чтоб себя не забывали... А мы за вас, за всех кулачки держать будем!!!!
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paracetamol
1574190139
Сашу с победой, так держать! А ляхам давно надо было сопли утереть!
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_Marqella_
1574191430
В верхнем ряду третий с лева это не Владимир Быстров ???
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батог
1574192479
Бил, бью и буду !
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