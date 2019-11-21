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    Семак: «Игра с «Рубином» пройдет в минус пять? Никого беречь не будем»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Рубина».

    — Если говорить о ближайшем сопернике, то «Рубин» мало забивает, но и не очень много пропускает.

    — Очень мало, я бы даже сказал, за исключением двух матчей, которые они сыграли не очень удачно. Остальные игры они проводят очень хорошо. Что касается организации игры, то забивают не очень много, но и пропускают очень-очень мало. И последние матчи тому подтверждение.

    «Рубин» много играет на ноль, и Дюпин хорошо действует, и в целом команда очень организованная, активно играет на протяжении всего матча, старается подолгу контролировать мяч. Для нас это будет очень важный матч. После паузы на сборные у нас есть свои проблемы — как восстановиться и подготовиться. Находимся в полной боевой готовности, стараемся и работаем, чтобы в хорошем состоянии подойти к игре против «Рубина».

    — Отсутствие Зуева, Ташаева и Давиташвили как-то повлияет на «Рубин»?

    — В какой-то степени повлияет, но есть группа футболистов, которая может их заменить. Для них это станет шансом. Будет играть Кварацхелия, который часто выходил в начале сезона, но в последнее время играет не так много. На другом фланге может играть Микелтадзе, может и Данченко выше. Никаких проблем.

    — Игра пройдет в минус пять. Может быть, есть футболисты, которых вы хотите поберечь?

    — Никого мы беречь не будем. Будем исходить из состояния и физических кондиций футболистов. Если мы поймем, что кто-то на сто процентов не сможет играть, значит, кто-то не выйдет на поле. Если все могут, то все будут готовиться. Никого беречь не будем.

    • Матч «Рубин» – «Зенит» пройдет 23 ноября, начало – в 14:00 мск.
    • «Зенит» идет на первом месте в РПЛ, «Рубин» – на 13-м.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +392

      El_Chori 16 минут назад

      А кого беречь то? Все в Сочи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33

      NEONFOL 25 минут назад

      эти фразы значат только одно, если говорит беречь не будем, значит выйдет половина второго состава, зачем смуту наводить, никто не скажет что пожертвовали этой игрой ради лиги чемпионов, там конечно важнее, таким методом можно обмануть бабушку, а не клуб, все настраиваются на свою игру и пофиг кто там у других

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