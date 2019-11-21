Семак: «Игра с «Рубином» пройдет в минус пять? Никого беречь не будем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Рубина».

— Если говорить о ближайшем сопернике, то «Рубин» мало забивает, но и не очень много пропускает.

— Очень мало, я бы даже сказал, за исключением двух матчей, которые они сыграли не очень удачно. Остальные игры они проводят очень хорошо. Что касается организации игры, то забивают не очень много, но и пропускают очень-очень мало. И последние матчи тому подтверждение.

«Рубин» много играет на ноль, и Дюпин хорошо действует, и в целом команда очень организованная, активно играет на протяжении всего матча, старается подолгу контролировать мяч. Для нас это будет очень важный матч. После паузы на сборные у нас есть свои проблемы — как восстановиться и подготовиться. Находимся в полной боевой готовности, стараемся и работаем, чтобы в хорошем состоянии подойти к игре против «Рубина».

— Отсутствие Зуева, Ташаева и Давиташвили как-то повлияет на «Рубин»?

— В какой-то степени повлияет, но есть группа футболистов, которая может их заменить. Для них это станет шансом. Будет играть Кварацхелия, который часто выходил в начале сезона, но в последнее время играет не так много. На другом фланге может играть Микелтадзе, может и Данченко выше. Никаких проблем.

— Игра пройдет в минус пять. Может быть, есть футболисты, которых вы хотите поберечь?

— Никого мы беречь не будем. Будем исходить из состояния и физических кондиций футболистов. Если мы поймем, что кто-то на сто процентов не сможет играть, значит, кто-то не выйдет на поле. Если все могут, то все будут готовиться. Никого беречь не будем.