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  • Семак: «Игра с «Рубином» пройдет в минус пять? Никого беречь не будем»

Семак: «Игра с «Рубином» пройдет в минус пять? Никого беречь не будем»

21 ноября 2019, 16:40
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Рубина».

— Если говорить о ближайшем сопернике, то «Рубин» мало забивает, но и не очень много пропускает.

— Очень мало, я бы даже сказал, за исключением двух матчей, которые они сыграли не очень удачно. Остальные игры они проводят очень хорошо. Что касается организации игры, то забивают не очень много, но и пропускают очень-очень мало. И последние матчи тому подтверждение.

«Рубин» много играет на ноль, и Дюпин хорошо действует, и в целом команда очень организованная, активно играет на протяжении всего матча, старается подолгу контролировать мяч. Для нас это будет очень важный матч. После паузы на сборные у нас есть свои проблемы — как восстановиться и подготовиться. Находимся в полной боевой готовности, стараемся и работаем, чтобы в хорошем состоянии подойти к игре против «Рубина».

— Отсутствие Зуева, Ташаева и Давиташвили как-то повлияет на «Рубин»?

— В какой-то степени повлияет, но есть группа футболистов, которая может их заменить. Для них это станет шансом. Будет играть Кварацхелия, который часто выходил в начале сезона, но в последнее время играет не так много. На другом фланге может играть Микелтадзе, может и Данченко выше. Никаких проблем.

— Игра пройдет в минус пять. Может быть, есть футболисты, которых вы хотите поберечь?

— Никого мы беречь не будем. Будем исходить из состояния и физических кондиций футболистов. Если мы поймем, что кто-то на сто процентов не сможет играть, значит, кто-то не выйдет на поле. Если все могут, то все будут готовиться. Никого беречь не будем.

  • Матч «Рубин» – «Зенит» пройдет 23 ноября, начало – в 14:00 мск.
  • «Зенит» идет на первом месте в РПЛ, «Рубин» – на 13-м.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Семак Сергей
Комментарии (5)
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NEONFOL
1574345087
эти фразы значат только одно, если говорит беречь не будем, значит выйдет половина второго состава, зачем смуту наводить, никто не скажет что пожертвовали этой игрой ради лиги чемпионов, там конечно важнее, таким методом можно обмануть бабушку, а не клуб, все настраиваются на свою игру и пофиг кто там у других
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El_Chori
1574345607
А кого беречь то? Все в Сочи.
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Garrincha58
1574347470
Рубин выиграет сто пудово
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paracetamol
1574349864
Семак должен взять Казань. Иначе не будет Грозным!
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Давид59
1574355596
Ой-ой. Бедные Сантос и Барриос
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