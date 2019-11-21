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    Шаронов: «Хорошо знаем «Зенит», у них есть свой стиль. Информации достаточно»

    Тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Как прошла пауза? Для нас хорошо, потому что было больше времени на подготовку, хотя некоторые игроки уезжали в сборные, но не так много. В целом провели плодотворно подготовку, несмотря на погоду. Мы хорошо знаем «Зенит», у них есть свой стиль игры, информации достаточно.

    Игра сборной? Не буду оценивать национальную команду, у них есть тренер, он оценит игру. Если брать саму игру, то Бельгия дала информацию, куда нам двигаться», – сказал Шаронов.

    • Матч «Рубин» – «Зенит» пройдет 23 ноября, начало – в 14:00 мск.
    • «Зенит» идет на первом месте в РПЛ, «Рубин» – на 13-м.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1862

      Alekxei Z. 51 минуту назад

      Все читают Зенит как книжку, всё предсказуемо. Мастерство игроков позволяет набирать очки даже с плохой игрой, Рубин им не соперник.

      0
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      Рейтинг: +4186

      paracetamol 1 час назад

      Да все про Зенит знают, да поделать ничего не могут.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2996

      InterMilLano1908 > paracetamol 1 час назад

      Ну с Вилковым то и Мансити не выиграет у синита

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