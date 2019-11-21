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  • Шаронов: «Хорошо знаем «Зенит», у них есть свой стиль. Информации достаточно»

Шаронов: «Хорошо знаем «Зенит», у них есть свой стиль. Информации достаточно»

21 ноября 2019, 13:46
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Тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Как прошла пауза? Для нас хорошо, потому что было больше времени на подготовку, хотя некоторые игроки уезжали в сборные, но не так много. В целом провели плодотворно подготовку, несмотря на погоду. Мы хорошо знаем «Зенит», у них есть свой стиль игры, информации достаточно.

Игра сборной? Не буду оценивать национальную команду, у них есть тренер, он оценит игру. Если брать саму игру, то Бельгия дала информацию, куда нам двигаться», – сказал Шаронов.

  • Матч «Рубин» – «Зенит» пройдет 23 ноября, начало – в 14:00 мск.
  • «Зенит» идет на первом месте в РПЛ, «Рубин» – на 13-м.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Шаронов Роман
Комментарии (2)
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paracetamol
1574333360
Да все про Зенит знают, да поделать ничего не могут.
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