Аршавин: «Я бы рассмотрел Сафонова в качестве основного вратаря сборной России на Евро-2020»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин порассуждал о том, кто должен стать основным вратарем национальной команды на Евро-2020.
«Я бы в качестве основного вратаря рассмотрел Матвея Сафонова, вторым – Гилерме. Кто будет третьим – все равно. Но если поедет все-таки Акинфеев, то первым в любом случае будет он», – сказал Аршавин.
- В групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией, а также Финляндией или Уэльсом.
- Сафонов пока не дебютировал за национальную сборную.
- Гилерме выступает за команду с 2016 года, пропустил 10 голов в 13 матчах.
- Акинфеев завершил международную карьеру осенью 2018 года.
Источник: «Матч ТВ»