Аршавин: «Я бы рассмотрел Сафонова в качестве основного вратаря сборной России на Евро-2020»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин порассуждал о том, кто должен стать основным вратарем национальной команды на Евро-2020.

«Я бы в качестве основного вратаря рассмотрел Матвея Сафонова, вторым – Гилерме. Кто будет третьим – все равно. Но если поедет все-таки Акинфеев, то первым в любом случае будет он», – сказал Аршавин.