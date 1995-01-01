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    Аршавин: «Я бы рассмотрел Сафонова в качестве основного вратаря сборной России на Евро-2020»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин порассуждал о том, кто должен стать основным вратарем национальной команды на Евро-2020.

    «Я бы в качестве основного вратаря рассмотрел Матвея Сафонова, вторым – Гилерме. Кто будет третьим – все равно. Но если поедет все-таки Акинфеев, то первым в любом случае будет он», – сказал Аршавин.

    • В групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией, а также Финляндией или Уэльсом.
    • Сафонов пока не дебютировал за национальную сборную.
    • Гилерме выступает за команду с 2016 года, пропустил 10 голов в 13 матчах.
    • Акинфеев завершил международную карьеру осенью 2018 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 06:24
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      Серёга Краснодарский 4 минуты назад

      мне интереснее было бы мнение авторитетного вратаря. Акинфеева или еще кого. хотя без толку так как там может не быть личного интереса усатого.

      0
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      Рейтинг: +514

      Пельш 1 8 минут назад

      Стасику видней!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +174

      Vis-ok 15 минут назад

      Возможно, но черчесов упертый

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6243

      mihail200606 23 минуты назад

      Ну сафонов вообще то не очень убедителен..

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      Рейтинг: +514

      Пельш 1 > mihail200606 7 минут назад

      А этот русско- бразильский вариант, что убедительней?

      0
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      ...
      Рейтинг: +593

      Серёга Краснодарский > mihail200606 37 секунд назад

      а что за псины у тебя на фото? умный ты наш.

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