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  • Аршавин: «Я бы рассмотрел Сафонова в качестве основного вратаря сборной России на Евро-2020»

Аршавин: «Я бы рассмотрел Сафонова в качестве основного вратаря сборной России на Евро-2020»

21 ноября 2019, 06:24
21

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин порассуждал о том, кто должен стать основным вратарем национальной команды на Евро-2020.

«Я бы в качестве основного вратаря рассмотрел Матвея Сафонова, вторым – Гилерме. Кто будет третьим – все равно. Но если поедет все-таки Акинфеев, то первым в любом случае будет он», – сказал Аршавин.

  • В групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией, а также Финляндией или Уэльсом.
  • Сафонов пока не дебютировал за национальную сборную.
  • Гилерме выступает за команду с 2016 года, пропустил 10 голов в 13 матчах.
  • Акинфеев завершил международную карьеру осенью 2018 года.

Источник: «Матч ТВ»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей Гилерме Сафонов Матвей
Комментарии (21)
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mihail200606
1574310060
Ну сафонов вообще то не очень убедителен..
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Vis-ok
1574310566
Возможно, но черчесов упертый
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Серёга Краснодарский
1574311242
мне интереснее было бы мнение авторитетного вратаря. Акинфеева или еще кого. хотя без толку так как там может не быть личного интереса усатого.
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РМЗ
1574311985
Молодец Андрей . Он им и будет . Очень хороший игрок , с правильными мыслями
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Kl0dus
1574318228
Гилерме в воротах стоит только для того, чтобы приучить россиян видеть иностранцев в сборной. А вовсе не из-за того, что он лучший. Так что поддерживаю Аршавина.
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portero
1574321147
Даешь молодежь! но этого не будет.
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Серж 69
1574323053
Я часто не согласен с Аршавиным,но тут я с ним полностью солидарен,к Сафонову стоит присмотреться.Нет,даже не так,он нужен основным вратарём сборной.Да,бывают ошибки,но у кого их нет?Он молод,но уже сейчас демонстрирует неплохое мастерство,а в дальнейшем может играть ещё лучше.Тут от Черчесова всё зависит,но ничего прогнозировать нельзя,он сохраняет обычно многозначительную невозмутимость,мол,я то лучше вижу и знаю,но так ли это?Быть может, это просто упрямство и недальновидность под маской мудреца? Что касается Акинфеева,то,скорее всего,он откажется выступить на Евро.К чему ему рисковать репутацией своей?Сборная может выступить неудачно,что очень вероятно,и весь негатив может перепасть и на его долю.
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I_R_O_N_M_A_N
1574323249
Да его бы все рассмотрели, кто в футболе хоть немного разбирается - вот только проблема в том, что в тренерском штабе сборной России нет таковых...
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vladimir-7
1574323949
В основном согласен с Аршавином, но предложил бы вместо второго вратаря-Гилерме Максименко. И так: Сафонов, Максименко и Гилерме- под вопросом.
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Кузьмич на трибуне
1574326872
В последнее время Сафонов тоже допускает нелепые ошибки , которые потом приходится исправлять всей команде. Если Сафонову есть место в молодежке, не вижу смысла его дергать. Вполне возможно , что на Евро2020 именно Сафонов и Максименко будут стражами ворот сборной. Посмотрим весенний отрезок чемпионата , а там будет видно. В конце концов вписать вратаря в рисунок команды проще , чем игрока середины поля или центрфорварда. В любом случае Максименко или Сафонов номер один , а номер три хоть Шурин ,хоть кто другой безразницы
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