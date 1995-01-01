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    Тедеско: «Спартак» в России – народный клуб. Так его называют»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о давлении со стороны общественности.

    «Спартак» здесь – народный клуб, так его называют. Соответственно, интерес гигантский. Но это была одна из причин сюда прийти. Мне кажется, что клуб что-то значит для людей, что он важен для них. Подобное я испытал с «Эрцгебирге» и «Шальке».

    Давление СМИ? Похоже на то, что было с «Шальке». Тогда я был новичком в лиге. Многие меня не знали – теперь все немного расслабились», – сказал Тедеско.

    • Немец возглавил столичную команду 14 октября.
    • Москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 16 туров.
    • Под руководством Тедеско «Спартак» провел пять матчей, в которых одержал три победы, один раз сыграл вничью и однажды потерпел поражение.

    Тедеско: «Спартак» – абсолютный номер один в России, как «Бавария» в Германии»

    Источник: Transfermarkt

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4545

      GoldPlayFIFARus9 11 минут назад

      Сам себя не похвалишь, никто не похвалит... То-то же стадион полупустой в каждой игре)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4169

      paracetamol 22 минуты назад

      Спартак» в России – народный клуб. Так его называют, но никто не верит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +610

      evgevg13 23 минуты назад

      и что?

      0
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