Тедеско: «Спартак» в России – народный клуб. Так его называют»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о давлении со стороны общественности.

«Спартак» здесь – народный клуб, так его называют. Соответственно, интерес гигантский. Но это была одна из причин сюда прийти. Мне кажется, что клуб что-то значит для людей, что он важен для них. Подобное я испытал с «Эрцгебирге» и «Шальке».

Давление СМИ? Похоже на то, что было с «Шальке». Тогда я был новичком в лиге. Многие меня не знали – теперь все немного расслабились», – сказал Тедеско.

Немец возглавил столичную команду 14 октября.

Москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 16 туров.

Под руководством Тедеско «Спартак» провел пять матчей, в которых одержал три победы, один раз сыграл вничью и однажды потерпел поражение.

Тедеско: «Спартак» – абсолютный номер один в России, как «Бавария» в Германии»