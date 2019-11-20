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  • Тедеско: «Спартак» в России – народный клуб. Так его называют»

Тедеско: «Спартак» в России – народный клуб. Так его называют»

20 ноября 2019, 17:27
14

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о давлении со стороны общественности.

«Спартак» здесь – народный клуб, так его называют. Соответственно, интерес гигантский. Но это была одна из причин сюда прийти. Мне кажется, что клуб что-то значит для людей, что он важен для них. Подобное я испытал с «Эрцгебирге» и «Шальке».

Давление СМИ? Похоже на то, что было с «Шальке». Тогда я был новичком в лиге. Многие меня не знали – теперь все немного расслабились», – сказал Тедеско.

  • Немец возглавил столичную команду 14 октября.
  • Москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 16 туров.
  • Под руководством Тедеско «Спартак» провел пять матчей, в которых одержал три победы, один раз сыграл вничью и однажды потерпел поражение.

Тедеско: «Спартак» – абсолютный номер один в России, как «Бавария» в Германии»

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Спартак Шальке-04 Тедеско Доменико
Комментарии (14)
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evgevg13
1574261126
и что?
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paracetamol
1574261166
Спартак» в России – народный клуб. Так его называют, но никто не верит.
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GoldPlayFIFARus9
1574261840
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит... То-то же стадион полупустой в каждой игре)))
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maygli
1574262893
Это точно. Тут, если что, и по голове настучат в десять раз больше но и любят так, что другие и не мечтают, а только завидуют. Сам захотел, не плач теперь.
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mihail200606
1574268861
А этот щебечет не останавливаясь..
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Бестолковый
1574269011
Он был народным в 90-х. Уже лет 20 этот клуб имеет интерес среди недалеких и придурковатых любителей футбола.
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Серж 69
1574273768
Да,это так,да-народный!Надеемся на тебя,Тед,что ты сможешь улучшить многое,и игру,и результаты,всё!Спартак этого достоин,надеюсь,что и ты достоин Спартака!Твори,дерзай и пусть болельщиков у Спартака станет ещё больше,намного больше!
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Авек плезир
1574274797
Тудески опять подлизывается. Сколько можно уже вещать про самый популярный, самый народный и тд и тп Зря стараешься, Доменик джокер, Ловчев все равно тебя не полюбит
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