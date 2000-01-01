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    Тедеско: «Спартак» – абсолютный номер один в России, как «Бавария» в Германии»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему работа в московском клубе престижна для него.

    «Ни в коем случае работа в «Спартаке» не является шагом назад для меня. Я не тот парень, который расписывает свою карьеру на чертeжной доске. «Спартак» является по-настоящему большим клубом. Я просто хотел выбрать лучшее из предложений.

    Одно дело – прочитать что-то об этом клубе, другое – испытать и почувствовать всe на себе. После этого я быстро понял, насколько важен «Спартак». Это самый большой и самый популярный клуб в самой большой стране мира, абсолютный номер один в стране. «Спартак» для России, как «Бавария» для Германии», – сказал Тедеско.

    • Немец возглавил столичную команду 14 октября.
    • Москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 16 туров.
    • Под руководством Тедеско «Спартак» провел пять матчей, в которых одержал три победы, один раз сыграл вничью и однажды потерпел поражение.

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии8
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      Рейтинг: +326

      arrivalgist 2 минуты назад

      Поднимает боевой дух. Работает парень ))

      0
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      Рейтинг: +1191

      neim 5 минут назад

      То то еще будет ой е ей .
      Да ни чего страшного в этом нет. Обживется молодой тренер, обтешется немного со временем ...

      0
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      Рейтинг: +1685

      Томик 15 минут назад

      Давай ещё, Доменико!! Сейчас фабрики по выработки экскрементов заработают на полную мощность. Друг друга заплюют, чтобы в тебя попасть.

      3
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      Рейтинг: +49

      "Локо" в атаке 21 минуту назад

      Знатно Лёне лизнул)

      3
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      Рейтинг: +6688

      derrik2000 22 минуты назад

      Ох, паря, держись!
      Сейчас питерские налетят и будут с пеной у рта доказывать, что........ну, в общем, все всё поняли. )))))))))))))))))))))))))))))

      6
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      Рейтинг: +11396

      sssrspartak > derrik2000 5 минут назад

      ну это хлебом не корми!дедукторы капссники и эти как их ларм или алрамы бораты ,билять язык сломаешь-ни кожи не рожи одни сопли и слюни!

      0
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      Рейтинг: +6688

      derrik2000 > sssrspartak 2 минуты назад

      УБОГИХ (я имею в виду АЛАРМА) трогать грех. Пусть себе "выздоравливает", если ему доктор прописал после галоперидола обязательно нужно зайти на спартаковские новости на Бомбардире и там, что называется, уже делиться своими эмоциями.
      Может, хоть одного спасём, ну, или облегчим страдания? ))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +49

      "Локо" в атаке 22 минуты назад

      Чиво пляать???)))

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