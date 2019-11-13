Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско: «Спартак» – абсолютный номер один в России, как «Бавария» в Германии»

Тедеско: «Спартак» – абсолютный номер один в России, как «Бавария» в Германии»

13 ноября 2019, 21:21
73

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему работа в московском клубе престижна для него.

«Ни в коем случае работа в «Спартаке» не является шагом назад для меня. Я не тот парень, который расписывает свою карьеру на чертeжной доске. «Спартак» является по-настоящему большим клубом. Я просто хотел выбрать лучшее из предложений.

Одно дело – прочитать что-то об этом клубе, другое – испытать и почувствовать всe на себе. После этого я быстро понял, насколько важен «Спартак». Это самый большой и самый популярный клуб в самой большой стране мира, абсолютный номер один в стране. «Спартак» для России, как «Бавария» для Германии», – сказал Тедеско.

  • Немец возглавил столичную команду 14 октября.
  • Москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 16 туров.
  • Под руководством Тедеско «Спартак» провел пять матчей, в которых одержал три победы, один раз сыграл вничью и однажды потерпел поражение.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Спартак Бавария Тедеско Доменико
Комментарии (73)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"Локо" в атаке
1573669361
Чиво пляать???)))
Ответить
derrik2000
1573669367
Ох, паря, держись! Сейчас питерские налетят и будут с пеной у рта доказывать, что........ну, в общем, все всё поняли. )))))))))))))))))))))))))))))
Ответить
"Локо" в атаке
1573669421
Знатно Лёне лизнул)
Ответить
Томик
1573669777
Давай ещё, Доменико!! Сейчас фабрики по выработки экскрементов заработают на полную мощность. Друг друга заплюют, чтобы в тебя попасть.
Ответить
Guinnesss
1573676745
Познакомимся человек с водкой, что ещё скажешь тут :))))
Ответить
Frankfurt Am Main
1573678753
Сказал так сказал, от правды не уйдёшь. Привет СЕНИТ! Ну смеритесь в конце концов))))!!!!
Ответить
Zubo
1573680367
Ну ошибся, бывает от Зенита пять получит в Питере всё сразу поймет...
Ответить
Зенит77
1573680621
Приятно осознавать что Зенит самый популярный и лучший клуб в стране, его болельщикам не нужны приятные уху заявления подобного рода , они нужны мясным чтобы поднять дух
Ответить
mirspirs
1573681546
В комментариях мясные бьются в счастливом припадке, сбг обливаются желчью. Как мало надо вам для счастья. И побед не нужно ни в Европе ни в чр по большому счету, дайте только повод друг друга пообсирать и жизнь становится прекрасной
Ответить
evgevg13
1573703339
читай между строк: Спартак лучший, потому что заплатил больше...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+