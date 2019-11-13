Тедеско: «Спартак» – абсолютный номер один в России, как «Бавария» в Германии»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему работа в московском клубе престижна для него.

«Ни в коем случае работа в «Спартаке» не является шагом назад для меня. Я не тот парень, который расписывает свою карьеру на чертeжной доске. «Спартак» является по-настоящему большим клубом. Я просто хотел выбрать лучшее из предложений.

Одно дело – прочитать что-то об этом клубе, другое – испытать и почувствовать всe на себе. После этого я быстро понял, насколько важен «Спартак». Это самый большой и самый популярный клуб в самой большой стране мира, абсолютный номер один в стране. «Спартак» для России, как «Бавария» для Германии», – сказал Тедеско.