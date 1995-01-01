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    Моуринью: «Я воодушевлен возможностью присоединиться к «Тоттенхэму» – клубу с великолепным наследием»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал свое назначение на этот пост.

    «Я воодушевлен возможностью присоединиться к клубу с таким великолепным наследием и страстными болельщиками. Качество основного состава и академии, безусловно, волнует меня. Работа с игроками, которые собраны в «Тоттенхэме», привлекла меня», – сказал Моуринью.

    • Контракт Моуринью с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.

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    Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1304

      Dizayner 5 минут назад

      ну что же Жозе - твой выход)) наверно последний шанс показать себя, в любом случае удачи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      Nikoo 11 минут назад

      У тоттенхэма хорошая академия,но Моур вряд ли будет использовать...посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2266

      Dgad 17 минут назад

      Вот и Моур нашел работу)Интересно на него будет посмотреть у руля Тотенхема. Почетино жалко, хороший тренер

      2
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