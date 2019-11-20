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  • Моуринью: «Я воодушевлен возможностью присоединиться к «Тоттенхэму» – клубу с великолепным наследием»

Моуринью: «Я воодушевлен возможностью присоединиться к «Тоттенхэму» – клубу с великолепным наследием»

20 ноября 2019, 10:00
10

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал свое назначение на этот пост.

«Я воодушевлен возможностью присоединиться к клубу с таким великолепным наследием и страстными болельщиками. Качество основного состава и академии, безусловно, волнует меня. Работа с игроками, которые собраны в «Тоттенхэме», привлекла меня», – сказал Моуринью.

  • Контракт Моуринью с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.

«Тоттенхэм» назначил Моуринью главным тренером

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Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (10)
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Dgad
1574233504
Вот и Моур нашел работу)Интересно на него будет посмотреть у руля Тотенхема. Почетино жалко, хороший тренер
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Nikoo
1574233848
У тоттенхэма хорошая академия,но Моур вряд ли будет использовать...посмотрим
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Dizayner
1574234227
ну что же Жозе - твой выход)) наверно последний шанс показать себя, в любом случае удачи
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Аскорбин
1574236539
Удачи Жозе
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Давид59
1574236911
Почетино привёл клуб в финал Лиги чемпионов. Вот она благодарность!
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ivanthebest
1574238136
Ну что, принесёт безтрофейной Курляндии Маур Кубок Лиги или нет?))
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olegiovchenko
1574239050
********!кирдык клубу!
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Frankfurt Am Main
1574239431
Жозе потрепает всем нервы, начиная от болельщиков футболистов журналистов и дойдёт даже до парковщика даже и уборщица получит мокрой тряпкой по голове.
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Павел Буре
1574244102
Конечно воодушевлен зарплата 15 лямов фунтов. Вопрос в том воодушевление у болельщиков от игры и результатов тоттенхема будет или нет???
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"Локо" в атаке
1574249380
Челси,МЮ,Тоттенхэм...в дальнейшем "Арсенал" и "МС" у Маура по списку)))
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