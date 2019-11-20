Моуринью: «Я воодушевлен возможностью присоединиться к «Тоттенхэму» – клубу с великолепным наследием»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал свое назначение на этот пост.

«Я воодушевлен возможностью присоединиться к клубу с таким великолепным наследием и страстными болельщиками. Качество основного состава и академии, безусловно, волнует меня. Работа с игроками, которые собраны в «Тоттенхэме», привлекла меня», – сказал Моуринью.

Контракт Моуринью с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.

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