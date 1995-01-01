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    Ярцев: «Акинфеев среди российских голкиперов фигура номер один»

    Бывший тренер сборной России Георгий Ярцев прокомментировал информацию о возможном возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду.

    «Кстати, при мне он дебютировал в сборной в 2004 году, – рассказал Ярцев. – В последних играх за ЦСКА Игорь вновь подтвердил свой класс. Но только Черчесов может решить, нужен ли он сборной, где место в воротах занял Гилерме.

    Кстати, в пропущенных четырех голах от бельгийцев я его вины не вижу. Но, повторяю, только Станиславу Саламовичу дано право принимать какое-то решение. Тем более что сам он вратарское дело изучил от и до. Да и убеждать игроков главный тренер умеет – вернул же в команду Игнашевича. Хотя если Игорь решил, то... Но, как показывает жизнь, никогда не говори никогда. А так, Акинфеев среди российских голкиперов, на мой взгляд, фигура номер один», – заявил Ярцев.

    • Ярцев возглавлял сборную России с 2003 по 2005-й год.
    • В сентябре 2018-го Акинфеев объявил об уходе из сборной России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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