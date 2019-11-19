Ярцев: «Акинфеев среди российских голкиперов фигура номер один»

Бывший тренер сборной России Георгий Ярцев прокомментировал информацию о возможном возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду.

«Кстати, при мне он дебютировал в сборной в 2004 году. В последних играх за ЦСКА Игорь вновь подтвердил свой класс. Но только Черчесов может решить, нужен ли он сборной, где место в воротах занял Гилерме.

Кстати, в пропущенных четырех голах от бельгийцев я его вины не вижу. Но, повторяю, только Станиславу Саламовичу дано право принимать какое-то решение. Тем более что сам он вратарское дело изучил от и до. Да и убеждать игроков главный тренер умеет – вернул же в команду Игнашевича. Хотя если Игорь решил, то... Но, как показывает жизнь, никогда не говори никогда. А так, Акинфеев среди российских голкиперов, на мой взгляд, фигура номер один», – заявил Ярцев.