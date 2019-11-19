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  • Daily Mail: Анчелотти – основной кандидат на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Daily Mail: Анчелотти – основной кандидат на пост главного тренера «Тоттенхэма»

19 ноября 2019, 11:32
5

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в ближайшее время может покинуть итальянский клуб из-за конфликта с президентом.

Основным претендентом на специалиста является «Тоттенхэм».

По информации источника, в лондонском клубе ждут отставку действующего главного тренера Маурисио Покеттино. Уточняется, что принципиальное решение об окончании сотрудничества с аргентинским специалистом в руководстве уже принято. Теперь Покеттино ищут замену.

  • «Тоттенхэм» идет на 14-м месте в таблице АПЛ.
  • Покеттино работает в команде с мая 2014 года.
  • Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2023 года.
  • Контракт Анчелотти с клубом из Неаполя рассчитан до лета 2021-го.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Наполи Анчелотти Карло Почеттино Маурисио
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1574154901
Не дай Бог, пусть в своем убогом Наполи сидит
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Dmitriy 87
1574164055
В этом сезоне у Покеттино явно почему то не зашло ...
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portero
1574177813
Покеттино в МЮ прямиком ждут его там.
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