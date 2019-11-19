Daily Mail: Анчелотти – основной кандидат на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в ближайшее время может покинуть итальянский клуб из-за конфликта с президентом.
Основным претендентом на специалиста является «Тоттенхэм».
По информации источника, в лондонском клубе ждут отставку действующего главного тренера Маурисио Покеттино. Уточняется, что принципиальное решение об окончании сотрудничества с аргентинским специалистом в руководстве уже принято. Теперь Покеттино ищут замену.
- «Тоттенхэм» идет на 14-м месте в таблице АПЛ.
- Покеттино работает в команде с мая 2014 года.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2023 года.
- Контракт Анчелотти с клубом из Неаполя рассчитан до лета 2021-го.
Источник: Daily Mail