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    Daily Mail: Анчелотти – основной кандидат на пост главного тренера «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в ближайшее время может покинуть итальянский клуб из-за конфликта с президентом.

    Основным претендентом на специалиста является «Тоттенхэм».

    По информации источника, в лондонском клубе ждут отставку действующего главного тренера Маурисио Покеттино. Уточняется, что принципиальное решение об окончании сотрудничества с аргентинским специалистом в руководстве уже принято. Теперь Покеттино ищут замену.

    • «Тоттенхэм» идет на 14-м месте в таблице АПЛ.
    • Покеттино работает в команде с мая 2014 года.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2023 года.
    • Контракт Анчелотти с клубом из Неаполя рассчитан до лета 2021-го.

    Источник: Daily Mail

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