Daily Mail: Анчелотти – основной кандидат на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в ближайшее время может покинуть итальянский клуб из-за конфликта с президентом.

Основным претендентом на специалиста является «Тоттенхэм».

По информации источника, в лондонском клубе ждут отставку действующего главного тренера Маурисио Покеттино. Уточняется, что принципиальное решение об окончании сотрудничества с аргентинским специалистом в руководстве уже принято. Теперь Покеттино ищут замену.