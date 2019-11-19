Жемалетдинов: «Сборная России понимает, что нужно выигрывать все матчи»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов объяснил мотивацию футболистов выкладываться в матче отбора Евро-2020 против Сан-Марино.
«Думаю, все футболисты понимают, что нам нужно выигрывать все матчи. Мы должны настраиваться на каждого соперника, потому что проиграть или даже сыграть вничью с Сан-Марино не очень приятно. Нужно по-любому их побеждать и получить наслаждение от игры», – заявил игрок.
- Россия гарантированно вышла в финальную часть Евро со второго места.
- Дания – единственный известный соперник россиян по будущей группе.
- Матч Сан-Марино – Россия начнется сегодня в 22:45 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
Источник: «Известия»