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  • Жемалетдинов: «Сборная России понимает, что нужно выигрывать все матчи»

Жемалетдинов: «Сборная России понимает, что нужно выигрывать все матчи»

19 ноября 2019, 08:39
5

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов объяснил мотивацию футболистов выкладываться в матче отбора Евро-2020 против Сан-Марино.

«Думаю, все футболисты понимают, что нам нужно выигрывать все матчи. Мы должны настраиваться на каждого соперника, потому что проиграть или даже сыграть вничью с Сан-Марино не очень приятно. Нужно по-любому их побеждать и получить наслаждение от игры», – заявил игрок.

  • Россия гарантированно вышла в финальную часть Евро со второго места.
  • Дания – единственный известный соперник россиян по будущей группе.
  • Матч Сан-Марино – Россия начнется сегодня в 22:45 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

Источник: «Известия»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Сан-Марино Жемалетдинов Рифат
Комментарии (5)
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Хведя
1574143164
Лично я эту Марину и смотреть не буду. было бы ради чего почти до часу не спать. Чтобы посмотреть на новичков вместо дзюбофернандесов? Да еще понервничать, видя, как они будут бестолково в санмаринскую стенку долбаться и моменты запарывать? Избавьте-с! На Евро вышли - там и видать будет.
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Plyash
1574145114
А что,до сегодняшнего дня сб.России этого не понимала?И где наслаждение от игры было с Бельгией? Хотя Бельгия насладилась по полной...
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амани
1574149258
Родной ты мой человечек(Жемалетдинов) , все это понимают, но как это сделать?..ведь соперники тоже будут играть!!!!!
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Давид59
1574150219
Давай Рифат! Помоги Дзюбе семь голов забить. А то он обещал...
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Старикан
1574171867
Маленьких мы обижать умеем!
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