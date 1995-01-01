Жемалетдинов: «Сборная России понимает, что нужно выигрывать все матчи»

Лично я эту Марину и смотреть не буду. было бы ради чего почти до часу не спать. Чтобы посмотреть на новичков вместо дзюбофернандесов? Да еще понервничать, видя, как они будут бестолково в санмаринскую стенку долбаться и моменты запарывать? Избавьте-с! На Евро вышли - там и видать будет.
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов, объяснил мотивацию футболистов выкладываться в матче отбора Евро-2020 против Сан-Марино.
«Думаю, все футболисты понимают, что нам нужно выигрывать все матчи. Мы должны настраиваться на каждого соперника, потому что проиграть или даже сыграть вничью с Сан-Марино не очень приятно. Нужно по-любому их побеждать и получить наслаждение от игры», – заявил игрок.
- Россия гарантированно вышла в финальную часть Евро со второго места.
- Дания – единственный известный соперник россиян по будущей группе.