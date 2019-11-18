У Хамеса растяжение связок колена. Он пропустит остаток года

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес прошел углубленное медобследование по поводу травмы, полученной в расположении сборной Колумбии.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, у футболиста диагностировано растяжение связок колена. При этом сроки его восстановления не называются.

По информации AS, 28-летний хавбек выбыл из строя на шесть недель, то есть до конца календарного года.

В текущем сезоне Хамес сыграл девять матчей в составе «Реала», забил один гол и сделал один ассист.