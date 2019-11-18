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  • У Хамеса растяжение связок колена. Он пропустит остаток года

У Хамеса растяжение связок колена. Он пропустит остаток года

18 ноября 2019, 21:42
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес прошел углубленное медобследование по поводу травмы, полученной в расположении сборной Колумбии.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, у футболиста диагностировано растяжение связок колена. При этом сроки его восстановления не называются.

По информации AS, 28-летний хавбек выбыл из строя на шесть недель, то есть до конца календарного года.

В текущем сезоне Хамес сыграл девять матчей в составе «Реала», забил один гол и сделал один ассист.

Источник: Официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Родригес Хамес
Комментарии (2)
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OBOLEV
1574149912
Это фиаско. Походу места ему не видать. При живом Модриче и Вальверде
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