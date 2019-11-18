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  • Зобнин: «Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора. Артем говорит: «Завтра забью семь»

Зобнин: «Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора. Артем говорит: «Завтра забью семь»

18 ноября 2019, 15:55
37

Полузащитник сборной России Роман Зобнин заявил, что команда постарается помочь нападающему Артему Дзюбе стать лучшим бомбардиром квалификации Евро-2020.

«Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора. Только-только обсуждали с Артемом. Он больше хочет Кержакова догнать. «Семь завтра забью», — говорит. Это шутка, конечно.

Конечно, и Бакаеву, я подсказываю. Не знаю, можно ли меня назвать опытным футболистом — мне 25 лет. Но я ему помогаю», – сказал Зобнин.

  • Лидер бомбардирской гонки отбора Евро-2020 – форвард английской сборной Гарри Кейн, на его счету 12 голов.
  • Дзюба забил девять голов (из них четыре – в ворота Сан-Марино) и отдал пять ассистов.
  • Во вторник Россия сыграет на выезде с Сан-Марино, начало матча – в 22:45 мск.

Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия Спартак Зенит Сан-Марино Дзюба Артем Зобнин Роман
Комментарии (37)
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vka1970
1574081947
Артём что то там и про львов упоминал. Большой мальчик, а в сказки веришь.
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алдан2014
1574082522
А что пару Бельгии не отгрузил?
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polt
1574083059
Самонадеянные болтуны. В футбол бы так играли, как всякие прожекты высказываете.
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alex1951
1574083445
Википедия. Артем Дзюба. Артист разговорного жанра. По совместительству футболист. Растет рост,но не мастерство. Кандидат в депутаты от Единой России.
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Hektor 84
1574084359
Ага а еще он победитель сан Марино и лихтенштейна. Я посмотрю сколько он на евро назабивает. Голеадор липовый.
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tushkanlz
1574084831
Бельгийцам хоть бы один забил...
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Зенит77
1574085167
лучше бы забил Бельгии один!
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ProstoPolzovatel
1574087052
Честно, это абсолютно не красит участников обсуждения...Сборная Сан-Марино полулюбительская команда, там некоторые футболисты еще на обычные работы ходят и как по мне достойны гораздо большего уважения...Пошли бы поработали каменщиками, плотниками, полицейскими (и т. д.) на благо родины во время пауз, тогда имели бы право так говорить...А так, бравада, да и только...
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upiter622
1574089748
Не понимаю,о чем думает Черчесов?О Дзюбе?Чтоб забил побольше?А на хрена? Дал бы поиграть молодым,Чалову,Соболеву!!!
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rash1959
1574090358
Зоба, прекрати, связавшись с деревянным, потеряешь уважение болельщиков.
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