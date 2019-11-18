Зобнин: «Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора. Артем говорит: «Завтра забью семь»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин заявил, что команда постарается помочь нападающему Артему Дзюбе стать лучшим бомбардиром квалификации Евро-2020.
«Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора. Только-только обсуждали с Артемом. Он больше хочет Кержакова догнать. «Семь завтра забью», — говорит. Это шутка, конечно.
Конечно, и Бакаеву, я подсказываю. Не знаю, можно ли меня назвать опытным футболистом — мне 25 лет. Но я ему помогаю», – сказал Зобнин.
- Лидер бомбардирской гонки отбора Евро-2020 – форвард английской сборной Гарри Кейн, на его счету 12 голов.
- Дзюба забил девять голов (из них четыре – в ворота Сан-Марино) и отдал пять ассистов.
- Во вторник Россия сыграет на выезде с Сан-Марино, начало матча – в 22:45 мск.
Источник: Sport24