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    Зобнин: «Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора. Артем говорит: «Завтра забью семь»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин заявил, что команда постарается помочь нападающему Артему Дзюбе стать лучшим бомбардиром квалификации Евро-2020.

    «Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора. Только-только обсуждали с Артемом. Он больше хочет Кержакова догнать. «Семь завтра забью», — говорит. Это шутка, конечно.

    Конечно, и Бакаеву, я подсказываю. Не знаю, можно ли меня назвать опытным футболистом — мне 25 лет. Но я ему помогаю», – сказал Зобнин.

    • Лидер бомбардирской гонки отбора Евро-2020 – форвард английской сборной Гарри Кейн, на его счету 12 голов.
    • Дзюба забил девять голов (из них четыре – в ворота Сан-Марино) и отдал пять ассистов.
    • Во вторник Россия сыграет на выезде с Сан-Марино, начало матча – в 22:45 мск.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2086

      erma 12 минут назад

      Они просто как дети: одну игрушку разбили, им другую купили, ну они бегают и радуются.

      0
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      Рейтинг: +518

      Серж 69 15 минут назад

      Даже,если забьёт-невелика доблесть,(хотя я сильно сомневаюсь в этом "успехе"),ещё бы к школьникам пошёл для пополнения своего голевого счёта.Забитые мячи ценны тогда,когда они очень нужны,необходимы просто,когда они приносят важные победы,а так что?Словоблудие какое-то ненужное.Забить Сан-Марино,проще,наверное,чем хорошо ублажить в постели какую-нибудь условную Марину.Готов,Артём?Маску льва только надеть не забудь,ну и ещё кое-что,не помешает...

      0
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      Рейтинг: +533

      ProstoPolzovatel 20 минут назад

      Честно, это абсолютно не красит участников обсуждения...Сборная Сан-Марино полулюбительская команда, там некоторые футболисты еще на обычные работы ходят и как по мне достойны гораздо большего уважения...Пошли бы поработали каменщиками, плотниками, полицейскими (и т. д.) на благо родины во время пауз, тогда имели бы право так говорить...А так, бравада, да и только...

      2
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      Рейтинг: +37

      Hektor 84 > ProstoPolzovatel 14 минут назад

      Я работаю охранником. И чем по твоему я обидел футболистов сан Марино? Или тут обсуждения олигархов?

      0
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      Рейтинг: +7660

      alex1951 > ProstoPolzovatel 12 минут назад

      Товарищ Арсен,полностью с вами согласен......
      И уважили сб. Сан Марино года 3-4 назад ,моя родная сборная Эстонии,
      сыграла с ними вничью... Сан Марино на ушах стояла....это у них ,а у нас шведа-придурка на выход.....))))

      0
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      Рейтинг: +533

      ProstoPolzovatel > Hektor 84 12 минут назад

      Ничем...Я же и пишу, что некоторые игроки Сан Марино даже не футболисты-профессионалы, поэтому нашим профессионалам так ерничать над ними не красиво...Речь о футболистах и про футболистов

      0
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      Рейтинг: +788

      Чец 21 минуту назад

      Это тело продолжает треп языком, совсем плохо с ним.

      1
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      Рейтинг: +55

      Зенит77 51 минуту назад

      лучше бы забил Бельгии один!

      5
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      Рейтинг: +4589

      subbotaspartak 53 минуты назад

      Срамота.
      Та-та-та...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +224

      tushkanlz 57 минут назад

      Бельгийцам хоть бы один забил...

      5
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      Рейтинг: +37

      Hektor 84 1 час назад

      Ага а еще он победитель сан Марино и лихтенштейна. Я посмотрю сколько он на евро назабивает. Голеадор липовый.

      3
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      Рейтинг: -8

      Ceнит 1 час назад

      синит клуб петушков, а артом их вождь. Всем фонатам грязных бомжей "респект" ибо в России совершать каминг аут опасно

      2
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      Рейтинг: +629

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Я сомневаюсь, что вы много забьете.

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