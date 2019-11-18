Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин: «Отставание от «Зенита» на 5 очков? Это даже положительный момент»

Семин: «Отставание от «Зенита» на 5 очков? Это даже положительный момент»

18 ноября 2019, 13:55
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал отставание от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ.

– Если говорить о чемпионате России. «Зенит» впереди уже на 5 очков. Насколько это серьезное отставание?

– Для нас это нормально. Учитывая ситуации, в которых мы оказывались, это даже положительный момент. К тому же, если вспомнить аналогичный период прошлого года, то сейчас мы набрали больше очков, чем тогда.

– Но вокруг петербургского клуба уже ходят разговоры о потенциальных новичках в зимнее трансферное окно. Сможет ли «Локомотив» рассчитывать на усиление?

– Надеюсь, да. У нас есть позиции, которые надо усилить. Но пока с руководством не обсуждали.

  • Сейчас у «Локомотива» в активе 31 очко, у «Зенита» – 36.
  • В прошлом сезоне у «Локомотива» после 16 туров было 25 очков, команда отставала от «Зенита» на 9 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Семин Юрий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1574074825
Конечно положительный момент. В 6 очков - ещё положительней. И т.д.
Ответить
Граф2019
1574075306
а еще положительный момент: выпасть в осадок, то есть, в ФНЛ...
Ответить
vka1970
1574075431
Ну если судить по играм в Лиге Чемпионов, Локо смотрелся поинтересней Зенита, но отставание в 5 очков, это всё таки не мало.
Ответить
Волька
1574076248
Отошел заговорил!Колхозник
Ответить
Decorhome
1574076260
Стимул
Ответить
paracetamol
1574078035
Семин: Отставание от «Зенита» на 5 очков? Ничего, мы еще и Уфе пролетели.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+