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    Семин: «Отставание от «Зенита» на 5 очков? Это даже положительный момент»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал отставание от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ.

    – Если говорить о чемпионате России. «Зенит» впереди уже на 5 очков. Насколько это серьезное отставание?

    – Для нас это нормально. Учитывая ситуации, в которых мы оказывались, это даже положительный момент. К тому же, если вспомнить аналогичный период прошлого года, то сейчас мы набрали больше очков, чем тогда.

    – Но вокруг петербургского клуба уже ходят разговоры о потенциальных новичках в зимнее трансферное окно. Сможет ли «Локомотив» рассчитывать на усиление?

    – Надеюсь, да. У нас есть позиции, которые надо усилить. Но пока с руководством не обсуждали.

    • Сейчас у «Локомотива» в активе 31 очко, у «Зенита» – 36.
    • В прошлом сезоне у «Локомотива» после 16 туров было 25 очков, команда отставала от «Зенита» на 9 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4135

      paracetamol 15 минут назад

      Семин: Отставание от «Зенита» на 5 очков? Ничего, мы еще и Уфе пролетели.

      0
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      Рейтинг: +1019

      Decorhome 45 минут назад

      Стимул

      0
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      Рейтинг: +30

      Волька 45 минут назад

      Отошел заговорил!Колхозник

      0
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      Рейтинг: +10002

      vka1970 59 минут назад

      Ну если судить по играм в Лиге Чемпионов, Локо смотрелся поинтересней Зенита, но отставание в 5 очков, это всё таки не мало.

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      Рейтинг: +989

      Romantic2010 > vka1970 45 минут назад

      Если бы Локо играл так в РПЛ, как в лч Ощущение, что он отдает все силы в лиге чемпионов, чтобы показать товар лицом,а на РПЛ что останется. По итогу и там и там получается не густо.

      0
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      Рейтинг: +5145

      ilichkadr > Romantic2010 31 минуту назад

      Когда играешь одним и тем же составом, то так и получается "нос вытащил хвост увяз, хвост вытащил нос увяз".

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      Рейтинг: +105

      Граф2019 1 час назад

      а еще положительный момент: выпасть в осадок, то есть, в ФНЛ...

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      Рейтинг: +989

      Romantic2010 > Граф2019 44 минуты назад

      Вам бы вдвоем с Кличко передачу вести...просмотры были бы на ютюбе. Точно!

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      Рейтинг: +674

      Давид59 1 час назад

      Конечно положительный момент. В 6 очков - ещё положительней. И т.д.

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