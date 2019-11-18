Семин: «Отставание от «Зенита» на 5 очков? Это даже положительный момент»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал отставание от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ.

– Если говорить о чемпионате России. «Зенит» впереди уже на 5 очков. Насколько это серьезное отставание?

– Для нас это нормально. Учитывая ситуации, в которых мы оказывались, это даже положительный момент. К тому же, если вспомнить аналогичный период прошлого года, то сейчас мы набрали больше очков, чем тогда.

– Но вокруг петербургского клуба уже ходят разговоры о потенциальных новичках в зимнее трансферное окно. Сможет ли «Локомотив» рассчитывать на усиление?

– Надеюсь, да. У нас есть позиции, которые надо усилить. Но пока с руководством не обсуждали.