Семин: «Отставание от «Зенита» на 5 очков? Это даже положительный момент»

Семин: Отставание от «Зенита» на 5 очков? Ничего, мы еще и Уфе пролетели.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал отставание от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ.
– Если говорить о чемпионате России. «Зенит» впереди уже на 5 очков. Насколько это серьезное отставание?
– Для нас это нормально. Учитывая ситуации, в которых мы оказывались, это даже положительный момент. К тому же, если вспомнить аналогичный период прошлого года, то сейчас мы набрали больше очков, чем тогда.
– Но вокруг петербургского клуба уже ходят разговоры о потенциальных новичках в зимнее трансферное окно. Сможет ли «Локомотив» рассчитывать на усиление?
– Надеюсь, да. У нас есть позиции, которые надо усилить. Но пока с руководством не обсуждали.
- Сейчас у «Локомотива» в активе 31 очко, у «Зенита» – 36.
- В прошлом сезоне у «Локомотива» после 16 туров было 25 очков, команда отставала от «Зенита» на 9 очков.