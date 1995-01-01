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    Цорн: «Почему Тедеско? В России немцев рады видеть, их уважают»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему Доменико Тедеско был назначен главным тренером команды.

    «В России немцев уважают и рады видеть. Они ассоциируются с качественной работой. И появление немцев в команде было воспринято очень хорошо. Они стремятся принести пользу клубу.

    Тедеско был главным кандидатом на пост тренера. Я хотел видеть в команде тренера, который не относится с предубеждением к России и может взглянуть на все свежим взглядом. Мы стремимся снова играть в Европе. И Тедеско был впечатлен нашим проектом. Считаю, что он – подходящий человек для того, к чему мы стремимся.

    Многие в Европе недооценивают уровень российской чемпионата. Это очень сильная лига. За последние 10 лет чемпионство выигрывали пять разных команд», – приводит слова Цорна Berliner Zeitung.

    • После 16 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице с 21 очком.
    • Под руководством Тедеско команда провела четыре матча во всех турнирах, одержав три победы, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

    Цорн: «Мы хотим сделать «Спартак» более европейским»


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +6256

      piligrim1986 25 минут назад

      говорит грамотно, посмотрим, как оно будет на деле

      0
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      Рейтинг: +1019

      Decorhome 42 минуты назад

      Ну пока что все хорошо

      0
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      Рейтинг: +4058

      Владислав Vlad 58 минут назад

      Томас, Тедеско итальянец с германским гражданством.)))
      Это то же самое, что пригласили бы Ари в любой иностранный клуб и сказали бы - Русские нам всегда нравились.)))

      2
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      Рейтинг: +21718

      gol_kak_sokol > Владислав Vlad 19 минут назад

      Неплохо бы было Ари в сборную пригласить вместо дерева.

      0
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      Рейтинг: +10002

      vka1970 1 час назад

      Наш менталитет не победим.Если сосед подбил соседу глаз, надо выбить в ответ два.И не важно, что сменились поколения.Важно соседу под дверь насрать хоть через 100 лет.Тогда будет лепота.

      1
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      Рейтинг: +10440

      vladimir-7 1 час назад

      Цорну и Тедеско нужно съездить и вспомнить Брестскую крепость, Курскую
      дугу, Сталинградскую битву, Ржевский котел и битву под Москвой, а так же
      в другие города Герои и побывать на параде в день Победы 9 мая.

      0
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      Рейтинг: +10002

      vka1970 > vladimir-7 1 час назад

      А ещё вспомни как Берлин расхерачили, на востоке Германии славно повеселились, войска там 40 с лишним лет держали.Может хватит ответками заниматься, а стоит заняться своим населением ?

      2
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      Рейтинг: +10440

      vladimir-7 > vka1970 20 минут назад

      По-поводу нашего населения обращайся к Путину,
      Медведеву, СФ, ГД, это их обязанность этим заниматься.

      0
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      Рейтинг: +674

      Давид59 1 час назад

      Вообще-то он итальянец

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      Рейтинг: +10440

      vladimir-7 > Давид59 59 минут назад

      В Италии тоже фашистов было много.

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      Рейтинг: -18

      Вот оно чё Михалыч > vladimir-7 21 минуту назад

      В Италии тоже фашистов было много.======Вован ты по ходу двоечник по истории был. Ты не знаешь откуда пошло слово фашизм. Слово фашизм происходит от итальянского fascio — «союз» (например, название политической радикальной организации Бенито Муссолини — Fascio di combattimento — «Союз борьбы»). Это слово, в свою очередь, восходит к латинскому fascis — «прутья, розги», которые, в частности, были символом магистратской власти. Фасции связывались в пучки — фашины (отсюда — фашисты).....Короче говоря это слово пришло из Италии, от Муссолини. Вован, ты хоть знаешь, хто такой Муссолини ?

      1
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      Рейтинг: +10440

      vladimir-7 > Вот оно чё Михалыч 14 минут назад

      А это где, Италия находится? Расскажи, а Муссалини, это Муса
      на линии.

      0
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      Рейтинг: -18

      Вот оно чё Михалыч > vladimir-7 5 минут назад

      Дааа Не знаешь.Точно двоечник бывший....Да и настоящий.

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      Рейтинг: +1767

      Alekxei Z. 1 час назад

      Почитал комментарии...Коллеги вы больные , а проще говоря **...тые.
      Причём тут война ?
      Немцы олицетворение порядка и дисциплины. Нам бы жить , как они.
      В футбольном отношении Германия авторитет и фаворит всех турниров.
      Выбор Тедеско неплохой. Посмотрим на результаты, пока всё обнадёживает.

      4
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      Рейтинг: +1193

      neim 1 час назад

      Ага, особенно последних двух, Шюрле и Филиппа.

      0
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      Рейтинг: +7956

      silver29 1 час назад

      В 1945 году их от "большой любви" выпиз..... Цорн, ты не далек в своем мировозрении !!! В каждой нации есть работяги и лодыри. Просто в настоящее время в России в почете прощелыги вроде тебя.

      1
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      Рейтинг: +7620

      Skull_Boy 1 час назад

      Особенно рады были видеть с 41ого по 44й

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