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  • Цорн: «Почему Тедеско? В России немцев рады видеть, их уважают»

Цорн: «Почему Тедеско? В России немцев рады видеть, их уважают»

18 ноября 2019, 13:13
19

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему Доменико Тедеско был назначен главным тренером команды.

«В России немцев уважают и рады видеть. Они ассоциируются с качественной работой. И появление немцев в команде было воспринято очень хорошо. Они стремятся принести пользу клубу.

Тедеско был главным кандидатом на пост тренера. Я хотел видеть в команде тренера, который не относится с предубеждением к России и может взглянуть на все свежим взглядом. Мы стремимся снова играть в Европе. И Тедеско был впечатлен нашим проектом. Считаю, что он – подходящий человек для того, к чему мы стремимся.

Многие в Европе недооценивают уровень российской чемпионата. Это очень сильная лига. За последние 10 лет чемпионство выигрывали пять разных команд», – приводит слова Цорна Berliner Zeitung.

  • После 16 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице с 21 очком.
  • Под руководством Тедеско команда провела четыре матча во всех турнирах, одержав три победы, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Цорн: «Мы хотим сделать «Спартак» более европейским»


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Цорн Томас
Комментарии (19)
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Skull_Boy
1574072386
Особенно рады были видеть с 41ого по 44й
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Давид59
1574074381
Вообще-то он итальянец
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vladimir-7
1574074669
Цорну и Тедеско нужно съездить и вспомнить Брестскую крепость, Курскую дугу, Сталинградскую битву, Ржевский котел и битву под Москвой, а так же в другие города Герои и побывать на параде в день Победы 9 мая.
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vka1970
1574075149
Наш менталитет не победим.Если сосед подбил соседу глаз, надо выбить в ответ два.И не важно, что сменились поколения.Важно соседу под дверь насрать хоть через 100 лет.Тогда будет лепота.
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Владислав Vlad
1574075489
Томас, Тедеско итальянец с германским гражданством.))) Это то же самое, что пригласили бы Ари в любой иностранный клуб и сказали бы - Русские нам всегда нравились.)))
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Decorhome
1574076438
Ну пока что все хорошо
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piligrim1986
1574077465
говорит грамотно, посмотрим, как оно будет на деле
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Из Твери Леха
1574081068
Смешно с тех, кто тут войну упоминает. Да еще и спартачи... Да ваш Старостин уже готов был к немцам переходить, когда они к Москве приближались. Вы че несете вообще?)
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