Цорн: «Почему Тедеско? В России немцев рады видеть, их уважают»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему Доменико Тедеско был назначен главным тренером команды.

«В России немцев уважают и рады видеть. Они ассоциируются с качественной работой. И появление немцев в команде было воспринято очень хорошо. Они стремятся принести пользу клубу.

Тедеско был главным кандидатом на пост тренера. Я хотел видеть в команде тренера, который не относится с предубеждением к России и может взглянуть на все свежим взглядом. Мы стремимся снова играть в Европе. И Тедеско был впечатлен нашим проектом. Считаю, что он – подходящий человек для того, к чему мы стремимся.

Многие в Европе недооценивают уровень российской чемпионата. Это очень сильная лига. За последние 10 лет чемпионство выигрывали пять разных команд», – приводит слова Цорна Berliner Zeitung.

После 16 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице с 21 очком.

Под руководством Тедеско команда провела четыре матча во всех турнирах, одержав три победы, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Цорн: «Мы хотим сделать «Спартак» более европейским»



