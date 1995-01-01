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    Цорн: «Мы хотим сделать «Спартак» более европейским»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о дальнейшем развитии московского клуба.

    «Российский футбол в основном сосредоточен в Москве. В этом есть определенное преимуществ. Сейчас мы многое меняем в команде. Мы хотим сделать «Спартак» более европейским, привнести более чуткую структуру.

    Когда я пришел, в нем не было четкой линии. Не было понятно, в каком именно направлении клуб хочет двигаться дальше. До столетия клуба в 2022-м мы хотим выиграть один-два трофея.

    На нас всегда оказывается сильное давление, болельщики хотят видеть успех команды. А противники всегда стремятся обыграть самый титулованный клуб. «Спартак» — это уже серьезная сила.

    Нам нужно увеличивать прибыль, чтобы снова регулярно достигать успеха. Сейчас мы сменили поколение игроков внутри команды и теперь делаем ставку больше на молодежь», – приводит слова Цорна Berliner Zeitung.

    • Цорн был утвержден в должности генерального директора «Спартака» в мае.
    • После 16 туров РПЛ московский клуб идет на шестом месте.

    Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии20
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      Рейтинг: +6256

      piligrim1986 25 минут назад

      мы тоже хотим, только методы у вас противоречивые

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      Рейтинг: +1019

      Decorhome 40 минут назад

      удачи

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      Рейтинг: +4058

      Владислав Vlad 51 минуту назад

      Слова пятиклассника. Цорн, научись разговаривать по-русски.
      Более Европейский - это как? Молдавия тоже Европа. )))
      Не было понятно..... Так говорят школьники, у которых по литературе два. Правильно говорить - Было не понятно. А то какой-то мастер Йодо получается.)))
      А далее - вообще никакой связки в предложениях. Одни наборы фраз.
      Возьми уроки по риторике, они тебе нужны.

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      Рейтинг: +10002

      vka1970 1 час назад

      Плохо когда слова с делом не сходятся.Каррера пытался сделать клуб более европейским, но сами же собственные функционеры шлагбаум поставили.Так что разруха и на поле пока и в большей степени в головах.Не верю.

      0
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      Рейтинг: +1767

      Alekxei Z. 1 час назад

      Меньше слов и больше дела.

      1
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      Рейтинг: +2420

      maygli 1 час назад

      Один... два трофея до 2022 года?!?
      Интересно каких?

      0
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      Рейтинг: +5527

      a-rakhmatov 1 час назад

      Какой европейский?!......у Спартака свой стиль- спартаковский!!!.....надо просто играть с отдачей....))

      0
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      Рейтинг: +1862

      Борат 1 час назад

      я понял, зимой в спартак наберут негров и геев !

      вот умора!!!

      -1
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      Рейтинг: +2129

      Павелий > Борат 1 час назад

      Тебя всё равно не возьмут, хоть и кастрированный, и негр, и гей.

      2
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      Рейтинг: +1862

      Борат > Павелий 1 час назад

      ну а тебя капитаном команды назначат, ты ведь опытный раб и пи*орас)))

      -1
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      Рейтинг: +14852

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А самому Спартаку оно это надо?

      0
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      Рейтинг: -3

      Питерский кардинал 2 часа назад

      Такой дурак.
      Клуб дилетантов!

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