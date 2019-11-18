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Цорн: «Мы хотим сделать «Спартак» более европейским»

18 ноября 2019, 12:30
21

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о дальнейшем развитии московского клуба.

«Российский футбол в основном сосредоточен в Москве. В этом есть определенное преимуществ. Сейчас мы многое меняем в команде. Мы хотим сделать «Спартак» более европейским, привнести более чуткую структуру.

Когда я пришел, в нем не было четкой линии. Не было понятно, в каком именно направлении клуб хочет двигаться дальше. До столетия клуба в 2022-м мы хотим выиграть один-два трофея.

На нас всегда оказывается сильное давление, болельщики хотят видеть успех команды. А противники всегда стремятся обыграть самый титулованный клуб. «Спартак» — это уже серьезная сила.

Нам нужно увеличивать прибыль, чтобы снова регулярно достигать успеха. Сейчас мы сменили поколение игроков внутри команды и теперь делаем ставку больше на молодежь», – приводит слова Цорна Berliner Zeitung.

  • Цорн был утвержден в должности генерального директора «Спартака» в мае.
  • После 16 туров РПЛ московский клуб идет на шестом месте.

Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (21)
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mihail200606
1574069556
Ой, да бросьте вы..))
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Nerlinger
1574070162
Крен чё у вас выйдет !!! Только ежели ещё более еврейским !!!
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general.lizyukov
1574070250
Да понятно, чемпионат Москвы и турнир с регионами, большего вам не надо. А то ещё идиотское население потребует летать играть во Владик, да ещё и основным составом. Что в этом европейского? Вы это прекратите, мы не для того бабки тратим, чтобы в каком-то Норильске на резине играть. На подавай сочные газоны Европы. тьфу, б....
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vka1970
1574074938
Плохо когда слова с делом не сходятся.Каррера пытался сделать клуб более европейским, но сами же собственные функционеры шлагбаум поставили.Так что разруха и на поле пока и в большей степени в головах.Не верю.
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Decorhome
1574076571
удачи
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piligrim1986
1574077489
мы тоже хотим, только методы у вас противоречивые
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Д Альбертини
1574084921
Да че базарить то.. Берите и делайте. И вообще, как только подобного рода разговоры начинаются, как то кошки начинают скрести на душе)))
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subbotaspartak
1574085622
Совсем по европейски нам не пойдёт, А то до толерантности речь дойдёт. Наши судьи пусть по европейски живут, Всё равно их.... толерантными зовут.
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Серж 69
1574088919
Вот говоришь ты задушевно про Европу Но нам нужней победы,титулы,голы Не знаю,не ведёшь ли ты нас,родимый, в ж..у? Смотри,чуть что,тебе не избежать поганенькой метлы...
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Фан666
1574096221
Для э ого то чурбанов в команду и набрал
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