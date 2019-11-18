Цорн: «Мы хотим сделать «Спартак» более европейским»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о дальнейшем развитии московского клуба.

«Российский футбол в основном сосредоточен в Москве. В этом есть определенное преимуществ. Сейчас мы многое меняем в команде. Мы хотим сделать «Спартак» более европейским, привнести более чуткую структуру.

Когда я пришел, в нем не было четкой линии. Не было понятно, в каком именно направлении клуб хочет двигаться дальше. До столетия клуба в 2022-м мы хотим выиграть один-два трофея.

На нас всегда оказывается сильное давление, болельщики хотят видеть успех команды. А противники всегда стремятся обыграть самый титулованный клуб. «Спартак» — это уже серьезная сила.

Нам нужно увеличивать прибыль, чтобы снова регулярно достигать успеха. Сейчас мы сменили поколение игроков внутри команды и теперь делаем ставку больше на молодежь», – приводит слова Цорна Berliner Zeitung.

Цорн был утвержден в должности генерального директора «Спартака» в мае.

После 16 туров РПЛ московский клуб идет на шестом месте.

Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно