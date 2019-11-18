Бабаев – о выкупе Сантоса: «Пока решения нет»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу того, насколько успешными оказались трансферы Лукаса Сантоса и Седрика Гогуа.

– Сейчас уже можно сказать, что трансферы Сантоса и Гогуа оказались неудачными?

– Я бы пока не говорил так однозначно. В случае с Сантосом мы с самого начала говорили, что это, конечно, в определенной степени эксперимент. Трансфер был оформлен через аренду. Очень молодой футболист со своими качествами. Но с учетом смены атмосферы, акклиматизации, понятно, что у него могли возникнуть сложности. Повторюсь, я бы дождался календарного года и вот тогда бы уже подвел окончательные итоги.

– А по Гогуа?

– Он получил травму, восстанавливался. Начал достаточно неплохо. Пока преждевременно называть это приобретение удачным или нет. И опять же: успешность трансфера оценивается в том числе и по финансовым критериям. Если вдруг будет принято решение расстаться с футболистами, то тогда нужно будет еще смотреть и на финансовый аспект. Положительное или отрицательное трансферное сальдо.

– Будете ли выкупать Лукаса Сантоса?

– Пока решения нет.