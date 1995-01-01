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    Бабаев – о выкупе Сантоса: «Пока решения нет»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу того, насколько успешными оказались трансферы Лукаса Сантоса и Седрика Гогуа.

    – Сейчас уже можно сказать, что трансферы Сантоса и Гогуа оказались неудачными?

    – Я бы пока не говорил так однозначно. В случае с Сантосом мы с самого начала говорили, что это, конечно, в определенной степени эксперимент. Трансфер был оформлен через аренду. Очень молодой футболист со своими качествами. Но с учетом смены атмосферы, акклиматизации, понятно, что у него могли возникнуть сложности. Повторюсь, я бы дождался календарного года и вот тогда бы уже подвел окончательные итоги.

    – А по Гогуа?

    – Он получил травму, восстанавливался. Начал достаточно неплохо. Пока преждевременно называть это приобретение удачным или нет. И опять же: успешность трансфера оценивается в том числе и по финансовым критериям. Если вдруг будет принято решение расстаться с футболистами, то тогда нужно будет еще смотреть и на финансовый аспект. Положительное или отрицательное трансферное сальдо.

    – Будете ли выкупать Лукаса Сантоса?

    – Пока решения нет.

    • 20-летний Сантос провел за ЦСКА пять матчей, результативными действиями не отличался.
    • В активе 25-летнего Гогуа пять игр и один забитый гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1323

      ALEX ML 32 минуты назад

      Гнома надо выкупать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +334

      BykAs 2 часа назад

      Маринуем Санотса на лавке , аргументированно сбиваем цену. Интересный колобок, надо брать.

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