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    Ивелин Попов завершил карьеру в сборной Болгарии

    Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов объявил о завершении карьеры в сборной Болгарии.

    «Это моя 90-я игра в сборной (матч отбора Евро-2020 против Чехии (1:0) – примечание «Бомбардира»), я выступаю за нее уже 12 лет. После того, как мы не вышли на Евро, я понял, что настало время для смены поколений. Мне 32 года и я хочу сосредоточиться на выступлениях за «Ростов».

    Я был капитаном при восьми главных тренерах. Я прошел тяжелый путь и сам для себя решил, что пора остановиться. Теперь я буду самым преданным поклонником сборной», – сказал Попов.

    • Хавбек дебютировал за болгарскую сборную в августе 2007 года.
    • В 90 матчах Попов забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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