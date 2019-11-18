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Ивелин Попов завершил карьеру в сборной Болгарии

18 ноября 2019, 00:50
11

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов объявил о завершении карьеры в сборной Болгарии.

«Это моя 90-я игра в сборной (матч отбора Евро-2020 против Чехии (1:0) – примечание «Бомбардира»), я выступаю за нее уже 12 лет. После того, как мы не вышли на Евро, я понял, что настало время для смены поколений. Мне 32 года и я хочу сосредоточиться на выступлениях за «Ростов».

Я был капитаном при восьми главных тренерах. Я прошел тяжелый путь и сам для себя решил, что пора остановиться. Теперь я буду самым преданным поклонником сборной», – сказал Попов.

  • Хавбек дебютировал за болгарскую сборную в августе 2007 года.
  • В 90 матчах Попов забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Ростов Болгария Попов Ивелин
Комментарии (11)
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Александ1982
1574053353
здоровья и удачи с Ростовом!! человек заряжен на игру!! иногда забивал красивые же голы!!!
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Добрый Бобер
1574058006
Если есть достойная замена (и тренер о ней знает), то правильный поступок. Чтобы не было как у нас - Конифеев ушёл, и тренер упорно ставит Гильерме.
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Obojaemiy
1574060052
Спасибо за все, Легенда! )))
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ilichkadr
1574061901
Не понимаю, почему Спартак отказался от Попова?
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Stavropolets
1574066585
Что сказать. Хороший игрок
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Черкизовский Кот
1574066952
Старость - это когда твой ровесник завершает карьеру в сборной.
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Серж 69
1574067117
Да,игрок неплохой,по Кубани его помню,и как он Фейеноорд,который считался фаворитом,похоронил.Удачи с Ростовом,побольше хороших игр!
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Decorhome
1574076743
Хороший игрок
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zigbert
1574087980
Хороший игрок. Это его право. Хотя мог бы еще поиграть.
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