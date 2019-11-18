Ивелин Попов завершил карьеру в сборной Болгарии

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов объявил о завершении карьеры в сборной Болгарии.

«Это моя 90-я игра в сборной (матч отбора Евро-2020 против Чехии (1:0) – примечание «Бомбардира»), я выступаю за нее уже 12 лет. После того, как мы не вышли на Евро, я понял, что настало время для смены поколений. Мне 32 года и я хочу сосредоточиться на выступлениях за «Ростов».

Я был капитаном при восьми главных тренерах. Я прошел тяжелый путь и сам для себя решил, что пора остановиться. Теперь я буду самым преданным поклонником сборной», – сказал Попов.